Felmondás közös megegyezéssel: a legfontosabb tudnivalók; alá ne írd, ha ezek nincsenek benne!

A felmondás közös megegyezéssel egy gyakran alkalmazott megoldás munkáltató és munkavállaló között, amely lehetőséget biztosít a munkaviszony békés lezárására. Az ilyen típusú megállapodás előnye, hogy mindkét fél érdekeit szem előtt tartva történik, ezért egy előre megírt felmondás közös megegyezéssel minta hasznos segédlet lehet a folyamat megkönnyítéséhez. A közös megegyezés felmondás során érdemes figyelni a jogi előírásokra, hogy mindkét fél számára megfelelő feltételek mellett történjen a munkaviszony megszüntetése, melyhez egy jól megfogalmazott közös megegyezés felmondás minta is segítséget nyújthat.

A közös megegyezéssel történő felmondás egy olyan megoldás, amely mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak egyaránt lehetőséget biztosít a munkaviszony békés lezárására, azonban fontos tisztában lenni annak előnyeivel és hátrányaival. A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését mindkét fél kezdeményezheti, és gyakran azért választják, mert ez a forma rugalmasságot biztosít.

„A Humán Centrum tapasztalatai alapján ez a legnépszerűbb formája a munkaviszony megszüntetésének, mert alkalmas arra, hogy mind a munkáltató, mind a munkavállaló érdekeit figyelembe vegye, főleg, ha mindkét fél hajlik a munkaviszony megszüntetésére" – kezdte a témát Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum Munkaerő-kölcsönző és -közvetítő Kft. ügyvezetője.

A legfőbb előnye ennek a megoldásnak, hogy a munkáltatónak nem kell indoklással ellátott felmondást kiadnia, és a munkavállalónak sem kell letöltenie a felmondási időt, ezzel gyorsabb, konfliktusmentes lezárást tesz lehetővé. Hátránya viszont, hogy mindkét félnek egyet kell értenie a feltételekben, így kompromisszumokat kell kötni. A közös megegyezés különösen akkor hasznos, ha a munkavállaló gyorsan szeretne továbblépni, és nem szeretné végigvárni a felmondási időt, illetve ha a munkáltató sem kíván hosszabb időt tölteni az adminisztrációval és a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos teendőkkel.

A munkaviszony ilyen megállapodással történő megszüntetésének egyértelmű előnye mindkét fél részéről, hogy arra nem vonatkoznak sem a felmondás, sem az azonnali hatályú felmondás szabályai

– erősítette meg Dénes Rajmund Roland. Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója téma kapcsán konkrétan hangsúlyozta, hogy

közös megegyezés esetén nem felmondásról beszélünk, mivel a közös megegyezés a munkaviszony megszüntetés egyik lehetséges fajtája (a felmondás ugyanakkor egyoldalú lépéssel történő megszüntetése a munkaviszonynak)

- húzta alá a szakértő.

Jogi keretek és feltételek a felmondás közös megegyezéshez

A közös megegyezéssel történő felmondás szigorú jogi keretek között történik, amelyeket mindenképpen be kell tartani.

A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről rendelkező megállapodást minden esetben írásba kell foglalni

– hangsúlyozta Dénes Rajmund Roland. Ugyanis ez biztosítja, hogy a felek egyértelműen rögzítsék a munkaviszony megszüntetésének feltételeit, és elkerüljék a későbbi jogvitákat. A megállapodásban szerepelnie kell a felek kilétének, a megszüntetés időpontjának és a felek közötti elszámolásnak is. Fontos továbbá, hogy a megszüntetés időpontja nem lehet a megállapodás napját megelőző időpont. Ezek a részletek hozzájárulnak ahhoz, hogy a munkaviszony megszüntetése tiszta és átlátható legyen- fejtették ki a egyöntetűen a szakértők. Tehát amire figyelni kell, hogy a szerződésben

kötelező megjelölni a feleket,

a felek arra vonatkozó egyértelmű szándékát, hogy a munkaviszonyt megszüntetik

a munkaviszonyt a felek mely nappal szüntetik meg (ez viszont nem lehet a megállapodás megkötését megelőző nap)

rendelkezni kell a felek elszámolásáról,

a munkavállalót megillető juttatások jogcíméről, összegéről,

a munkavállalót terhelő kifizetésekről, ezek jogcíméről, összegéről.

