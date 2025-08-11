2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
10 year sold girl walking on a rope in adventure park, Transylvania, Romania
Kvíz

Kvíz: Igazi adrenalin vadász vagy? Teszteld, mennyire ismered hazánk kalandparkjait!

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 18:00

Magyarország tele van izgalmas kalandparkokkal, ahol a kötélpályáktól a zipline-okon át a bobpályákig bármit kipróbálhatsz. De vajon mennyire ismered ezeket a helyeket? Teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével és derítsd ki, melyik parkba kell legközelebb ellátogatnod! Készen állsz egy adrenalinban gazdag kalandra? Lássuk!

1/10 kérdés
Melyik kalandparkban található Magyarország leghosszabb bobpályája, ami több mint 2 km hosszú?
Oxygen Adrenalin Park
Mecsextreme
Zamárdi Kalandpark
Zemplén Kalandpark
2/10 kérdés
Hol található a híres „FBI Akadémia” élménypálya és állatsimogató egy helyen?
Canopy Fun Extreme
Sárvári Kalandpark
Serpa Kalandpark
Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark
3/10 kérdés
Melyik kalandpark büszkélkedhet a legmagasabban fekvő kötélpályával Magyarországon?
Dunakaland
Zemplén Kalandpark
Oxygen Adrenalin Park
Bókay Kalandpark
4/10 kérdés
Hol csúszhatunk végig egy zipline-on, miközben a Dunakanyart csodáljuk?
Mecsextreme
Serpa Kalandpark
Canopy Fun Extreme
Sobri Jóska Park
5/10 kérdés
Melyik kalandparkban található egy európai szinten is egyedülálló erdei bobpálya és mászófal is?
Lake Balaton Adventure Park
Zemplén Kalandpark
Mecsextreme
Serpa Kalandpark
6/10 kérdés
Melyik kalandparkot találod Budapesten, ahol óriás csúszda, családi programok és kötélpályák is vannak?
Forest Pirate
Rioter Games
Bókay Kalandpark
Dunakaland
7/10 kérdés
Melyik kalandparkban mehetsz végig egy lombkorona sétányon, ami egy folyó felett vezet át?
Sobri Jóska Park
Sárvár Adventure Park
Zamárdi Kalandpark
Maros Adventure Park
8/10 kérdés
Hol található az a kalandpark, ahol quadozás, sárkányhajózás és zipline is szerepel a programban?
Dunakaland Adventure Park
Canopy Visegrád
Lake Balaton Adventure Park
Bókay Kalandpark
9/10 kérdés
Melyik balatoni kalandparkban található 35 000 m²-es játszótér, vasúti játékok és labirintus is?
Mecsextreme
Zamárdi Kalandpark
Serpa Kalandpark
Csopaki Kalandpark
10/10 kérdés
Melyik kalandparkban található több mint 120 játékelem és egy gyógyfürdő közvetlen közelében?
Rioter Games
Sárvár Adventure Park
Forest Pirate
Zemplén Kalandpark
Címlapkép: Getty Images
