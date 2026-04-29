A csőd széléről mentették meg a népszerű hazai fesztivált: meglepő helyszínre költözik idén

A Bánkitó Fesztivált idén a július 24. és augusztus 2. között, 35. alkalommal megrendezendő Művészetek Völgyébe költöztetik - közölték a szervezők az MTI-vel.

A közleményben felidézték, hogy a Művészetek Völgye szakmai főtulajdonosa, a Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány 2025-ben megállapodást kötött a Bánkitó Fesztivál kivásárlásáról. Az elsődleges cél az volt, hogy a Bánkitó Fesztivál rendezze anyagi helyzetét, miközben az alapítvány lehetőséget teremtett ezzel a rendezvény jövőbeni, megújult formában történő esetleges újraindítására - olvasható a tájékoztatóban.

Mint írták, az átadás-átvételi folyamat hosszú egyeztetések eredményeként nemrég zárult le, az idő rövidsége miatt az idei évben a Bánki-tó partjára teljes körűen már nem nyílt lehetőség fesztivált szervezni. A Művészetek a Vidékfejlesztésért Alapítvány célja a rendezvénnyel, hogy a következő években megvizsgálja és megteremtse a feltételeket ahhoz, hogy a Bánkitó Fesztivál fenntartható módon kerüljön vissza a kulturális körforgásba, a jövő évtől már a jól megszokott helyszínén.

Az idei Művészetek Völgye programjában önálló helyszínként jelenik meg a Gástya-árok, ahová a fesztivált költöztetik. Itt közéleti, kulturális beszélgetések is várják az érdeklődőket, melyek során aktuális társadalmi kérdésekre fókuszálnak majd.

A tervek szerint a programban nagy szerepet kapnak a Bánkitó Fesztivál szellemi örökségéhez köthető tematikák. A Bánkitó alapítóival a kezdetekről és a fesztivál identitásáról beszélgetnek majd, de külön panelben ismerkedhet meg a közönség a magyarországi független kulturális kezdeményezések fenntarthatósági lehetőségeivel is. Lesz majd szó a fiatal generációk közéleti szerepvállalásáról és a fesztiválok közösségformáló erejéről is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A helyszínen a hazai underground élet szereplőivel idézik majd meg a Bánkitó Fesztivál szellemiségét. A Gástya-árok zenei kínálata tükrözi majd a fesztivál hagyományait: alternatív, feltörekvő, szubkultúrák által kedvelt előadók kapnak lehetőséget, hogy Kapolcs egyik színpadára álljanak fel. A teljes programot később hozzák nyilvánosságra - áll a közleményben.