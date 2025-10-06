2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Arad, 2024. október 6.Megemlékezõk az aradi vértanúk vesztõhelyén álló obeliszknél a mártírok kivégzésének 175. évfordulóján, 2024. október 6-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Kvíz: Emlékszel még az aradi vértanúkra? 10 kérdés és válasz az október 6-i nemzeti gyásznapon

Pénzcentrum
2025. október 6. 06:28

1849. október 6-án Aradon kivégezték a magyar szabadságharc 13 tábornokát, mellyel egynapon Pesten végrehajtották gróf Batthyány Lajos miniszterelnök halálos ítéletét is. 2001 óta október 6-a hivatalosan is a magyar nemzet gyásznapja, amikor a szabadságharc hőseire, elsősorban az aradi vértanúkra emlékezünk. Te mennyire emlészel az iskolai ünnepségeken elhangzottakra, a történelem órákon tanultakra? A mai kvíz témája az aradi tizenhármak és 1849. október 6-a eseményei, melyből megtudhatod, tisztában vagy-e a pontos eseményekkel.

Kvíz: Emlékszel még az aradi vértanúkra? 10 kérdés és válasz az október 6-i nemzeti gyásznapon

1/10 kérdés
Milyen esemény évfodulójára időzítették az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utáni megtorlás tetőpontjaként az aradi vértanúk kivégzését?
az 1848-as harmadik bécsi forradalom kitörése
a pákozdi csata, a szabadságharc első jelentős összecsapása
Magyarország első felelős minisztériumának felállítása
az 1848-as magyar szabadságharc kitörése
2/10 kérdés
A megtorlás során kivégzett mártírok közül kit végeztek ki október 6-án az alábbiak közül?
Kazincy Lajos
Nagysándor József
Ludwig Hauk
Ormai Norbert
3/10 kérdés
Melyik vértanú ítéletét súlyosbították azzal, hogy végig kellett néznie társai halálát?
Vécsey Károly
Poeltenberg Ernő
Török Ignác
Láhner György
4/10 kérdés
Ki volt az aradi vértanúk közül az 1848–49-es forradalom és szabadságharc harmadik hadügyminisztere?
Damjanich János
Knezić Károly
Kiss Ernő
Aulich Lajos
5/10 kérdés
Milyen jelmondatot öntetett Lahner György honvéd vezérőrnagy a nagyváradi várnál készült ágyúkra?
"Legyen béke, szabadság és egyetértés."
"Istennel a hazáért és a szabadságért!"
"Ne bántsd a magyart!"
"Ki bizik Istenében, szereti hazáját"
6/10 kérdés
Mi volt a vád gróf Batthyány Lajos, az első felelős kormány miniszterelnöke ellen?
gyilkosság
rendszerellenes magatartás
hazaárulás
felségárulás
7/10 kérdés
Az aradi tizenhármak közül a legfiatalabb gróf Leiningen-Westerburg Károly volt. Hány évesen végezték ki?
39
45
22
30
8/10 kérdés
Mik voltak gróf Batthyány Lajos utolsó szavai a legenda szerint?
"Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata."
"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok."
"Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."
"Allez Jäger, éljen a haza!"
9/10 kérdés
Kinek az Október 6. című verséből való az idézet? "Az aradi Golgotára / Ráragyog a nap sugára, / Oda hull az őszi rózsa, / Hulló levél búcsucsókja; / Bánat sír a száraz ágon, / Ott alussza csendes álmát / Az aradi tizenhárom."
Babits Mihály
Vörösmarty Mihály
Ady Endre
Arany János
10/10 kérdés
Melyik ország területén fekszik ma Arad, áll az aradi vértanúk emlékműve?
Románia
Szlovákia
Magyarország
Horvátország

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

#oktatás #magyarország #október #ünnep #kultúra #ünnepek #ünnepnap #történelem #gyásznap #nemzeti ünnep #kvíz

