Komoly aggodalmat váltott ki a lakosság és a budapesti XXII. kerületi önkormányzat körében a Budapest és Érd határában épülő CTP logisztikai bázis.
Kegyetlenül ráfáztak a magyar cégek a külföldi vendégmunkásokra: mostantól kíméletlen módszerrel szűrik ki az alkalmatlanokat
Kritikus ponthoz érkezett a hazai fuvarozási szektor: miközben az itthoni áruforgalom csaknem 70%-a közúton zajlik – ami a harmadik legmagasabb arány az Európai Unióban –, jelenleg mintegy 8000 hivatásos gépjárművezető hiányzik a piacról. A demográfiai tendenciák miatt várhatóan tovább romló helyzeten enyhíthet most egy egyedülálló, kétlépcsős kiválasztási és képzési rendszere. A Manilában kezdődő és Kiskunlacházán záruló programot sikerrel teljesítő, első 50 fülöp-szigeteki sofőr májusban áll munkába Magyarországon.
A kamionsofőr idehaza és külföldön is az egyik leggyorsabban öregedő szakmának számít: a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesületének (IRU) adatai szerint az európai teherautósofőrök átlagéletkora 50 év körül van. Az állomány egyharmada egy évtizeden belül nyugdíjba mehet, miközben a 25 év alatti munkavállalók aránya az 5%-ot sem éri el.
Magyarországon, ahol a kivándorlás és a kilépő-belépő korosztályok mérlege miatt évi 30-40 ezer fővel szűkül a munkaerő-bázis, ez a trend még erősebben érezteti a hatását, a piaci nyomás pedig sokszor felületes megoldásokra kényszeríti a cégeket a külföldi munkavállalók szerződtetésekor.
Több fuvarozóvállalat jelezte felénk, hogy próbálkoztak harmadik országbeli kamionsofőrökkel, akik azonban nem bizonyultak megfelelőnek. Gyakran még a videós anyagokkal előszűrt jelöltekről is kiderült munkába állás után, hogy nem dolgoztak európai vontatóval, nincs önálló navigációs tapasztalatuk, vagy nincs gyakorlatuk ponyvázásban. Az ilyen esetek azonnali kapacitásproblémát, kieső bevételt és mindenképp többletenergia-befektetést jelentenek a fuvarozóknak. Erre válaszul alkottuk meg partnerünkkel az elérhető legerősebb szakmai kritériumokkal működő, az általános itthoni sofőrhiány enyhítését célzó modellünket
– fogalmazott Ódor Péter, a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Menton Jobs ügyvezetője.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A szakmai validációért a Speedworld Kamionos Akadémia vezetéstechnikai trénerei felelnek, akik az angol nyelvű elméleti teszten túl még Manilában, egy többállomásos rutinpályán teszik próbára a kiszemelt, közel-keleti vezetési tapasztalattal rendelkező sofőrök járműkezelési és manőverezési képességeit. „A februárban lezajlott, első toborzási körben az előzetesen jónak tűnő jelöltek 30 százaléka hasalt el a vezetéstechnikai vizsgán. Ezért van szükség a személyes, gyakorlati kiválasztásra, hiszen az a célunk, hogy csak azok érkezzenek Magyarországra, akik alkalmasak lesznek a mindennapos fuvarfeladatok ellátására. Ezt pedig a második szakaszban, célzott felkészítéssel tudjuk erősíteni a kiskunlacházi repülőtéren működő oktatóközpontunkban. Itt a sofőrök további képzést kapnak biztonságos és gazdaságos vezetésből, okmánykezelésből, rakományrögzítésből, valamint a nyerges vontató és félpótkocsi szét- és összeakasztásából” – fejtette ki Chilkó Szabolcs, a Speedworld Kamionos Akadémia haszonjármű-szakértője.
A fülöp-szigetekiek alkalmazása mellett a stabilitás az egyik legerősebb érv. Mivel a külföldi munkavállalás a délkelet-ázsiai országban államilag szigorúan szabályozott rendszerben zajlik, a hivatalos csatornákon Magyarországra érkező munkavállalók esetében a fluktuáció rendkívül alacsony, tapasztalatok szerint mindössze 1% körüli. A filippínó sofőrök a jelenlegi jogszabályok alapján hazánkban 2 évre kapnak tartózkodási engedélyt, mely további 1 évekkel hosszabbítható. Az újszerű program keretében az első 50 fős csoport tagjai májusban állnak munkába Magyarországon, ezzel párhuzamosan pedig a jövő hónapban elindul a következő kiválasztási kör is Manilában.
