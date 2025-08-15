2025. augusztus 15. péntek Mária
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fortepan / Hunyady József gorsium ruins római kori romok Tác mellett
Kvíz

Kvíz: Valamikor jól ment a töri, földrajz? Lássuk, hány magyar város római kori nevére emlékszel!

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 18:03

Hiába telt már el ezer és ezer év is az ókori római kori települések alapítása óta, sok építmény, megmaradt rom még ma is áll és az egykori települések elnevezéseivel is lehet még találkozni. Megállók, vállalkozások, rendezvények neveiben még visszaköszönnek a római kori nevek. Kisdiákként sokaknak a fejébe is verték, hogyan nevezték latinul a mai magyar települések elődeit. Te mennyire emlékszel ezekből? A mai kvíz során próbára teheted tudásodat, mennyire tudod még a magyar települések római kori elnevezéseit! Bonam fortunam!

Kvíz: Valamikor jól ment a töri és a földrajz? Lássuk, hány magyar város római kori nevére emlékszel!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűbbel! Melyik magyar város római kori elnevezése volt Aquincum?
Óbuda
Baja
Komárom
Győr
2/10 kérdés
Melyik mai város viselte a Sopianae nevet?
Szeged
Debrecen
Miskolc
Pécs
3/10 kérdés
Melyik mai megyeszékhelyünket hívták a rómaiak Savaria néven?
Szombathely
Kaposvár
Zalaegerszeg
Szekszárd
4/10 kérdés
Melyik mai városunk kapta a Scarbantia nevet?
Veszprém
Kőszeg
Sopron
Sümeg
5/10 kérdés
Mi volt Győr római kori megnevezése?
Avaricum
Alba Regia
Arrabona
Aqua Viva
6/10 kérdés
Melyik magyar város mai területén állt a Brigetio nevű katonai tábor és polgárváros?
Budakalász
Visegrád
Komárom
Dunaföldvár
7/10 kérdés
Hogy nevezték a rómaiak a mai Szekszárdot?
Contra Florentiam
Alisca
Cirpi
Alta Ripa
8/10 kérdés
Melyik magyar város neve volt Ad Flexum?
Kapuvár
Dombóvár
Szigetvár
Mosonmagyaróvár
9/10 kérdés
Melyik mai magyar település területén állt Intercisa?
Paks
Százhalombatta
Dunaújváros
Adony
10/10 kérdés
Melyik mai település mellett található a jelentős római kori romterület, a Gorsium-Herculia?
Rigác
Vác
Porpác
Tác

Címlapkép: Fortepan / Hunyady József

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
#magyarország #város #magyar #település #történelem #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:28
18:04
18:03
17:45
17:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 15.
Koreai és kínai márka is veri a Suzukit: ilyen autókat vesz valójában a magyar lakosság, tudnak valamit?
2025. augusztus 15.
Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
2025. augusztus 15.
Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
2025. augusztus 15.
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
2025. augusztus 15.
Ez a forradalmi találmány gyógyíthatja az ősi népbetegséget: magyarok milliói szenvednek miatta
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 15. péntek
Mária
33. hét
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
2
3 hónapja
Kvíz: Mennyire ismered az ország városait, falvait, földrajzát? Ez a 10 kérdés sok magyaron kifog!
3
1 hete
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
4
2 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
5
1 hónapja
Kvíz: Erre csak az igazi Szomszédok-rajongók tudják az összes választ: te emlékszel a legendás sorozatra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Igénybevételi ütemterv
A hitelszerződésben meghatározott folyósítási ütemterv az, amely meghatározza, mely napon kerül sor a kölcsön összegének jóváírására az ügyfél által megjelölt számlán.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 16:02
Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 15. 15:45
Ez a forradalmi találmány gyógyíthatja az ősi népbetegséget: magyarok milliói szenvednek miatta
Agrárszektor  |  2025. augusztus 15. 17:27
Döntöttek a tilalomról: itt már lekerült a feketelistáról ez a csirkehús