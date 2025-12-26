Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 26.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. december 26., péntek.

Névnap

Karácsony, István

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389 Ft

CHF: 418.99 Ft

GBP: 446.01 Ft

USD: 330.46 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 35440 Ft

MOL: 2900 Ft

RICHTER: 9720 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.27: A legtöbb helyen derült, napos idő várható, de kisebb körzetekben tartósabban megmaradhat az éjszaka képződő (zúzmarás) köd, illetve rétegfelhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű. A nyugatira, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A maximum-hőmérséklet 1, +6 fok között valószínű.

2025.12.28: Észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, ami miatt felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel. Északira, északnyugatira fordul és nagy területen megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Néhány helyen előfordulhat hózápor. A minimum-hőmérséklet -5, +1, a maximum-hőmérséklet 1, 6 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Front nincs felettünk, de a magasban zajló melegedés miatt az erre különösen érzékenyeknél melegfronthoz kapcsolódó tünetek jelentkezhetnek. (2025.12.26)

Akciók

