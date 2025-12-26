Zelenszkij megerősítette, vasárnap találkozik Trumppal: ez lesz a fő téma

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken közölte, hogy vasárnap tárgyalást folytat Donald Trump amerikai elnökkel az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségeiről - írta a Reuters.

Zelenszkij bejelentése szerint a találkozón elsősorban a területi kérdésekről és a biztonsági garanciákról egyeztetnek, miközben igyekeznek feltérképezni a háború lezárásának lehetséges útjait. "Ez a találkozó arra szolgál, hogy a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárjuk" – fogalmazott az ukrán elnök.

Zelenszkij később újságíróknak elmondta: vasárnap lesz a találkozó Floridában. Az ukrán elnök állítása szerint a tárgyalás alatt álló 20 pontos terv "nagyjából 90 százalékban kész van" és ennek a találkozónak kifejezetten az a célja, hogy véglegesítsenek annyi részletet, amennyit csak tudnak. Zelenszkij azt mondta, szeretnék, ha az európai országokat is bevonnák a megbeszélésbe, de kétségének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy ez ilyen rövid határidővel megvalósítható lenne.

"A közeljövőben mindenképp meg kell találnunk a módját, hogy ne csak Ukrajna és az Egyesült Államok legyen jelen, hanem Európa is képviseltesse magát" a tárgyaláson - mondta. A politikus előzőleg a Telegram üzentküldő alkalmazásán azt írta: "Rusztem Umerov (az ukrán biztonsági tanács titkára) beszámolt a legutóbbi kapcsolatfelvételéről az amerikai féllel. Nem vesztegetünk el egy napot sem. Megállapodtunk a legmagasabb szintű találkozóról Trump elnökkel a közeljövőben". Hozzátette:

sok minden eldőlhet még az új év előtt.