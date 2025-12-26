A japán kormány pénteken jóváhagyta a következő pénzügyi évre szóló, 122,3 billió jenes (mintegy 785 milliárd dolláros), rekordméretű költségvetést.
Zelenszkij megerősítette, vasárnap találkozik Trumppal: ez lesz a fő téma
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken közölte, hogy vasárnap tárgyalást folytat Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről - írta a Reuters.
Zelenszkij bejelentése szerint a találkozón elsősorban a területi kérdésekről és a biztonsági garanciákról egyeztetnek, miközben igyekeznek feltérképezni a háború lezárásának lehetséges útjait. "Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.
Zelenszkij később újságíróknak elmondta: vasárnap lesz a találkozó Floridában. Az ukrán elnök állítása szerint a tárgyalás alatt álló 20 pontos terv "nagyjából 90 százalékban kész van" és ennek a találkozónak kifejezetten az a célja, hogy véglegesítsenek annyi részletet, amennyit csak tudnak. Zelenszkij azt mondta, szeretnék, ha az európai országokat is bevonnák a megbeszélésbe, de kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ez ilyen rövid határidővel megvalósítható lenne.
"A közeljövőben mindenképp meg kell találnunk a módját, hogy ne csak Ukrajna és az Egyesült Államok legyen jelen, hanem Európa is képviseltesse magát" a tárgyaláson - mondta. A politikus előzőleg a Telegram üzentküldő alkalmazásán azt írta: "Rusztem Umerov (az ukrán biztonsági tanács titkára) beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben". Hozzátette:
sok minden eldőlhet még az új év előtt.
A bejelentést Donald Trump amerikai elnök tette meg csütörtök este washingtoni idő szerint.
Lengyelország vadászgépeket riasztott egy orosz felderítő repülőgép azonosítására a Balti-tenger nemzetközi vizei felett, a lengyel légtér közvetlen közelében.
Orosz-ukrán háború: Putyin már tárgyalna a békéről, Zelenszkij a katonákat is visszahívná a frontról
Egy orosz állami közvélemény-kutatás szerint az oroszok többsége 2026-ra várja az ukrajnai háború végét.
Ez lehet Donald Trump "iraki háborúja"? Már elindult a folyamat, nem titkolja, minden olajat lenyúlna ettől az országtól
Trump korábban a szankcionált olajszállító hajók blokádját rendelte el.
Ez az igazi hadüzenet Kína számára: ez még nagyon fájhat az ázsiai óriásnak - Európának rém fontos minél előbb cselekednie
A nyugati országok fokozzák erőfeszítéseiket a ritkaföldfém-mágnes gyártás terén, hogy csökkentsék függőségüket Kínától.
Vészjósló időpont látott napvilágot: ekkora támadhatja meg Oroszország a NATO-t - újabb világégés van készülőben
Európa nincs felkészülve egy esetleges orosz támadásra, miközben a szakértők szerint Oroszország néhány éven belül megtámadhatja a NATO-t.
Beszámolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai rendezésről Miamiban folytatott tárgyalásai részleteiről Kirill Dmitrijev.
A karácsony üzenete a sebezhető, önmagát átadó szeretet és a remény. Rómában és Magyarországon is.
Az egyházfő első karácsonyi szentmiséjét tartja májusi megválasztása után, és elődeihez képest máskor fogja kezdeni azt.
Két rendőr és egy járókelő életét vesztette a robbantásban, mely mindössze napokkal egy orosz tábornok elleni merénylet után történt.
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek karácsonyi üzenetében a béke, a kölcsönös megértés és a hála fontosságát hangsúlyozta.
Van, ahova a szankciók sem érnek el: meglepő, de ezt a terméket a mai napig tömegesen vásárolják az EU-országok
Környezetvédelmi szervezetek szerint ez erkölcsi kérdés is.
Ez derül ki a kölni Institut der deutschen Wirtschaft kedden közzétett elemzéséből.
Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában.
Ismét megszólalt Donald Trump Grönland bekebelezéséről: "ha kell, erővel vesszük át" - sokkban teljes Dánia
Az amerikai elnök nem zárta ki az erő alkalmazását a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében.
Itt van Zelenszkij karácsonyi ajándéka a világnak? Az ukrán elnök szerint az új béketervvel tényleg lezárulhat a háború
A tárgyalások során szó esett azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket Ukrajna kér egy esetleges jövőbeli orosz katonai akció ellen a harcok befejezése után.
Egyetlen bejelentés elég volt ahhoz, hogy kilőjön egy dél-koreai hajógyártó árfolyama.
Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tart igényt Grönlandra.
