2025. december 26. péntek Karácsony, István
1 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 26.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 26.)

Pénzcentrum
2025. december 26. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. december 26., péntek.

Névnap

Karácsony, István

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389 Ft
CHF: 418.99 Ft
GBP: 446.01 Ft
USD: 330.46 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.27: A legtöbb helyen derült, napos idő várható, de kisebb körzetekben tartósabban megmaradhat az éjszaka képződő (zúzmarás) köd, illetve rétegfelhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatira, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 1, +6 fok között valószínű.

2025.12.28: Észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, ami miatt felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel. Északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Néhány helyen előfordulhat hózápor. A minimum-hőmérséklet -5, +1, a maximum-hőmérséklet 1, 6 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front nincs felettünk, de a magasban zajló melegedés miatt az erre különösen érzékenyeknél melegfronthoz kapcsolódó tünetek jelentkezhetnek. (2025.12.26)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
