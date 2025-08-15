Kvíz: Valamikor jól ment a töri, földrajz? Lássuk, hány magyar város római kori nevére emlékszel!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hiába telt már el ezer és ezer év is az ókori római kori települések alapítása óta, sok építmény, megmaradt rom még ma is áll és az egykori települések elnevezéseivel is lehet még találkozni. Megállók, vállalkozások, rendezvények neveiben még visszaköszönnek a római kori nevek. Kisdiákként sokaknak a fejébe is verték, hogyan nevezték latinul a mai magyar települések elődeit. Te mennyire emlékszel ezekből? A mai kvíz során próbára teheted tudásodat, mennyire tudod még a magyar települések római kori elnevezéseit! Bonam fortunam!

Kvíz: Valamikor jól ment a töri és a földrajz? Lássuk, hány magyar város római kori nevére emlékszel! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűbbel! Melyik magyar város római kori elnevezése volt Aquincum? Óbuda Baja Komárom Győr Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik mai város viselte a Sopianae nevet? Szeged Debrecen Miskolc Pécs Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik mai megyeszékhelyünket hívták a rómaiak Savaria néven? Szombathely Kaposvár Zalaegerszeg Szekszárd Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik mai városunk kapta a Scarbantia nevet? Veszprém Kőszeg Sopron Sümeg Következő kérdés 5/10 kérdés Mi volt Győr római kori megnevezése? Avaricum Alba Regia Arrabona Aqua Viva Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik magyar város mai területén állt a Brigetio nevű katonai tábor és polgárváros? Budakalász Visegrád Komárom Dunaföldvár Következő kérdés 7/10 kérdés Hogy nevezték a rómaiak a mai Szekszárdot? Contra Florentiam Alisca Cirpi Alta Ripa Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik magyar város neve volt Ad Flexum? Kapuvár Dombóvár Szigetvár Mosonmagyaróvár Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik mai magyar település területén állt Intercisa? Paks Százhalombatta Dunaújváros Adony Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik mai település mellett található a jelentős római kori romterület, a Gorsium-Herculia? Rigác Vác Porpác Tác Eredmények Címlapkép: Fortepan / Hunyady József A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK