Csapadék nem várható, az idő alapvetően száraz marad.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 26.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. december 26., péntek.
Névnap
Karácsony, István
Friss hírek
- Szilágyi Áron: Aki a pénz vagy a hírnév miatt választaná a vívást, azt őszintén eltántorítanám
- Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
- Legendás helyek tűntek el 2025-ben: TOP 11+1 legfájóbb étterem-bezárás a magyar vidéken
- Beindult a karácsonyi bírság-nagyüzem: 300 ezerre büntethetik, aki erre nem figyel az ünnepek alatt
- Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
- Műfenyő vagy igazi? Lehull a lepel a műanyag karácsonyfákról: döbbenet, miből készítik valójában
Deviza árfolyam
EUR: 389 Ft
CHF: 418.99 Ft
GBP: 446.01 Ft
USD: 330.46 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 35440 Ft
MOL: 2900 Ft
RICHTER: 9720 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.27: A legtöbb helyen derült, napos idő várható, de kisebb körzetekben tartósabban megmaradhat az éjszaka képződő (zúzmarás) köd, illetve rétegfelhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatira, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 1, +6 fok között valószínű.
2025.12.28: Észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, ami miatt felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel. Északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Néhány helyen előfordulhat hózápor. A minimum-hőmérséklet -5, +1, a maximum-hőmérséklet 1, 6 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Front nincs felettünk, de a magasban zajló melegedés miatt az erre különösen érzékenyeknél melegfronthoz kapcsolódó tünetek jelentkezhetnek. (2025.12.26)
