2025. augusztus 30. szombat Rózsa
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Régi zsidó zsinagóga Szolnokon.
Kvíz

Kvíz: Jártál már Szolnokon, netalántán te is itt élsz? Ha igen, ezekre a kérdésekre tudni fogod a választ!

Pénzcentrum
2025. augusztus 30. 18:01

Népes vármegyeszékhelyeink egyikeként Szolnok ma is az Alföld legpezsgőbb települései közé tartozik. Te jártál már a városban, sőt mi több, talán te is itt élsz? Minden évben augusztus 30-án ünnepeljük Szolnok napját, éppen ezért a Pénzcentrum mai kvízében arra vagyunk kíváncsiak mit tudsz a városról és a hozzá fűződő történelmi érdekességekről, híres épületeiről. Tedd próbára tudásod, lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Jártál már Szolnokon, netalántán te is itt élsz? Ha igen, ezekre a kérdésekre tudni fogod a választ!

1/10 kérdés
Melyik vármegye vármegyeszékhelye Szolnok?
Békés vármegye
Győr-Moson-Sopron vármegye
Heves vármegye
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
2/10 kérdés
Hány főt számlál Szolnok állandó lakossága a 2022-es népszámlálás adatai szerint?
66 000
14 000
95 000
43 000
3/10 kérdés
Melyik folyó tiszai torkolatánál helyezkedik el Szolnok?
Maros
Sió
Rába
Zagyva
4/10 kérdés
Melyik évből származik Szolnok első írásos említése?
1112
1201
1075
1307
5/10 kérdés
Milyen stílusban épült a szolnoki Városháza?
neoklasszicista
szocialista-realista
román
neogótikua
6/10 kérdés
Hány méter Szolnok tengerszint feletti magassága?
678 méter
234 méter
86 méter
444 méter
7/10 kérdés
Ki Szolnok polgármestere 2025-ben?
Györfi Mihály
Botka László
Papp László
Tóth-Szántai József
8/10 kérdés
Milyen madár látható Szolnok címerén?
hattyú
vadkacsa
gólya
pelikán
9/10 kérdés
Hány méter magas a szolnoki toronyház, Magyarország legmagasabb lakóépülete?
81
66
45
123
10/10 kérdés
Hogy nevezik Szolnok főterét?
Szent István tér
Nagyvárad tér
József Attila tér
Kossuth Lajos tér
Címlapkép: Getty Images
#otthon #utazás #belföld #polgármester #történelem #belföldi turizmus #szolnok #alföld #kvíz #jász-nagykun-szolnok megye #vármegyék

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:19
18:01
17:35
16:59
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 30.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2025. augusztus 29.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
2025. augusztus 30.
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
2025. augusztus 30.
Elképesztő összegek: mélyen a zsebbe kell nyúlni, ha sportolni vinnéd a gyereket idén ősztől
2025. augusztus 29.
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 30. szombat
Rózsa
35. hét
Augusztus 30.
Az eltűntek világnapja
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
2
1 hete
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
3 hete
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
4
2 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
5
2 hónapja
Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bónusz Magyar Államkötvény
Változó kamatozású állampapír, ami 4, illetve 6 éves futamidővel vásárolható meg. A kamata megegyezik a 12 hónapos Diszkontkicstárjegy előző négy aukcióján kialakult átlaghozam súlyozott átlagával. Ehhz hozzáadódik a kamatbónusz, ami 4 éves futamidő esetén 1,75 százalék, míg a 6 éves kötvény 2,5 százalék bónusszal bír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 30. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. játékhéten
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 30. 16:03
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Agrárszektor  |  2025. augusztus 30. 18:02
Ijesztő hír látott napvilágot: teljesen eltűnt egy tó Magyarországon