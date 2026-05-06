Gigantikus összeolvadásra készülhet a távközlési óriás: elárulta az elemző, kik lesznek a lépés legnagyobb vesztesei

A Bloomberg szerint a Deutsche Telekom fontolóra vette a T-Mobile US teljes összeolvadását. A piac egyelőre szkeptikus, de hosszabb távon egy globális, technológiailag vezető telekomcég jöhetne létre. Karikás Krisztián, Concorde Értékpapír Zrt. részvényelemzője összeszedte a legfontosabb kérdéseket és lehetséges forgatókönyveket, többek közt azt is, hogy mit nyerhetnek és mit kockáztatnak a részvényesek, és hogy mit jelenthet mindez a Magyar Telekom számára.
Karikás Krisztián szerint a Deutsche Telekom és a T-Mobile US esetleges összeolvadása rövid távon inkább bizonytalanságot hozhat, de hosszabb távon egy globálisan vezető telekomcég létrejöttét alapozhatja meg. Úgy véli, a tervezett holdingstruktúra jelentős átalakulást hozna a tulajdonosi és irányítási viszonyokban, miközben a jelenlegi információk alapján még nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni.
Az elemző kiemeli, hogy a két vállalat között jelentős értékeltségi és növekedési különbségek vannak: a Deutsche Telekom diszkonttal forog, miközben eredményének nagy részét a gyorsabban növekvő amerikai leány adja.
Emiatt szerinte főként a T-Mobile US kisebbségi részvényesei lehetnek a tranzakció vesztesei, hiszen egy egyszerűbb, magasabb növekedésű sztoriból egy komplexebb struktúrába kerülnének. Ugyanakkor hozzáteszi: megfelelő prémium mellett ez az ellenállás mérsékelhető.
Karikás Krisztián úgy látja, hogy a Deutsche Telekom részvényesei inkább nyertesei lehetnek az ügyletnek, mivel egy magasabb értékeltségű, globális cégben szerezhetnének részesedést. Szerinte stratégiai szempontból a lépés racionális, hiszen a méretgazdaságosság, a nagyobb tárgyalási erő és az új technológiákba való befektetési képesség erősítheti a versenyképességet.
Ugyanakkor hangsúlyozza: a szabályozói jóváhagyások, a részvényesi érdekellentétek és a szinergiákkal kapcsolatos bizonytalanságok komoly kockázatot jelentenek.