Jön a többkulcsos adórendszer Magyarországon: annak fog fájni igazán, akinek ennyi félretett pénze van
Egyeseknek több tízezer forinttal is nőhet a nettó bére, a leggazdagabbak viszont új adó bevezetésével szembesülhetnek.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban papíron és online: itt van az új okmány ára, a kiállítás költsége
Hogyan a legegyszerűbb és mennyibe kerül a hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése 2026-ban? Összegyűjtöttük, amit tudni érdemes.
Titkos fegyver a fluktuáció ellen: így tarthatják meg a legjobb dolgozókat a magyar cégek béremelés nélkül
A hosszútávú ösztönzőprogramok Magyarországon továbbra sem elterjedtek széles körben.
Komoly szigorítás jöhet a külföldiek foglalkoztatásában: váratlanul aranyat érhet minden magyar munkavállaló
A romló gazdasági környezet és a növekvő munkanélküliség ellenére egyre élesebb verseny várható a hazai munkavállalókért.
A béreket gazdag juttatási csomag egészíti ki, köztük egy nagy értékű, ingyenes magánegészségügyi csomag.
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
Rettegnek a dolgozók a mesterséges intelligenciától: milliók munkája kerülhet veszélybe, de van a történetben egy óriási csavar
Mennyire tartanak az emberek attól, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja a munkaerőpiacot? Sokan úgy érzik, hogy a probléma inkább „globális”, mint személyes.
Végleg kifulladt a magyar gazdaság eddigi motorja: áttörhetetlen falba ütköztünk, kiderült az egyetlen kiút
Bő egy évtizeden át a hazai gazdaság fejlődését a foglalkoztatottak számának drasztikus növelése hajtotta.
Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot
A lista azt mutatja, hogy az inflációval korrigált keresetek növekedésében több korábban felzárkózó gazdaság is megelőzte a fejlettebb nyugati államokat.
Busás végkielégítés jár a parlamentből kieső képviselőknek: 12 milliónál is többet kapnak ezek a politikusok
A távozó politikusoknak le kell mondaniuk hivatali juttatásaikról, ugyanakkor háromhavi végkielégítésre jogosultak. Ennek együttes összege eléri a bruttó 1,35 milliárd forintot.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
Miközben Budapesten közel 600 ezer forint az átlagos nettó fizetés, több megyében alig haladja meg a 360 ezret, és egyes ágazatokban még a 200 ezret...
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
Bár az év eleje hagyományosan a bérrendezések időszaka, idén a versenyszféra dolgozóinak kevesebb mint fele (48%) részesült emelésben.
Horvátországban tovább nőttek az idénymunkások bérelvárásai.
A rugalmas és hibrid munkavégzés ma már nem kényelmi kérdés, hanem a munkaerőpiac egyik kulcsa:
Zseniális trükkhöz folyamodott egy magyar álláskereső: 100 ezer forintot fizet, ha intézel neki állást
Szokatlan, de igen ötletes álláskereső hirdetésbe futhattak bele a napokban azok, akik a budapesti Frankel Leó úton sétálgattak.
Hays Salary Guide 2026: itt a részletes riport, ennyit kerestek a magyar dolgozók szektoronként 2025-ben
Csak nehezebbé vált a dolgozók helyzete 2025-ben, a munkáltatók alkalmazkodókészsége lassan kimerül, a mozgásterük egyre szűkül a Hays Salary Guide 2026-os kiadványa szerint.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
Ennyit lehet keresni a Sparnál: friss adatok a létszámról, a bérekről és a juttatásokról.
Bár az elmúlt évtizedekben rugalmasabbá vált a társadalmi gondolkodás, a magyarok túlnyomó többsége szerint a munkaerőpiacon ma is élesen elkülönülnek a "fiús" és "lányos" szakmák.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.