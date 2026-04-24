Kész rémálom lett az álláskeresés Magyarországon: elképesztő, mennyi időbe telik most új munkát találni

2026 márciusában 4 millió 646 ezer fő dolgozott Magyarországon, miközben a munkanélküliségi ráta 4,5 százalékon állt. A munkanélküliek száma 219 ezer fő volt, ami mérsékelt, de továbbra is érdemi jelenlétet jelez a munkaerőpiacon.

Az első negyedéves adatok már gyengülést mutatnak. Január és március között a foglalkoztatottak száma átlagosan 4 millió 627 ezer fő volt, ami 65 ezerrel kevesebb az egy évvel korábbinál. A csökkenés mindkét nemet érintette, a férfiaknál 36 ezerrel, a nőknél 29 ezerrel dolgoztak kevesebben.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 440 ezer fő volt jelen, ez 85 ezer fős visszaesés éves alapon. A közfoglalkoztatottak száma 69 ezer főt tett ki, míg 119 ezren külföldön dolgoztak. A 15–64 éves korosztályban a foglalkoztatási ráta 74,8 százalékra csökkent, a férfiaknál 78,6, a nőknél 70,9 százalékot mértek.

A munkanélküliség szintén enyhén emelkedett az év elején. Az első negyedévben átlagosan 226 ezer munkanélkülit regisztráltak, a ráta 4,7 százalék volt. A férfiaknál 122 ezer, a nőknél 104 ezer álláskeresőt tartottak nyilván.

A munkakeresés ideje hosszabb lett. Átlagosan 12,2 hónapba telt állást találni. Csökkent a három hónapnál rövidebb ideje állást keresők aránya, miközben nőtt a középtávon, 4–11 hónapja munkát keresők aránya. A tartós munkanélküliek aránya lényegében nem változott, 36,3 százalékon áll.

A hivatalos nyilvántartás szerint 2026 márciusának végén 223 ezer álláskereső szerepelt a rendszerben, ami 4,1 százalékos csökkenést jelent egy év alatt.