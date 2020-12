Ezek voltak 2020 legőszintébb kijelentései: 24 úttörő magyar gondolatai

A kötelező és az önkéntes karantén ellenére is mozgalmas év áll szerkesztőségünk mögött. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint például az, hogy több mint 100 exkluzív interjú jelent meg 2020-ban a Pénzcentrumon. Az alábbiakban a legfontosabb, legérdekesebb beszélgetéseket gyűjtöttük nektek egy csokorba.

Itthon nagyon sokan rossz véleménnyel vannak a multikulturális társadalomról, és így nagy az ellenállás is. Pedig, aki élt már ilyen társadalomban, az tudja, hogy nagyon pozitív hatással tud lenni a társadalom szövetére

- mondta Görgényi István, olimpiai ezüstérmes, világbajnok magyar vízilabdázó, és olimpiai bajnok edző, a Hunting Territory szervezetfejlesztési módszer megalkotója. A vele készült interjút ide kattintva érheted el:

Joggal merül fel a kérdés a fiatalabbakban, hogy ha az idősebb generáció érdekében történik a sok-sok változás és korlátozás, miattuk áll le a gazdaság, akkor ők miért nem alkalmazkodnak ehhez a helyzethez. Ez komoly feszültséget szül, frusztrálja a fiatalabbakat

- fogalmazott Steigervald Krisztián, generációkutató. A vele készült interjút itt éred el:

A hálapénz rendszer hihetetlen károkat okoz, és a kivezetéséhez az egészet kell tiltani

- fogalmazott még március elején a Pénzcentrumnak Dr. Kincses Gyula. A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint azért nem engedhető meg a hála kifejezésének legenyhébb gesztusa sem, mert ha nem az egész gyakorlatot szankcionálják, a korrupciót nem lehet eltüntetni a rendszerből. Mint ismert, 2021 januártól egy egészségügyi dolgozó a betegtől a kezelés után legfeljebb egyszer és csakis olyan tárgyat fogadhat el, amelynek értéke nem haladja meg a minimálbér havi összegének öt százalékát. A törvényi változást már megszellőztető interjút pedig ide kattintva olvashatod el:

Az, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapjaink szerves része, ma már senkit sem lep meg, mégis sokszor elképesztően nagy bizalmatlanság övezi. Ideje azonban azoknak is megbarátkozni vele, akiknek eddig fenntartásai voltak, hiszen nem csak az életünket könnyítheti meg a technológia, hanem adott esetben életeket is menthet. Az új gyógyszerek létrehozása évekig, ha nem évtizedekig is eltarthat, és ez az a terület, ahol az MI igazán nagy segítség lehet

- hívta fel a figyelmet Aleksandra Mojsilović, MI-kutató, az IBM Research berkein belül működő AI Foundations vezetője, az IBM Science for Social Good társigazgatója. A vele készült interjút itt találod:

A PCR a múlt század egyik legnagyobb felfedezése. Azt, hogy ilyen elképesztően pici mennyiségben kimutathatók élő organizmusok a levett mintákból, korábban elképzelhetetlennek tartottuk. Gyakorlatilag minden genetikai felfedezésünk mögött PCR-folyamatok vannak, hiszen a DNS és RNS sokszorozás különböző módszerei a PCR technológiából születtek meg. Ezért mondhatjuk, hogy minden modern biológiai tudás alapja a PCR. Ha ezt a módszert megkérdőjeleznénk, az sok száz évvel visszavetne minket

- szögezte le Nyíri Miklós, a Neumann Diagnostics ügyvezetője. Az interjút az alábbi ajánlódobozra kattintva olvashatod:

Mi mindig azt kérjük a kormánytól, hogy ha a kereskedelmet érintő döntés előkészítése folyik, abba vonják be az ágazat szereplőit. Itt fontos megjegyeznem, hogy az élelmiszerpiacon az OKSZ tagvállalkozásaihoz kötődik a piacnak több mint a fele. Tehát a további biztonságos élelmiszerellátás egyik követelménye az, hogy ez a párbeszéd megmaradjon, hogy mindig a legcélratörőbb megoldást találhassuk meg közösen. Nem tudjuk, mit hoz a piac, sajnos még az élelmiszerek, napicikkek piacán is jöhetnek váratlanul akár visszaeséses időszakok is. A kereskedelem ebben a válságos időszakban eddig minden erőforrását mozgósítva helytállt és erőn felül tett le az asztalra

- nyilatkozta Vámos György. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával készült interjúnkat itt olvashatod:

Alapvetően három faktor határozza meg, hogy rentábilisan lehet-e működtetni egy online kiskereskedelmi modellt. Az egyik a populáció nagysága, a másik a címsűrűség, a harmadik pedig az elérhető jövedelem

- vázolta Makkay János, a Kifli.hu vezérigazgatója. Arról, hogy miként tarolták le a budapesti online FMCG-piacot, az alábbi linkre kattintva olvashatsz részletesen:

A PET-palack a leg környezetbarátabb csomagolóanyag a világon

- szögezte le Balogh Levente. A Szentkirályi Magyarország Kft. elnök-tulajdonosa többek között azt is a Pénzcentrumon szellőztette meg, hogy már folyik a kormánnyal az egyeztetés arról, hogy betétdíjasok legyenek idehaza is a PET-palackok. Részletek itt:

Mindig vannak felívelő szakaszok az értékesítést tekintve (...), és aztán jön a krach. A mélyrepülés hatására pedig elindul egy piaci tisztulási folyamat: rengeteg cég csődbe megy vagy összeolvad

- mondta Gerőcs Tamás, az MTA KRTK Világgazdasági Intézet tudományos segédmunkatársa. A teljes interjút ide kattintva olvashatod::

