2025. december 26. péntek Karácsony, István
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Chicago, USA - 2016. augusztus 22: Egy zebra tábla a stop szimbólummal a Trump Tower előtt Chicagóban, az East Wacker Place-en, szürkületkor.
Világ

Zelenszkij megerősítette, vasárnap találkozik Trumppal: ez lesz a fő téma

Pénzcentrum/MTI
2025. december 26. 16:08

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken közölte, hogy vasárnap tárgyalást folytat Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről - írta a Reuters.

Zelenszkij bejelentése szerint a találkozón elsősorban a területi kérdésekről és a biztonsági garanciákról egyeztetnek, miközben igyekeznek feltérképezni a háború lezárásának lehetséges útjait. "Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zelenszkij később újságíróknak elmondta: vasárnap lesz a találkozó Floridában. Az ukrán elnök állítása szerint a tárgyalás alatt álló 20 pontos terv "nagyjából 90 százalékban kész van" és ennek a találkozónak kifejezetten az a célja, hogy véglegesítsenek annyi részletet, amennyit csak tudnak. Zelenszkij azt mondta, szeretnék, ha az európai országokat is bevonnák a megbeszélésbe, de kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ez ilyen rövid határidővel megvalósítható lenne.

"A közeljövőben mindenképp meg kell találnunk a módját, hogy ne csak Ukrajna és az Egyesült Államok legyen jelen, hanem Európa is képviseltesse magát" a tárgyaláson - mondta. A politikus előzőleg a Telegram üzentküldő alkalmazásán azt írta: "Rusztem Umerov (az ukrán biztonsági tanács titkára) beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben". Hozzátette:

sok minden eldőlhet még az új év előtt.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #amerika #világ #tárgyalás #donald trump #amerikai egyesült államok #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béketárgyalás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:08
16:01
15:32
15:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 26.
Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
2025. december 25.
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
2025. december 26.
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
2025. december 26.
Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok
2025. december 25.
Legendás helyek tűntek el 2025-ben: TOP 11+1 legfájóbb étterem-bezárás a magyar vidéken
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 26. péntek
Karácsony, István
52. hét
December 26.
Karácsony 2. napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
1 hete
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
3
2 hete
Olyan beismerést tett Zelenszkij, amire eddig nem volt példa: itt fordul meg végleg a háború?
4
1 hete
Brutális fordulat Trump háborús hozzáállásában: úgy tűnik, többé már nem hiszi el Putyinnak ezt az állítását
5
1 napja
Vészjósló időpont látott napvilágot: ekkora támadhatja meg Oroszország a NATO-t - újabb világégés van készülőben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Betét (bankbetét)
A bankok a náluk tartott pénzünk után kamatot fizetnek. A folyószámlán tartott pénz hozama általában nagyon alacsony, a szerződés alapján hosszabb időre lekötött megtakarítások után azonban magasabb kamatot kaphatunk. Az így befektetett pénzünkhöz viszonylag könnyen hozzáférhetünk, de feltörés esetén akár az összes kamatot is elveszíthetjük. Erről érdemes a szerződésből tájékozódni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 16:01
Szoboszlai világsztárrá érett, óriási meglepetések és bukták: ezek voltak a legjobb sportsztorik idén
Pénzcentrum  |  2025. december 26. 13:48
Nyugdíj utalás 2026 január: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a januári nyugdíj
Agrárszektor  |  2025. december 26. 14:01
Végzetes hiba a kertben: így soha ne metszd a gyümölcsfákat télen