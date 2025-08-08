Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tudtad, hogy létezik olyan macskafajta, amely akár egy luxusautó árába is kerülhet? A világ legdrágább cicái nemcsak gyönyörűek, hanem ritkaságuk és különleges vérvonaluk miatt elképesztő összegekért cserélnek gazdát. Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével és derítsd ki, mennyire ismered ezeket a prémium négylábúakat!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Imádod a macskákat? Teszteld a tudásod, mennyit tudsz a legdrágább fajtákról! 1/10 kérdés Melyik macskafajta számít jelenleg a világ legdrágábbikának? Bengal Peterbald Savannah Ashera Következő kérdés 2/10 kérdés Mennyibe kerülhet akár egyetlen Ashera macska? 5000–10 000 dollár (1 850 000 – 3 700 000 forint) Akár 100 000 dollárba is (37 000 000 forint) 40 000 dollár (14 800 000 forint) 15 000 dollár (5 550 000 forint) Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik két fajtát keresztezték a Savannah macska kitenyésztéséhez? Bengáli és szfinx Maine Coon és abesszin Ocelot és házimacska Szervál és házimacska Következő kérdés 4/10 kérdés Mi jellemző a szervál (vadmacska) és házimacska keresztezéséből született Savannah-ra? Rendkívül energikus és kutyaszerű viselkedésű Néma, sosem nyávog Csak lakásban tartható, mert nem bírja a mozgást Teljesen háziasított, már nincs vad vérvonala Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik macskafajta bundája hasonlít a leopárdéra? Ragdoll Scottish Fold Russian Blue Bengal Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik fajta különösen ritka, és természetes módon nem létezik, hanem genetikailag lett létrehozva? kínai hegyimacska Burmilla pusztai macska cibetmacska Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik macskafajta származik Oroszországból, és egyike a legdrágább rövidszőrű fajtáknak? Oriental Turkish Van Korat Russian Blue Következő kérdés 8/10 kérdés Mitől különleges a Peterbald macska? Minden Peterbald nőstény Gyakran teljesen szőrtelen Kizárólag fekete színben létezik Extra hosszú bundája van Következő kérdés 9/10 kérdés Mi jellemzi a brit Shorthaired (Brit rövidszőrű) fajtát a drágább példányok között? Minden példány ezüstszürke Versenyvonalú egyedek kiemelkedően magas áron kelhetnek el Csak Angliában tarthatók Mindegyiknek zöld szeme van Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik drága fajta ismert a hosszú, puha bundájáról és kék szeméről? Siamese Egyptian Mau Ragdoll Bengal Eredmények

Címlapkép: Getty Images

