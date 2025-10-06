Kvíz: Emlékszel még az aradi vértanúkra? 10 kérdés és válasz az október 6-i nemzeti gyásznapon

9/10 kérdés

Kinek az Október 6. című verséből való az idézet? "Az aradi Golgotára / Ráragyog a nap sugára, / Oda hull az őszi rózsa, / Hulló levél búcsucsókja; / Bánat sír a száraz ágon, / Ott alussza csendes álmát / Az aradi tizenhárom."