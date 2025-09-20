Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az energiaitalok fogyasztása világszerte elterjedt, de hatásaikról és kockázataikról sok tévhit kering. Ezek az italok nem csupán koffeint tartalmaznak, hanem különböző vitaminokat, aminosavakat és növényi kivonatokat is, amelyek együtt befolyásolják a szervezet működését. Bár rövid távon fokozhatják az éberséget és a koncentrációt, túlzott vagy helytelen fogyasztásuk komoly egészségügyi kockázatokat hordozhat, különösen fiatalok, szív- és érrendszeri problémákkal élők, valamint várandós nők számára. A mai kvíz segít felmérni, mennyire vagy tisztában az energiaitalok összetételével, hatásaival és a fogyasztásukkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókkal. Lássuk, hány pontod lesz a 10-ből!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Te is gyakran iszol energiaitalt? Teszteld, tudod-e erre a 10 kérdésre a választ! 1/10 kérdés Melyik országban találták fel a mai energiaitalok ősét, a Lipovitan-D-t 1962-ben? USA Németország Olaszország Japán Következő kérdés 2/10 kérdés Hány milligramm koffeint tartalmaz átlagosan 100 ml energiaital? 90 mg 30 mg 70 mg 50 mg Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen anyag még a koffeinen túl az energiaitalok jellemző összetevője az alábbiak közül? karotin taurin penicilin lutein Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik állítás nem igaz az energiaital és az alkohol együttes fogyasztásának hatásáról? Erős negatív hatással lehet a koordinációra, az egyensúlyra Mindkettő ital vízhajtó hatású, vagyis ha együtt fogyasztjuk azokat, nagyobb a dehidratáció esélye A koffein miatt magasabb lehet a véralkohol szint, mint csak az alkoholtól lenne Az energiaital serkentő hatása elnyomja az alkohol bódító hatását Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik növényi stimuláns fordul elő sok energiaitalban az alábbiak közül? guarana maca bergamot ginzeng Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik energiaitalt nem lehetett eredeti nevén és/vagy logójával forgalmazni több országban vallási okok miatt? Bomba Monster Hell Red Bull Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen vitamin a leggyakoribb energiaital összetevő? A-vitamin C-vitamin B-vitaminok D-vitamin Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik márka italaiban van a legkevesebb koffein az alábbiak közül? Burn Bomba Monster Red Bull Következő kérdés 9/10 kérdés Kik azok, akiknek kifejezetten nem ajánlott az energiaital-fogyasztás? Sportolók Idősek Szemüvegesek Gyerekek és terhes nők Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik italban van a legtöbb koffein az alábbiak közül? egy kisdobozos (2-2,5 dl) energiaital egy pohár (2,5 dl) kóla egy kávézói eszpresszó (20-50 ml) egy bögre (3 dl) Earl Grey tea Eredmények

Címlapkép: Getty Images

