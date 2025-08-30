Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Népes vármegyeszékhelyeink egyikeként Szolnok ma is az Alföld legpezsgőbb települései közé tartozik. Te jártál már a városban, sőt mi több, talán te is itt élsz? Minden évben augusztus 30-án ünnepeljük Szolnok napját, éppen ezért a Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak mit tudsz a városról és a hozzá fűződő történelmi érdekességekről, híres épületeiről. Tedd próbára tudásod, lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Szolnokon, netalántán te is itt élsz? Ha igen, ezekre a kérdésekre tudni fogod a választ! 1/10 kérdés Melyik vármegye vármegyeszékhelye Szolnok? Békés vármegye Győr-Moson-Sopron vármegye Heves vármegye Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Következő kérdés 2/10 kérdés Hány főt számlál Szolnok állandó lakossága a 2022-es népszámlálás adatai szerint? 66 000 14 000 95 000 43 000 Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik folyó tiszai torkolatánál helyezkedik el Szolnok? Maros Sió Rába Zagyva Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik évből származik Szolnok első írásos említése? 1112 1201 1075 1307 Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen stílusban épült a szolnoki Városháza? neoklasszicista szocialista-realista román neogótikua Következő kérdés 6/10 kérdés Hány méter Szolnok tengerszint feletti magassága? 678 méter 234 méter 86 méter 444 méter Következő kérdés 7/10 kérdés Ki Szolnok polgármestere 2025-ben? Györfi Mihály Botka László Papp László Tóth-Szántai József Következő kérdés 8/10 kérdés Milyen madár látható Szolnok címerén? hattyú vadkacsa gólya pelikán Következő kérdés 9/10 kérdés Hány méter magas a szolnoki toronyház, Magyarország legmagasabb lakóépülete? 81 66 45 123 Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy nevezik Szolnok főterét? Szent István tér Nagyvárad tér József Attila tér Kossuth Lajos tér Eredmények

Címlapkép: Getty Images

