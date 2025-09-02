2025. szeptember 2. kedd Rebeka, Dorina
18 °C Budapest
Kvíz

TOP10 augusztusi kvíz: lássuk, kifognak-e rajtad legjobb történelmi, sorozatos, gasztronómiai kvízeink!

Pénzcentrum
2025. szeptember 2. 03:56

A Pénzcentrumon minden nap friss kvízzel várjuk az olvasókat, ahol garantáltan mindenki találhat kedvére valót. Legyen szó történelemről, földrajzról, gasztronómiáról, irodalomról, filmekről, sorozatokról vagy épp híres emberekről – nálunk mindig akad izgalmas kihívás. Most megnéztük, melyik kvíz bizonyult a legnagyobb kedvencnek augusztusban. Teszteld magad te is, és derítsd ki, hány pontot szereznél a 10-ből!

Szeretnél kipróbálni 1-2 izgalmas kvízt? Esetleg lemaradtál néhányról? Nézd meg, melyek voltak augusztus hónap legnépszerűbb kvízei!

TOP10 kvíz: ezek voltak a legjobb kvízek augusztusban: 

  1. Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
  2. Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
  3. Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
  4. Kvíz: Valamikor jól ment a töri, földrajz? Lássuk, hány magyar város római kori nevére emlékszel!
  5. Kvíz: Mire emlékszel a Jóbarátok című legendás sorozatból? Most tesztelheted!
  6. Kvíz: Híres idézetek a magyar kötelező olvasmányokból - te rájössz, vajon hol olvashattad őket?
  7. Kvíz: Jól vagy történelemből, földrajzból? Teszteld, mennyit tudsz a nagy földrajzi felfedezések koráról!
  8. Kvíz: Mire emlékszel az Üvegtigris című kultfilmből? Tudd meg nálunk, töltsd ki a tesztet!
  9. Kvíz: Te vagy a legnagyobb világutazó? Teszteld, mennyire ismered a top európai turistavárosokat!
  10. Kvíz: Te tudod mi az a folyékony kenyér? Teszteld, mennyire vagy sörszakértő!
Címlapkép: Getty Images