De ha pontosabb képet szeretnénk kapni, ehhez egy "felmondás közös megegyezés minta" is letölthető.

Lépések a munkáltatók számára a felmondás közös megegyezés esetére

A munkáltató számára a közös megegyezéssel történő felmondás előkészítése nagy odafigyelést igényel.

A munkáltatónak nyilván kell valamiféle magyarázattal szolgálnia arra vonatkozóan, hogy miért nem szándékozik a továbbiakban a munkavállalóval dolgozni

– válaszolta Dénes Rajmund Roland. Ez a magyarázat segíti a munkavállalót abban, hogy megértse a döntést, és megfelelő alapot nyújtson a tárgyalásokhoz. Fontos, hogy a munkáltató tisztázza azokat az okokat, amelyek miatt megszüntetné a munkaviszonyt, hiszen ha ezek az okok egyoldalú felmondást indokolnának, az akár komolyabb jogi következményekkel is járhat. Nógrádi József ezeket a pontokat emelte ki a munkáltatói oldalon:

Folyamatos felmérések és visszajelzések: amikor már nem tartható a dolgozó, akkor a munkáltatót ne érje meglepetésként a kialakult helyzet.

Átlátható tiszta tájékoztatás mind szóban, mind írásban a kialakult helyzetről, hogy a dolgozó értse mi, miért történik vele.

Olyan kilépési csomag felkínálása, hogy azzal a munkavállaló abban a helyzetben elfogadhatónak tartsa ezt a megállapodást.

Valamint azt is kiemelte, hogy nagyon fontosak az emberi gesztusok is, tehát, hogy

A kollégának legyen lehetősége elbúcsúzni a munkatársaitól. A személyes anyagait el tudja vinni, és azok online részéhez is hozzáférhessen. A kilépése során az eszközök leadására is kellő időt célszerű adni. Szükséges esetben célszerű lehet a munkavállaló hazautazását is biztosítani.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- sorolta a szakértő. De az egyik legfontosabb lépés a közös megegyezés előkészítése során az őszinte és egyenes kommunikáció, valamint a megállapodás részletes feltételeinek alapos tárgyalása. A munkáltatónak először fel kell mérnie, milyen feltételek mellett jöhet létre egy közös megegyezés, és ezeket világosan kommunikálnia kell a munkavállaló felé, ezt emelte ki Dr. Navratil Zsuzsa is, a JCDecaux HR vezetője.

Össze kell gyűjteni, hogy a két fél oldalán milyen követelések és előnyök vannak. (Pl. tanulmányi szerződés, károkozás gépkocsiban, ki nem fizetett bónusz, felmondási idő hossza, stb.)Ha ezek megvannak, akkor érdemes egymással szemben fennálló követeléseiket „betudni”, ezzel is egyszerűsödik a megegyezés. A közös megegyezés tartalmazzon konkrét számokat, hiszen a munkavállaló számára egyértelműen ki kell tűnjön, hogy mekkora összegre jogosult, ha aláírja a megállapodást

- magyarázta.

Milyen szempontokat vegyen figyelembe a munkavállaló a közös megegyezés felmondás esetén?

A közös megegyezés elfogadása előtt a munkavállalónak számos tényezőt kell mérlegelnie.

A munkavállalónak kellő tájékoztatást kell kapnia a munkáltatótól a munkaviszonya megszüntetésének okáról, körülményeiről. Így azt is fel tudja mérni, hogy ha nem fogadja el a megállapodást, akkor a munkaviszonya milyen módon (vagyis munkáltatói felmondással vagy azonnali hatályú felmondással) fog megszűnni, és azzal is tisztában lehet, hogy milyen kifizetések illetik meg a munkáltató felmondása, azonnali hatályú felmondása esetén. Ha a megállapodás ezeknél kedvezőbb feltételeket tartalmaz, a munkavállaló már reálisan dönthet a megállapodás elfogadásáról vagy elutasításáról

– hangsúlyozta Dénes Rajmund Roland. A tájékoztatás segíti a munkavállalót abban, hogy reálisan felmérje, milyen alternatívái vannak, ha nem fogadja el a közös megegyezést. Ha a munkáltatói felmondás vagy azonnali hatályú felmondás esetén rosszabb feltételekkel szűnne meg a munkaviszony, a közös megegyezés vonzóbb opció lehet. A munkavállalónak érdemes átgondolnia, hogy milyen juttatásokat és kifizetéseket kapna a különböző esetekben, és ez alapján dönteni a közös megegyezés elfogadásáról. Nógrádi József a legfontosabbnak azt tartja a munkavállaló részéről, hogy

elsősorban azt szükséges mérlegelnie, hogy megfelelő-e számára a megállapodás.

