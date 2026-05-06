2026. május 6. szerda Ivett, Frida
27 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kiel, Németország â 2021. január 18: A legnagyobb német távközlési vállalat, a German Telekom logója.
Gazdaság

Gigantikus összeolvadásra készülhet a távközlési óriás: elárulta az elemző, kik lesznek a lépés legnagyobb vesztesei

Pénzcentrum
2026. május 6. 13:32

A Bloomberg szerint a Deutsche Telekom fontolóra vette a T-Mobile US teljes összeolvadását. A piac egyelőre szkeptikus, de hosszabb távon egy globális, technológiailag vezető telekomcég jöhetne létre. Karikás Krisztián,  Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője összeszedte a legfontosabb kérdéseket és lehetséges forgatókönyveket, többek közt azt is, hogy mit nyerhetnek és mit kockáztatnak a részvényesek, és hogy mit jelenthet mindez a Magyar Telekom számára.

Karikás Krisztián szerint a Deutsche Telekom és a T-Mobile US esetleges összeolvadása rövid távon inkább bizonytalanságot hozhat, de hosszabb távon egy globálisan vezető telekomcég létrejöttét alapozhatja meg. Úgy véli, a tervezett holdingstruktúra jelentős átalakulást hozna a tulajdonosi és irányítási viszonyokban, miközben a jelenlegi információk alapján még nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elemző kiemeli, hogy a két vállalat között jelentős értékeltségi és növekedési különbségek vannak: a Deutsche Telekom diszkonttal forog, miközben eredményének nagy részét a gyorsabban növekvő amerikai leány adja.

Kapcsolódó cikkeink:

Emiatt szerinte főként a T-Mobile US kisebbségi részvényesei lehetnek a tranzakció vesztesei, hiszen egy egyszerűbb, magasabb növekedésű sztoriból egy komplexebb struktúrába kerülnének. Ugyanakkor hozzáteszi: megfelelő prémium mellett ez az ellenállás mérsékelhető.

Karikás Krisztián úgy látja, hogy a Deutsche Telekom részvényesei inkább nyertesei lehetnek az ügyletnek, mivel egy magasabb értékeltségű, globális cégben szerezhetnének részesedést. Szerinte stratégiai szempontból a lépés racionális, hiszen a méretgazdaságosság, a nagyobb tárgyalási erő és az új technológiákba való befektetési képesség erősítheti a versenyképességet.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Ugyanakkor hangsúlyozza: a szabályozói jóváhagyások, a részvényesi érdekellentétek és a szinergiákkal kapcsolatos bizonytalanságok komoly kockázatot jelentenek.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #gazdaság #telekom #németország #tőzsde #vállalat #technológia #usa #részvények

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:22
13:17
13:04
12:50
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 5. 16:40
Történelmi lehetőség előtt Magyarország - megszólalt az OTP csúcsvezetője  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 6. 09:24
Az M-RTL és a TV2 vezérigazgatója is állítja: számoltak a propagandamilliárdok elapadásával
Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója és Vaszily Miklós, a TV2 Zrt. elnök-vezérigazga...
Bankmonitor  |  2026. május 5. 12:54
Milyen összegre kössünk életbiztosítást?
Életbiztosítást kötni komoly felelősségvállalás: azt ígérjük szeretteinknek, hogy halálunk esetén ne...
Holdblog  |  2026. május 5. 09:37
Magyarország az utolsóról az utolsó helyre került - Államadósság-pályák
Magyarország GDP-arányos adóssága csökkent ugyan, de a régiós rangsorban végig a legmagasabb maradt....
Buxelliott  |  2026. május 4. 18:54
Bux - közeleg a szekvenciák vége
Immár négy éve menetel a bux, két nagyobb korrekciót közbeiktatva, megháromszorozva az értékét. Jogg...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 6.
Megtalálták a globális klímatragédia ellenszerét? A jövőkutató szerint itt a nagy esély, de a kockázatok is óriásiak
2026. május 5.
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
2026. május 6.
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
2026. május 6.
Új kedvenc bukkant fel a hazai vízpartokon: itt a balatoni árak harmadáért vehetsz nyaralót 2026-ban
2026. május 5.
Nesze neked szieszta: kiderült, a magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában
NAPTÁR
Tovább
2026. május 6. szerda
Ivett, Frida
19. hét
Május 6.
A magyar sport napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek
2
1 hete
Ez várhat az MBH-ra a kormányváltás után: megszólalt a bank vezérigazgatója
3
5 napja
Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést
4
1 hete
Hatalmas fordulat történt estére a devizapiacon: olyat lépett a magyar forint, amire kevesen számítottak
5
1 hete
Végleg megbukott az évtizedes hazai gazdasági trükk: kiderült, hogyan éltük fel a saját jövőnket
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 13:04
Eltűntek a turisták, bedőlt a gazdaság: a parajdi sóbánya katasztrófája után máig nem állt talpra a térség
Pénzcentrum  |  2026. május 6. 12:01
Itt a hivatalos menetrend az új parlament első napjáról: így választják miniszterelnökké Magyar Pétert május 9-én
Agrárszektor  |  2026. május 6. 12:33
Szigorú lépést tett a hatóság: csúnyán ráfázhat, aki nem így használja a drónt
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm