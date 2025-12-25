Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A karácsony történetének legfontosabb pillanatai tele vannak izgalmas részletekkel, a bölcsek útjától a pásztorok öröméig. Teszteld a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered Jézus születésének legendás eseményeit, szereplőit és a bibliai történet apró, de fontos részleteit!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Olvastad a Bibliát? Lássuk, mennyire ismered jól Jézus születésének történetét! 1/10 kérdés Hol született Jézus? Kapernaum Jeruzsálem Názáret Betlehem Következő kérdés 2/10 kérdés Ki volt Jézus anyja? Erzsébet Mária Salome Anna Következő kérdés 3/10 kérdés Ki látogatta meg először Jézust a születése után? Bölcsek Római katonák Heródes Pásztorok Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen ajándékokat vittek a napkeleti bölcsek Jézusnak? Arany, tömjén, mirha Arany, gyöngy, illatszer Kenyér, bor, olaj Ezüst, bor, olaj Következő kérdés 5/10 kérdés Ki volt a király, aki Jézus születése idején uralkodott? Pontius Pilátus Heródes Nagy Sándor Augustus Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik angyal jelent meg Máriának, hogy hírül adja Jézus születését? Uriel Mihály Gábriel Rafael Következő kérdés 7/10 kérdés Hol született Jézus a Biblia szerint? Palotában Templomban Hegyoldalban Istállóban Következő kérdés 8/10 kérdés Mi volt a pásztorok reakciója, amikor meglátták Jézust? Örömükben dicsérték Istent Féltek és elmenekültek Vitatták, hogy valóban ő-e Adományt kértek tőle Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy hívták Jézus nevelőapját? Zakariás Dávid Simon József Következő kérdés 10/10 kérdés Miért mentek a bölcsek Betlehembe? Egy csillag vezette őket, hogy hódoljanak a született királynak Ünnepelni akarták a pünkösdöt Híreket hoztak a rómaiaknak Ajándékot kerestek a templomban Eredmények

