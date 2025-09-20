2025. szeptember 20. szombat Friderika
Some fresh Energy Drinks on a vintage slate slab, selective focus, close-up shot
Kvíz

Kvíz: Te is gyakran iszol energiaitalt? Teszteld, tudod-e erre a 10 kérdésre a választ!

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 18:05

Az energiaitalok fogyasztása világszerte elterjedt, de hatásaikról és kockázataikról sok tévhit kering. Ezek az italok nem csupán koffeint tartalmaznak, hanem különböző vitaminokat, aminosavakat és növényi kivonatokat is, amelyek együtt befolyásolják a szervezet működését. Bár rövid távon fokozhatják az éberséget és a koncentrációt, túlzott vagy helytelen fogyasztásuk komoly egészségügyi kockázatokat hordozhat, különösen fiatalok, szív- és érrendszeri problémákkal élők, valamint várandós nők számára. A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy tisztában az energiaitalok összetételével, hatásaival és a fogyasztásukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal. Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

1/10 kérdés
Melyik országban találták fel a mai energiaitalok ősét, a Lipovitan-D-t 1962-ben?
USA
Németország
Olaszország
Japán
2/10 kérdés
Hány milligramm koffeint tartalmaz átlagosan 100 ml energiaital?
90 mg
30 mg
70 mg
50 mg
3/10 kérdés
Milyen anyag még a koffeinen túl az energiaitalok jellemző összetevője az alábbiak közül?
karotin
taurin
penicilin
lutein
4/10 kérdés
Melyik állítás nem igaz az energiaital és az alkohol együttes fogyasztásának hatásáról?
Erős negatív hatással lehet a koordinációra, az egyensúlyra
Mindkettő ital vízhajtó hatású, vagyis ha együtt fogyasztjuk azokat, nagyobb a dehidratáció esélye
A koffein miatt magasabb lehet a véralkohol szint, mint csak az alkoholtól lenne
Az energiaital serkentő hatása elnyomja az alkohol bódító hatását
5/10 kérdés
Melyik növényi stimuláns fordul elő sok energiaitalban az alábbiak közül?
guarana
maca
bergamot
ginzeng
6/10 kérdés
Melyik energiaitalt nem lehetett eredeti nevén és/vagy logójával forgalmazni több országban vallási okok miatt?
Bomba
Monster
Hell
Red Bull
7/10 kérdés
Milyen vitamin a leggyakoribb energiaital összetevő?
A-vitamin
C-vitamin
B-vitaminok
D-vitamin
8/10 kérdés
Melyik márka italaiban van a legkevesebb koffein az alábbiak közül?
Burn
Bomba
Monster
Red Bull
9/10 kérdés
Kik azok, akiknek kifejezetten nem ajánlott az energiaital-fogyasztás?
Sportolók
Idősek
Szemüvegesek
Gyerekek és terhes nők
10/10 kérdés
Melyik italban van a legtöbb koffein az alábbiak közül?
egy kisdobozos (2-2,5 dl) energiaital
egy pohár (2,5 dl) kóla
egy kávézói eszpresszó (20-50 ml)
egy bögre (3 dl) Earl Grey tea
Címlapkép: Getty Images
