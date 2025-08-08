2025. augusztus 8. péntek László
Two gray british cats watching the work of the robot vacuum cleaner
Kvíz

Kvíz: Imádod a macskákat? Teszteld a tudásod, mennyit tudsz a legdrágább fajtákról!

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 18:00

Tudtad, hogy létezik olyan macskafajta, amely akár egy luxusautó árába is kerülhet? A világ legdrágább cicái nemcsak gyönyörűek, hanem ritkaságuk és különleges vérvonaluk miatt elképesztő összegekért cserélnek gazdát. Teszteld tudásod a Pénzcentrum mai kvízével és derítsd ki, mennyire ismered ezeket a prémium négylábúakat!

1/10 kérdés
Melyik macskafajta számít jelenleg a világ legdrágábbikának?
Bengal
Peterbald
Savannah
Ashera
2/10 kérdés
Mennyibe kerülhet akár egyetlen Ashera macska?
5000–10 000 dollár (1 850 000 – 3 700 000 forint)
Akár 100 000 dollárba is (37 000 000 forint)
40 000 dollár (14 800 000 forint)
15 000 dollár (5 550 000 forint)
3/10 kérdés
Melyik két fajtát keresztezték a Savannah macska kitenyésztéséhez?
Bengáli és szfinx
Maine Coon és abesszin
Ocelot és házimacska
Szervál és házimacska
4/10 kérdés
Mi jellemző a szervál (vadmacska) és házimacska keresztezéséből született Savannah-ra?
Rendkívül energikus és kutyaszerű viselkedésű
Néma, sosem nyávog
Csak lakásban tartható, mert nem bírja a mozgást
Teljesen háziasított, már nincs vad vérvonala
5/10 kérdés
Melyik macskafajta bundája hasonlít a leopárdéra?
Ragdoll
Scottish Fold
Russian Blue
Bengal
6/10 kérdés
Melyik fajta különösen ritka, és természetes módon nem létezik, hanem genetikailag lett létrehozva?
kínai hegyimacska
Burmilla
pusztai macska
cibetmacska
7/10 kérdés
Melyik macskafajta származik Oroszországból, és egyike a legdrágább rövidszőrű fajtáknak?
Oriental
Turkish Van
Korat
Russian Blue
8/10 kérdés
Mitől különleges a Peterbald macska?
Minden Peterbald nőstény
Gyakran teljesen szőrtelen
Kizárólag fekete színben létezik
Extra hosszú bundája van
9/10 kérdés
Mi jellemzi a brit Shorthaired (Brit rövidszőrű) fajtát a drágább példányok között?
Minden példány ezüstszürke
Versenyvonalú egyedek kiemelkedően magas áron kelhetnek el
Csak Angliában tarthatók
Mindegyiknek zöld szeme van
10/10 kérdés
Melyik drága fajta ismert a hosszú, puha bundájáról és kék szeméről?
Siamese
Egyptian Mau
Ragdoll
Bengal
Címlapkép: Getty Images
#árak #luxus #macska #macskatartás #háziállat #állattartás #háziállatok #kvíz #vadmacska

FRISS HÍREK
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
