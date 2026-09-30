Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 40. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/40. heti nyerőszámait 2026. szeptember 30-án este. Mivel ezen a héten telitalálatos szelvény nem született, így a következő héten 210 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 40. héten:

3, 14, 16, 18, 20, 29, 32.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 40. héten:

3, 4, 10, 16, 19, 34, 35.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a 41. játékhéten 2026-ban 210 millió forint keresi majd gazdáját a Skandináv lottón.

7 találatos szelvény (2 sorsolás óta) nem volt.

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Nyeremények a Skandináv lottón a 40. héten:

6 találat: egyenként 423 175 forint

5 találat: egyenként 10 750 forint

4 találat: egyenként 3 205 forint

A Szerencsejáték Zrt. közlése szerint a telefonos ügyfélszolgálaton 2026. szeptember 30-án 22 és 23 óra között karbantartást végeznek, ebben az időszakban csak az ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu e-mail címen fogadják a megkereséseket. Október 1-én 7 órától ismét elérhetőek lesznek telefonon is.

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