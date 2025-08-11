Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Magyarország tele van izgalmas kalandparkokkal, ahol a kötélpályáktól a zipline-okon át a bobpályákig bármit kipróbálhatsz. De vajon mennyire ismered ezeket a helyeket? Teszteld magad a Pénzcentrum mai kvízével és derítsd ki, melyik parkba kell legközelebb ellátogatnod! Készen állsz egy adrenalinban gazdag kalandra? Lássuk!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Igazi adrenalin vadász vagy? Teszteld, mennyire ismered hazánk kalandparkjait! 1/10 kérdés Melyik kalandparkban található Magyarország leghosszabb bobpályája, ami több mint 2 km hosszú? Oxygen Adrenalin Park Mecsextreme Zamárdi Kalandpark Zemplén Kalandpark Következő kérdés 2/10 kérdés Hol található a híres „FBI Akadémia” élménypálya és állatsimogató egy helyen? Canopy Fun Extreme Sárvári Kalandpark Serpa Kalandpark Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik kalandpark büszkélkedhet a legmagasabban fekvő kötélpályával Magyarországon? Dunakaland Zemplén Kalandpark Oxygen Adrenalin Park Bókay Kalandpark Következő kérdés 4/10 kérdés Hol csúszhatunk végig egy zipline-on, miközben a Dunakanyart csodáljuk? Mecsextreme Serpa Kalandpark Canopy Fun Extreme Sobri Jóska Park Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik kalandparkban található egy európai szinten is egyedülálló erdei bobpálya és mászófal is? Lake Balaton Adventure Park Zemplén Kalandpark Mecsextreme Serpa Kalandpark Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik kalandparkot találod Budapesten, ahol óriás csúszda, családi programok és kötélpályák is vannak? Forest Pirate Rioter Games Bókay Kalandpark Dunakaland Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik kalandparkban mehetsz végig egy lombkorona sétányon, ami egy folyó felett vezet át? Sobri Jóska Park Sárvár Adventure Park Zamárdi Kalandpark Maros Adventure Park Következő kérdés 8/10 kérdés Hol található az a kalandpark, ahol quadozás, sárkányhajózás és zipline is szerepel a programban? Dunakaland Adventure Park Canopy Visegrád Lake Balaton Adventure Park Bókay Kalandpark Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik balatoni kalandparkban található 35 000 m²-es játszótér, vasúti játékok és labirintus is? Mecsextreme Zamárdi Kalandpark Serpa Kalandpark Csopaki Kalandpark Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik kalandparkban található több mint 120 játékelem és egy gyógyfürdő közvetlen közelében? Rioter Games Sárvár Adventure Park Forest Pirate Zemplén Kalandpark Eredmények

Címlapkép: Getty Images

