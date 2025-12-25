2025. december 25. csütörtök Karácsony, Eugénia
2 °C Budapest
Live Christmas nativity scene of 8 days old baby boy sleeping in a manger
Kvíz

Kvíz: Olvastad a Bibliát? Lássuk, mennyire ismered jól Jézus születésének történetét!

Pénzcentrum
2025. december 25. 18:03

A karácsony történetének legfontosabb pillanatai tele vannak izgalmas részletekkel, a bölcsek útjától a pásztorok öröméig. Teszteld a tudásod ezzel a játékos kvízzel, és derítsd ki, mennyire ismered Jézus születésének legendás eseményeit, szereplőit és a bibliai történet apró, de fontos részleteit!

1/10 kérdés
Hol született Jézus?
Kapernaum
Jeruzsálem
Názáret
Betlehem
2/10 kérdés
Ki volt Jézus anyja?
Erzsébet
Mária
Salome
Anna
3/10 kérdés
Ki látogatta meg először Jézust a születése után?
Bölcsek
Római katonák
Heródes
Pásztorok
4/10 kérdés
Milyen ajándékokat vittek a napkeleti bölcsek Jézusnak?
Arany, tömjén, mirha
Arany, gyöngy, illatszer
Kenyér, bor, olaj
Ezüst, bor, olaj
5/10 kérdés
Ki volt a király, aki Jézus születése idején uralkodott?
Pontius Pilátus
Heródes
Nagy Sándor
Augustus
6/10 kérdés
Melyik angyal jelent meg Máriának, hogy hírül adja Jézus születését?
Uriel
Mihály
Gábriel
Rafael
7/10 kérdés
Hol született Jézus a Biblia szerint?
Palotában
Templomban
Hegyoldalban
Istállóban
8/10 kérdés
Mi volt a pásztorok reakciója, amikor meglátták Jézust?
Örömükben dicsérték Istent
Féltek és elmenekültek
Vitatták, hogy valóban ő-e
Adományt kértek tőle
9/10 kérdés
Hogy hívták Jézus nevelőapját?
Zakariás
Dávid
Simon
József
10/10 kérdés
Miért mentek a bölcsek Betlehembe?
Egy csillag vezette őket, hogy hódoljanak a született királynak
Ünnepelni akarták a pünkösdöt
Híreket hoztak a rómaiaknak
Ajándékot kerestek a templomban
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #születés #ünnep #kereszténység #vallás #kvíz