Gyakori hibák a felmondás közös megegyezés során

Sok munkáltató követ el hibákat a közös megegyezés felajánlása során, főként akkor, ha nem megfelelően kommunikálják a döntés mögötti indokokat. „A munkáltatók sokszor 'ihletszerűen' tesznek ajánlatot, nem fogalmazzák meg még saját maguknak sem, miért akarják megszüntetni a munkaviszonyt" – hívta fel a figyelmet Dénes Rajmund Roland. Ha a munkavállaló nem kap tiszta képet a felmondás okairól, az hosszú távon jogi problémákhoz vezethet, és ronthatja a közös megegyezés esélyét is. A Trenkwalder szakértője emellett hangsúlyozta, hogy

gyakori hiba, hogy agresszívan, netán fenyegetően lépnek fel a munkavállalóval szemben. Esetleg úgy válnak el egymástól, hogy abban sérül a munkavállaló. Ennek során nem számol olyan negatív kötvetkezményekkel, hogy például ez miként csapódik le a többi meglévő munkavállalóban, és milyen negatív híre megy a piacon annak, ahogyan ő bánik a dolgozóival.

A leggyakoribb hibák között szerepel, hogy a munkáltató nem megfelelően tájékoztatja a munkavállalót a döntés okairól és a megszüntetés körülményeiről. A közös megegyezés sikere azon múlik, hogy mindkét fél számára előnyös feltételekben állapodjanak meg. Ehhez kulcsfontosságú, hogy a tárgyalások során kölcsönösen figyelembe vegyék egymás igényeit és elvárásait. A jól megtervezett és alaposan tárgyalt megállapodás hozzájárulhat ahhoz, hogy mindkét fél elégedetten zárja le a munkaviszonyt, elkerülve a későbbi vitákat.

Tanácsok HR szakembereknek a közös megegyezés felmondás esetére

A közös megegyezés hatékony menedzselése a HR szakemberek részéről szintén kulcsfontosságú. „Fontos, hogy a munkáltató ne hirtelen ötlettől vezérelve, hanem jól felkészülten tegyen ajánlatot a munkavállalónak” – tanácsolta Dénes Rajmund Roland. A tárgyalások során egyenes kommunikáció és a feltételek alapos megvitatása szükséges. A HR szakembereknek érdemes előkészíteni a közös megegyezés minden részletét, így biztosíthatják, hogy a megállapodás zökkenőmentesen és minden fél számára kielégítően záruljon.

Nagyon fontos a bizalmi légkör megteremtése. Egy közös megegyezést nem erőszakkal, hanem kölcsönös kompromisszummal kell véghez vinni. Adjunk lehetőséget a kollégának arra, hogy adott esetben felhívja a hozzátartozóját, barátját, jogászt, de abba semmi esetre se menjünk bele, hogy a dokumentumot elvigye és másnap visszahozza.

Mindig legyen 2 személy a munkáltató részéről, ha később jogvitára kerülne sor, akkor legyen rá tanú. Készüljünk a közös megegyezés mellett felmondással is, ugyanis ha a munkaviszonyt meg akarjuk szüntetni és a munkavállaló nem megy bele a közösbe, akkor a felmondást kell átadni.

"Ugyanis ha ilyen esetben nem történik egyezség és a szobából úgy távoznak a felek, hogy nincs aláírt munkaviszonyt megszűntető dokumentum, akkor a munkavállaló félelemből, vagy taktikai okokból pl. elmegy táppénzre, amivel kezdetét veszi egy nagyon hosszú elválási folyamat" - tette hozzá Dr. Navratil Zsuzsa, a JCDecaux HR vezetője.