Október 25-én hajnalban kell visszaállítani az órákat 2026-ban, ennél korábbi napra nem is eshet az őszi átállítás.
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten, 2026-ban
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/40. heti nyerőszámait 2026. szeptember 30-án este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 210 millió forint lesz a tét.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 40. héten:
3, 14, 16, 18, 20, 29, 32.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 40. héten:
3, 4, 10, 16, 19, 34, 35.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 41. játékhéten 2026-ban 210 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.
7 találatos szelvény (2 sorsolás óta) nem volt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Nyeremények a Skandináv lottón a 40. héten:
- 6 találat: egyenként 423 175 forint
- 5 találat: egyenként 10 750 forint
- 4 találat: egyenként 3 205 forint
A Szerencsejáték Zrt. közlése szerint a telefonos ügyfélszolgálaton 2026. szeptember 30-án 22 és 23 óra között karbantartást végeznek, ebben az időszakban csak az ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu e-mail címen fogadják a megkereséseket. Október 1-én 7 órától ismét elérhetőek lesznek telefonon is.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon
A műsor nem áll le végleg, csupán szünetre megy, és az évad második felével később tér vissza.
Na, vajon elvitte valaki a 755 millió forintos főnyereményt a hatos lottó vasárnapi sorsolásán?
Na, vajon elvitte-e valaki a 3,66 milliárd forintos főnyereményt a 39. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Csúnyán kifakadt Kormos Anett: durva lehúzás, érzelmi zsarolás, pofátlan bürokrácia megy ezeknél a civil szervezeteknél
Véleménye szerint a hazai állatmenhelyek érzelmi zsarolással próbálnak gazdát találni, miközben irreális feltételeikkel épp az állatoktól veszik el a szerető otthon esélyét.
Káprázatos égi jelenséget kaptak lencsevégre: jégkristályok keletkezése indított láncreakciót - fotókon a csoda
A légi közlekedés hatására kialakuló, ritka és rendkívül látványos meteorológiai jelenségre, az úgynevezett lyukfelhőre hívta fel a figyelmet a HungaroMet.
Dúsgazdagként ébredt 2 magyar szerencsevadász: elképesztő összeget kaszáltak az európai szuperlottón
Két magyar is több tízmilliós nyereménynek örülhet, azonban nem volt telitalálat a 39. heti, pénteki Eurojackpot sorsoláson.
Több mint kilencszáz jelölés közül választotta ki a Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma azt a harminc kiválóságot, akik 2026-ban esélyesek a Prima Primissima díjra.
Ideiglenes strand nyílhat jövő nyáron a Fertő tó magyar oldalán, ahol a tíz évvel korábbi terveknél 80 százalékkal kisebb beépítéssel számol a mostani fejlesztési koncepció
Már négy hónapja, összesen 17 sorsolás óta nem született telitalálatos szelvény az Ötöslottón.
Alig indult el az őszi szezon, az RTL máris leveszi a képernyőről a Heti Hetest.
A techno felől érkező zenész 2017 óta volt aktív a hazai klubéletben, az elmúlt években pedig Berlinben is építette nemzetközi karrierjét. A halálának okát nem...
Októberben több nagy sorozat is új évaddal tér vissza a SkyShowtime kínálatába.
Kihúzták a Hatoslottó 39. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 660 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Megválik több értékes holmijától VV Aurelio. A realityszereplő aranyékszereket és márkás kiegészítőket kínál követőinek, a befolyt összegből pedig gyermekének szeretne ajándékot vásárolni.
Szerda reggel Bicskén egy ismeretlen férfi próbálta az autójába csalogatni Gudics Máténak, a 2024-es Megasztár győztesének nyolcéves kislányát.
Letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség Herczeg Zoltánra a drogkereskedelem gyanúja miatti ügyben.
A 2023 végén hivatalos edzői vizsgát tett Schóbert Lara szülei, Rubint Réka és Schobert Norbert nyomdokaiba lépett.
Váratlan lépést hozott Tiborcz István méregdrága budai elitklubja: durván csökken az éves tagdíj - így már bárki jelentkezhet?
Drasztikusan csökkenti tagdíjait és lazít a felvételi szabályain a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Botaniq Budai Klub.
-
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Új AI-alapú bankolási élményt kínál a Gránit Bank