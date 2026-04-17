Végleg kifulladt a magyar gazdaság eddigi motorja: áttörhetetlen falba ütköztünk, kiderült az egyetlen kiút

Pénzcentrum
2026. április 17. 08:20

A magyar gazdaság megrekedt. A korábbi, foglalkoztatás bővítésére épülő növekedési modell elérte saját demográfiai korlátait, így az országnak égető szüksége van egy új stratégiára. A leendő kormánynak az extenzív munkaerő-bevonás helyett a termelékenység növelésére, a minőségi oktatásra és a magas hozzáadott értéket teremtő munkahelyekre kell fókuszálnia. Csak így lehetséges, hogy Magyarország kitörjön a közepes jövedelem csapdájából, és elinduljon a valós gazdasági felzárkózás útján - számolt be a Portfolio.

Bő egy évtizeden át a hazai gazdaság fejlődését a foglalkoztatottak számának drasztikus növelése hajtotta. Ez a modell azonban nagyjából három-négy éve kifulladt. Hiába emelkedett a dolgozók létszáma a korábbi 3,8 millióról 4,7 millió közelébe, a népességfogyás és a nyugdíjkorhatár-emelés hatásainak kifutása miatt mára áttörhetetlen falakba ütköztünk. Egyszerűen elfogytak azok a társadalmi rétegek, akiket még be lehetne vonni a munkaerőpiacra. Sem a diákok, sem a kisgyermekes édesanyák, sem a nyugdíjasok nem jelentenek rendszerszintű megoldást a rohamosan csökkenő munkaképes korú népesség pótlására.

A megfelelő munkaerő-tartalék hiányában a gazdaság egy tipikus növekedési csapdába esett. Bár tartós recesszióról nem beszélhetünk, a korábbi extenzív, azaz a pusztán a munkaerő mennyiségére épülő növekedés már nem működik. A sikeresen felzárkózó országok ilyenkor váltanak át egy innovációra és termelékenységre épülő intenzív gazdasági modellre. Magyarországon azonban ez az átmenet eddig elmaradt.

Mivel a foglalkoztatottak létszáma érdemben már nem növelhető, a hangsúlyt egyértelműen a munka minőségére kell helyezni. Az új vezetésnek elsősorban azon kell dolgoznia, hogy a hazai munkavállalók minél nagyobb hozzáadott értéket tudjanak teremteni. Ehhez elengedhetetlen a képzettségi szint javítása, amelyben jelenleg egyre nagyobb a lemaradásunk az Európai Unióhoz képest. Míg Európában folyamatosan nő a diplomás fiatalok aránya, itthon a 25-35 éves korosztályban ez a mutató bő évtizede harminc százalék körül stagnál. Így a fiatalok kevesebb mint harmadának adatik meg a lehetőség, hogy magasabb jövedelmet és jobb munkakörülményeket érjen el.

Kapcsolódó cikkeink:

A magasabb iskolai végzettség nemcsak egyéni, hanem össztársadalmi érdek is, hiszen ez a jobb életminőség alapja. A felsőfokú végzettségűek átlagosan az országos átlagbér 1,7-szeresét keresik, miközben az alacsony képzettségűek annak hatvan százalékát sem érik el. Ugyanez a szakadék figyelhető meg a munkanélküliségi rátában is. Míg a legfeljebb alapfokú végzettséggel rendelkezők körében húsz-harminc százalékos az állástalanok aránya, a diplomásoknál még válság idején is két százalék alatt marad. A magasabb jövedelem és a stabilabb egzisztencia ráadásul a születéskor várható élettartamban is egyértelműen megmutatkozik: a képzettebbek tovább élnek.

A humántőke fejlesztése és a társadalom képzettségi szintjének javítása olyan hosszú távú befektetés, amelynek eredményei csak évek múlva jelentkeznek. Ugyanakkor minél később kezdődik el ez a folyamat, annál tovább szenved a gazdaság. Amíg a strukturális reformok beérnek, a fellendülést az uniós források felszabadítása, valamint a kiszámítható gazdaságpolitika révén javuló beruházási környezet segítheti. Egy stabil intézményrendszer olyan modern, technológiai élvonalba tartozó vállalatokat vonzhat az országba, amelyek önmagukban is képesek növelni a nemzetgazdasági termelékenységet.

Amennyiben a magasabb hozzáadott értékű munka révén a bér- és az életszínvonal emelkedni kezd, az a gazdasági felzárkózás mellett az államháztartás terheit is enyhíti. Idővel pedig, ha a javuló tendenciák tartóssá válnak, a kiszámíthatóbb jövőkép akár a kivándorolt magyarok egy részét is hazacsábíthatja. Hogy ez a forgatókönyv megvalósul-e, az a jövő zenéje. Az azonban biztos, hogy a valós gazdasági fejlődéshez ma már nem vezet más út.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
HR BLOGGER
coachco  |  2026.04.14 16:58
Mennyire áradt nálunk a Tisza? Mád, Nagykovácsi választás után
Régen írtam blogbejegyzést. Valahogy nem volt hozzá kedvem. De arra jutottam, így négy év után ezt a...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 17.
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 16.
Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot
2026. április 16.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
2026. április 16.
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
1
2 napja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
2
2 hónapja
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
3
1 hete
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
4
2 hónapja
Hidegzuhany a németországi magyaroknak: nem kapkodnak már értük a korábbi slágerszakmákban
5
3 hete
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 06:30
Méregdrága lett a tavasz luxuszöldsége: itt még féláron megszedheted magad – indul a szezon
Pénzcentrum  |  2026. április 17. 05:29
Veszélyes új "drog" terjed a magyar fiatalok között: szinte már mindenki zsebében ott lapulhat – drasztikus a hatása az egészségre
Agrárszektor  |  2026. április 17. 08:16
Jön a vihar: erre a 7 megyére már figyelmeztetést kellett kiadni