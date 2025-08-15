Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.
Kvíz: Valamikor jól ment a töri, földrajz? Lássuk, hány magyar város római kori nevére emlékszel!
Hiába telt már el ezer és ezer év is az ókori római kori települések alapítása óta, sok építmény, megmaradt rom még ma is áll és az egykori települések elnevezéseivel is lehet még találkozni. Megállók, vállalkozások, rendezvények neveiben még visszaköszönnek a római kori nevek. Kisdiákként sokaknak a fejébe is verték, hogyan nevezték latinul a mai magyar települések elődeit. Te mennyire emlékszel ezekből? A mai kvíz során próbára teheted tudásodat, mennyire tudod még a magyar települések római kori elnevezéseit! Bonam fortunam!
Kvíz: Valamikor jól ment a töri és a földrajz? Lássuk, hány magyar város római kori nevére emlékszel!
Címlapkép: Fortepan / Hunyady József