Szerintem már elértünk arra a pontra, hogy az emberek 95 százalékának elegendő a villanyautók kapacitása - az Ariya esetében mi 500 kilométert is el tudunk érni például. Így pedig fordulhat a mérleg is, és elindulhatunk abba az irányba, hogy csökkenjenek az árak, ne pedig minél több kilométert próbáljunk belepakolni az autókba

- mondta Szalai Zoltán, a Nissan Motor Company Ltd. (Japán - a szerk.) vezető termékmenedzsere. Olvasd el a teljes interjút:

A környezetbarát és fenntartható járműgyártási törekvésekkel összhangban jelenleg a hibridtechnológia és -modellek fejlesztésére összpontosítunk. További kihívást jelent, hogy 2019. április 1-jével az esztergomi gyár lett az anyacég európai bázisú pótalkatrész- és kiegészítőtartozék-ellátóközpontja. Annak érdekében, hogy cégünk Európa- és világszerte biztosítsa a hatékony pótalkatrész ellátást, új munkahelyeket is létrehoztunk

- árulta el Dr. Fejesné Gyurján Ildikó, a Magyar Suzuki Zrt. HR-ért, pénzügyekért és informatikáért felelős operatív igazgatója. További részletek az interjúban:

A munkaerő-kölcsönzést korábban elsődlegesen a multinacionális cégek vették igénybe, de mára már a KKV szektorban is egyre népszerűbb, egyre gyakrabban megjelenik ez a foglalkoztatási forma

- hívta fel a figyelmet Dénes Rajmund Roland, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének elnöke. A vele készült interjút itt találod:

Nincs igazán jelentős hatása a gyorstalpaló informatikai képzéseknek. Azt látjuk, hogy egyrészt nem oldja meg a vállalati partnerek problémáit. Sem a hallgatói létszámban, sem az elért eredményben, tudásban nem az, amit a legtöbb partner elvár. (...) Egy ilyen típusú gyorstanfolyamnak alternatívája tud lenni a felsőoktatási szakképzés, amit mi is kínálunk

- jelentette ki Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Karának dékánja. A teljes interút itt olvashatod:

A Horváth Zoltánnal készült interjú igazi lavinát indított, szinte a legtöbb hazai programozóiskola reagálni kívánt az ELTE dékánjának gonolataira. Interjút adott például Langmár Péter, a Green Fox Academy társalapítója; Boda József, a Codecool vezérigazgatója; valamint Filep Szabolcs, a PROGmasters alapítója is. Az i-re a pontot pedig Dr. Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánja tette fel.

Minden pedagógus tudja, hogy a jó tanár-diák kapcsolatnak mekkora ereje van. A válság után egy emberközpontú oktatásban, az emberi tényezők, interakciók jelentőségében hiszek. (...) A rugalmasság és a bizalom a két kulcsszó. Az online tanulás segítése, támogatása, alapvetően szemléletváltást jelent. Előtérbe kerül a tanuló és a tanulás. A hagyományosnak mondható tanítási módszerek és a frontális megoldások a háttérbe szorulnak

- fogalmazott a Pénzcentrumnak adott interjújában Vass Vilmos, a Budapesti Metropolitan Egyetem főállású szakvezetője. Olvasd el az interjút:

Szinte minden gyerek tud olyan esetet mondani, amiben benne van az eladósodás, amikor elfogyott a pénz, amikor a szülő pénzzavarba került, de kevés olyan példát hoznak elő a gyerekek, amikor a pénz egyfajta megoldó eszközként került elő, és a siker zálogaként jelent meg

- hívta fel a figyelmet Dr. Schrankó Péter. Az OTP Fáy András Alapítvány vezetőjével készül interjúnkat itt olvashatod:

Azt tudni kell, hogy a streaming elterjedésének még csak az elején tartunk. Nemcsak Magyarországon, hanem az egész régióban. Fontos tisztán látni azt is, hogy mit takar, hogy valaki streaming felhasználó. Rengetegen próbálják ki, itt vannak egy-egy hónapot, de őket még nem hívnám fogyasztóknak. Kipróbálták ezt az életérzést, de ez nem vált a mindennapjaik részévé

- mondta Riczu Tibor, az HBO Europe Digital marketing vezetője. A vele, illetve Pinczés-Pressing Ádámmal (PR vezető, sajtófőnök, HBO Magyarország) készült interjúnkat itt olvashatod:

Szerintem legkorábban jövő tavasszal, nyáron lehet majd látni, hogy a vírus milyen maradandó problémákat okozott, ki az, aki ebből jól fog tudni kijönni. Mert lesz olyan mozivállalat, amelyik feltalálja magát, és lesznek, akik nem élik túl. Az autósmozik például kezdenek visszajönni a divatba

- vázolta Eszenyi Péter, Visual Effects Supervisor. A Territory Studio kreatív igazgatójával folytatott beszélgetésünket itt olvashatod el:

Mivel a magyar piac nagyon ár-érzékeny, sok vásárlónál nem elsősorban az számít, egy platform jobb-e a másiknál vagy sem, többet nyújt-e azonos pénzért a játékosnak vagy sem, csupán az, hogy megengedheti-e magának

- szögezte le Sándor Csaba, a Sony Magyarország PlayStation üzletágának vezetője. Olvasd el a teljes interjút:

A figyelemfelkeltés szükségességét a mostani kommunikációs zajban talán nem kell magyarázni! Aki nem tudja felhívni magára a figyelmet, az alul fog maradni a versenyben

- vélekedett a Pénzcentrumnak adott interjújában Varró Szabolcs, az RTL Magyarország kreatív producere (Cápák között). A teljes beszélgetéshez kattints ide:

