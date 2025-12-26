Nyugdíj utalás 2026 január: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a januári nyugdíj

A Magyar Államkincstár által frissen közzétett hivatalos folyósítási dátumok szerint 2026. január 12-én érkezik a januári nyugdíj 2026-ban. A főszabály szerint ugyanis mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak, kivéve, ha a 12. nap hétvégére esik: akkor hamarabb is érkezhet a nyugdíj. Illetve vannak kivételes hónapok, mint amilyen a december, amikor a karácsonyra való tekintettel előbb érkezik az összeg. 2026-ban viszont január 12-e hétfőre esik, így aznap érkeznek a nyugdíjak.

A hivatalos nyugdíjfolyósítási dátumok szerint 2026-ban is a legtöbb hónapban 12-én utalják majd a nyugdíjakat. A főszabály szerint ugyanis mindig a hónap 12. napján utalnak a nyugdíjasoknak. Az 1,6 százalékos novemberi nyugdíjemelés miatt november és december hónapokra már magasabb összeg járt, a januári nyugdíj pedig 3,6 százalékkal lesz magasabb a decemberinél. Hogy összegre pontosan mit jelent a 2026. januári nyugdíjemelés, azt megmutatja a Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátora a cikkünkben.

Mekkora összegű lesz a 2026 januári nyugdíj? Itt a nyugdíjemelés kalkulátor!

A Pénzcentrum kalkulátora a decemberi nyugdíj összege alapján megmutatja, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés mértéke 2026-ban. Ehhez mindössze annyit kell tenni, hogy beírjuk a decemberi nyugdíj összegét és a Kalkuláció gombra kattintunk:

Fontos, hogy a nyugdíjösszegek kerekítési szabályai miatt néhány forinttal eltérhet a kalkulátor által számított összeg a januárban érkező összegtől, de az eltérés minimális.

Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?

2026. évben az alábbi időpontokban kerülnek jóváírásra a bankszámlákon a nyugdíjak és más nyugdíjszerű utalások az adott hónapban:

2026. január: január 12. (hétfő)

2026. február: február 12. (csütörtök)

2026. március: március 12. (csütörtök)

2026. április: április 10. (péntek)

2026. május: május 12. (kedd)

2026. június: június 12. (péntek)

2026. július: július 10. (péntek)

2026. augusztus: augusztus 12. (szerda)

2026. szeptember: szeptember 11. (péntek)

2026. október: október 12. (hétfő)

2026. november: november 12. (csütörtök)

2026. december: december 2. (szerda)

Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Lesz, akinek nem jár emelés

Mivel a januári nyugdíjemelés alapját a 2025-ös évben megállapított nyugdíj jelenti, így aki 2026-ban vonul nyugdíjba, az sem emelésre, sem 13. havi és 14. havi nyugdíjra nem számíthat. Az lényegtelen, hogy 2026. január 1-jétől vagy később az év során nyugdíjazzák: ha nem volt jogosul nyugdíjra 2025-ben legalább egyetlen napra, nem számíthat jövőre emelésre. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert minden évben adódnak ebből félreértések.

Mennyi lesz és mikor érkezik a 13. havi és 14. havi nyugdíj 2026-ban?

A 13. havi nyugdíj összege minden bizonnyal megegyezik majd a 2026. januári nyugdíjemelést követően kapott összeggel. Pontosan akkora összegű nyugdíj várható, mint egy normál hónapra járó juttatás, ezt a fenti kalkulátor is megmutatja. Ahogy azt már megszokhatták a jogosultak a 2021-es bevezetés óta: a 13. havi nyugdíj a februári nyugdíjjal együtt érkezik majd. A nyugdíj utalások 2026-ban is főszabály szerint a hónap 12. munkanapjához legközelebbi munkanapig esedékesek: mivel február 12-e csütörtökre esik, várhatóan a nyugdíjak utalása is ezen a napon történik majd. A postai kézbesítés mindig a Magyar Posta által előzetesen megjelölt dátum szerint történik - ezt mindenkinek megküldik egyénileg.

A 2025. októberi bejelentések óta a 14. havi nyugdíj bevezetéséről is több részlet derült ki. Várhatóan a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan februárban érkezik majd a juttatás a rendes nyugdíjjal egy időben. Az összege 2026-ban a havi rendes nyugdíj negyede (melyhez évente adódik majd hozzá egy heti nyugdíj, így 2030-ra lesz egész havi járandóság - ugyanis lépcsőzetesen vezetik be). A 14. havi nyugdíjról szóló törvénymódosítás tervezetet november 18-án terjesztették a parlament elé, mely december 10-én gyorsított eljárásban szavazhat a kérdésről. Addig még változhatnak a részletek, de ha minden megy az előzetes tervek szerint, akkor februárban 2 és 1/ 4 havi nyugdíj érkezhet.

Az eddigi információk alapján minden bizonnyal az lesz jogosult a 14. havi nyugdíjra, aki a 13. havi nyugdíjra is jogosult az adott évben. 13. havi nyugdíjra pedig azok jogosultak, akik a megelőző év - jelen esetben a 2025-ös év - legalább egy napján nyugdíjra jogosultak. Vagyis 2025. december 31-ig nyugdíjba vonultak, mert aki csak 2026. január 1-jétől vagy az után lett nyugdíjas, nem számíthat a februári plusz juttatásokra. Fontos változás továbbá 2025-től a 13. havi nyugdíj kapcsán, hogy nemcsak az a feltétele, hogy előző évben már nyugdíjjogosult legyen valaki, hanem hogy még februárban is az legyen - vagyis a januárban elhunyt idősek örököseinek már nem fizetik ki a 13. havi (és feltehetően a 14. havi) nyugdíjakat.

Hogyan kérhető postai kézbesítés helyett bankszámlára a nyugdíj?

Januárban tájékoztatót tett közzé a Magyar Államkincstár (MÁK) a nyugdíjak bankszámlára utalásának igényléséről. A nyugdíjasok számára több előnnyel is járhat, ha nem a postás hozza a nyugdíjat: egyrészt a bankban nem férhet hozzá más a pénzhet, másrészt az utalás azonnal megtörténik, ahogy esedékes. A postai kifizetésre pedig több napot kell várni.

A nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők dönthetnek arról, hogy a postai kifizetés helyett belföldi bankszámlára kérjék ellátásukat. Az erre vonatkozó igényt írásban kell bejelenteni a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak - közölte a MÁK. Fontos feltétel, hogy a folyósítás csak olyan bankszámlára történhet, amely a nyugdíjas saját számlája vagy társtulajdonosa a számlának, tehát rendelkezési joga van felette.

A kifizetési mód megváltoztatását célszerű elektronikus úton, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon előterjeszteni. A kérelem könnyen és gyorsan beadható a magyarorszag.hu portálon, ügyfélkapus bejelentkezést követően - javasolják.

A szükséges nyomtatvány megtalálható a Magyar Államkincstár weboldalán is, a „Nyugdíj/Nyugdíjfolyósítás/A nyugdíj és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása” menüpontban a „Kapcsolódó nyomtatványok” között (03. számú nyomtatvány). A kitöltött nyomtatványt vagy az azonos adatokat tartalmazó levelet postai úton az 1820 Budapest postacímre kell megküldeni, személyesen pedig a Budapest XIII. ker., Váci út 73. alatti ügyfélszolgálaton is benyújtható a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

A beérkező igények alapján a bankszámlára utalás általában nem a következő kifizetéssel, hanem az azt követő hónaptól kezdődően indul. Az átfutási idő attól is függ, hogy a számlaszám bejelentésének feldolgozásakor a következő havi kifizetések számfejtése lezárult-e már - írták.