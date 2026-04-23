Kegyetlenül ráfáztak a magyar cégek a külföldi vendégmunkásokra: mostantól kíméletlen módszerrel szűrik ki az alkalmatlanokat
Kegyetlenül ráfáztak a magyar cégek a külföldi vendégmunkásokra: mostantól kíméletlen módszerrel szűrik ki az alkalmatlanokat

2026. április 23. 18:32

Kritikus ponthoz érkezett a hazai fuvarozási szektor: miközben az itthoni áruforgalom csaknem 70%-a közúton zajlik – ami a harmadik legmagasabb arány az Európai Unióban –, jelenleg mintegy 8000 hivatásos gépjárművezető hiányzik a piacról. A demográfiai tendenciák miatt várhatóan tovább romló helyzeten enyhíthet most egy egyedülálló, kétlépcsős kiválasztási és képzési rendszere. A Manilában kezdődő és Kiskunlacházán záruló programot sikerrel teljesítő, első 50 fülöp-szigeteki sofőr májusban áll munkába Magyarországon.

A kamionsofőr idehaza és külföldön is az egyik leggyorsabban öregedő szakmának számít: a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesületének (IRU) adatai szerint az európai teherautósofőrök átlagéletkora 50 év körül van. Az állomány egyharmada egy évtizeden belül nyugdíjba mehet, miközben a 25 év alatti munkavállalók aránya az 5%-ot sem éri el.

Magyarországon, ahol a kivándorlás és a kilépő-belépő korosztályok mérlege miatt évi 30-40 ezer fővel szűkül a munkaerő-bázis, ez a trend még erősebben érezteti a hatását, a piaci nyomás pedig sokszor felületes megoldásokra kényszeríti a cégeket a külföldi munkavállalók szerződtetésekor.

Több fuvarozóvállalat jelezte felénk, hogy próbálkoztak harmadik országbeli kamionsofőrökkel, akik azonban nem bizonyultak megfelelőnek. Gyakran még a videós anyagokkal előszűrt jelöltekről is kiderült munkába állás után, hogy nem dolgoztak európai vontatóval, nincs önálló navigációs tapasztalatuk, vagy nincs gyakorlatuk ponyvázásban. Az ilyen esetek azonnali kapacitásproblémát, kieső bevételt és mindenképp többletenergia-befektetést jelentenek a fuvarozóknak. Erre válaszul alkottuk meg partnerünkkel az elérhető legerősebb szakmai kritériumokkal működő, az általános itthoni sofőrhiány enyhítését célzó modellünket

 – fogalmazott Ódor Péter, a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó Menton Jobs ügyvezetője.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szakmai validációért a Speedworld Kamionos Akadémia vezetéstechnikai trénerei felelnek, akik az angol nyelvű elméleti teszten túl még Manilában, egy többállomásos rutinpályán teszik próbára a kiszemelt, közel-keleti vezetési tapasztalattal rendelkező sofőrök járműkezelési és manőverezési képességeit. „A februárban lezajlott, első toborzási körben az előzetesen jónak tűnő jelöltek 30 százaléka hasalt el a vezetéstechnikai vizsgán. Ezért van szükség a személyes, gyakorlati kiválasztásra, hiszen az a célunk, hogy csak azok érkezzenek Magyarországra, akik alkalmasak lesznek a mindennapos fuvarfeladatok ellátására. Ezt pedig a második szakaszban, célzott felkészítéssel tudjuk erősíteni a kiskunlacházi repülőtéren működő oktatóközpontunkban. Itt a sofőrök további képzést kapnak biztonságos és gazdaságos vezetésből, okmánykezelésből, rakományrögzítésből, valamint a nyerges vontató és félpótkocsi szét- és összeakasztásából” – fejtette ki Chilkó Szabolcs, a Speedworld Kamionos Akadémia haszonjármű-szakértője.

A fülöp-szigetekiek alkalmazása mellett a stabilitás az egyik legerősebb érv. Mivel a külföldi munkavállalás a délkelet-ázsiai országban államilag szigorúan szabályozott rendszerben zajlik, a hivatalos csatornákon Magyarországra érkező munkavállalók esetében a fluktuáció rendkívül alacsony, tapasztalatok szerint mindössze 1% körüli. A filippínó sofőrök a jelenlegi jogszabályok alapján hazánkban 2 évre kapnak tartózkodási engedélyt, mely további 1 évekkel hosszabbítható. Az újszerű program keretében az első 50 fős csoport tagjai májusban állnak munkába Magyarországon, ezzel párhuzamosan pedig a jövő hónapban elindul a következő kiválasztási kör is Manilában.
#hrcentrum #magyarország #munka #munkaerőpiac #képzés #demográfia #szállítás #kamion #munkaerőhiány #toborzás #külföldi munkavállalás

