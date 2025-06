Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben? Egy esküvő ára, összes költsége

Az esküvőszervezés napjainkban is izgalmas, mégis összetett feladat, amelynek sikeréhez elengedhetetlen az átfogó tájékozódás a helyszínek, szolgáltatások és esküvő költsége tekintetében. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a legfrissebb, esküvő 2025-ös piaci tapasztalatokat Kondász Edit, esküvő - és rendezvényszervező, szertartásvezető, esküvői moderátor segítségével. Nézzük is az árakat és minden fontos részletet, hogy segítsünk az ifjú pároknak reális képet kapni arról, mire számíthatnak az esküvőjük szervezésekor.

Az esküvő életünk egyik legfontosabb, legemlékezetesebb eseménye, ám a szervezés során sok pár szembesül azzal, hogy mennyibe kerül egy esküvő, és mennyi mindent kell átgondolni és megfinanszírozni. Esküvő 2025-ben az esküvői költségek továbbra is jelentősek, de átlátható tervezéssel, tudatos szervezéssel és a lehetőségek alapos feltérképezésével könnyebben megvalósítható a tökéletes nap.

Egy esküvő mennyibe kerül 2025-ben?

Az esküvő előtt álló párok ma már nemcsak a nagy nap költségeivel néznek szembe, hanem a közös élet elindításával járó anyagi terheket is viselniük kell. A lakásvásárlás, a gyermekvállalás és a mindennapi megélhetési kiadások mind komoly pénzügyi kihívást jelentenek számukra. Az elmúlt három évben tapasztalható magas infláció, az élelmiszerárak folyamatos drágulása és az energiaárak ingadozása az esküvői szolgáltatások árait is jelentősen megemelte. Nem meglepő tehát, hogy az esküvők száma érezhető visszaesést mutat.

A 2023-as év adatai szerint jelentős csökkenés tapasztalható a házasságkötések számában, és ez a tendencia 2024-ben is folytatódik. Az elmúlt években ugyan az állami családtámogatások és a gazdasági fellendülés rövid időre pozitív hatással voltak a házasságkötésekre, ám 2022-re ez a trend megfordult. 2023-ban mindössze 50 139 házasságot regisztráltak, szemben a 2021-es közel 72 ezerrel. A visszaesés hátterében több tényező is áll: a megugró infláció, a drasztikusan emelkedő megélhetési költségek – különösen az élelmiszer- és energiaárak – jelentősen csökkentették a fiatal párok pénzügyi mozgásterét, ami végső soron az esküvők és sok esetben a meghívott vendégek számának csökkenéséhez vezetett. Éppen ezért, az alapos előkészület lehetővé teszi, hogy a párok élvezhessék életük egyik legboldogabb napját úgy, hogy közben a pénzügyi biztonságot is szem előtt tartják. Most pedig nézzük is az árakat és a részleteket.

Helyszínek esküvő költsége

Kondász Edit szerint a helyszínválasztás az esküvőszervezés egyik legfontosabb döntése, hiszen ez alapozza meg az egész esemény hangulatát. Budapesten különösen népszerűek a tetőteraszok és panorámás helyszínek, ahol lélegzetelállító városi kilátás és modern elegancia fogadja a vendégeket. Ugyancsak kedveltek a történelmi épületek és múzeumok, ahol patinás falak között lehet kimondani a boldogító igent. A beltéri rendezvénytermek és luxus éttermek klasszikus megoldást kínálnak, különösen ha biztos, esőtől védett helyet keresünk. A főváros peremén lévő kisvillák és kertek meghitt hangulatot nyújtanak, elvonulva a városi nyüzsgéstől, de mégis könnyen megközelíthetően.

Akik valami igazán különlegesre vágynak, választhatnak ipari hangulatú loft tereket vagy romantikus könyvtárakat is

- emelte ki Kondász Edit.

Hozzátette, vidéken a kastélyok és kúriák időtlen eleganciát és hatalmas parkokat kínálnak, igazi hercegnős hangulatot teremtve. A borbirtokok és pincészetek gasztronómiai élményeket is nyújtanak, míg a tóparti, vízparti helyszínek romantikus naplementékkel ajándékozzák meg a párt és a vendégeket.

Farmok, pajták, rusztikus helyszínek ideálisak a bohém, vintage vagy country stílus kedvelőinek, míg az erdei tisztások, természetvédelmi területek bensőséges, szabadtéri szertartásokhoz kínálnak természetközeli hangulatot

- mesélte a szakember.

Étel-ital esküvő árak

Az étkezés és italfogyasztás jelenti az egyik legnagyobb tételt az esküvő költségvetésében. Kondász Edit szerint egy átlagos menü ára vendégenként 25 000 és 40 000 forint között mozog, amely tartalmazza az előételt, levest, főételt, desszertet, valamint az éjféli vacsorát is. Ha a pár extra ételállomásokat, tematikus büféket vagy welcome falatokat is szeretne, ezek az árak tovább emelkedhetnek. Az italfogyasztás költsége általában 5 000 és 15 000 forint közé esik fejenként, attól függően, hogy milyen italcsomagot választanak: korlátlan fogyasztás, hozott ital, csak bor/sör vagy akár prémium italok is elérhetők.

Összességében így az étel-ital esküvő költsége egy főre 30 000 és 55 000 forint közé tehető. Egy 150 fős esküvő esetén ez összességében 4,5 és 8 millió forint közötti tételt jelenthet csupán a vendéglátásra

- hangsúlyozta a szakember.

Kiemelte, az esküvői menük összeállításánál továbbra is népszerűek a klasszikus előételek, mint a hidegtálak, sonkatekercs, sajtok, friss saláták, bruschetták, mini quiche-k vagy sajtgolyók. A levesek közül gyakran kerül az asztalra erőleves csigatésztával vagy májgombóccal, brokkoli-, sütőtök- vagy zellerkrémleves, de sok helyen regionális különlegességként halászlé vagy gulyásleves is választható. A főételek közül továbbra is kedveltek a rántott húsok, cordon bleu, sertésszűz vagy marhapofa különleges körettel, de gyakori a gyümölcsös-mártásos kacsacomb és csirkemell is. Vegetáriánus vendégek számára grillezett sajtok, vega lasagne és grillezett zöldségek szoktak szerepelni az étlapon. Desszertként a somlói galuska, különböző mousse-ok, mini torták, candy bar vagy fánkfal is megjelenhet. Az éjféli vacsorát sokszor töltött káposzta, virsli, lecsó vagy akár street food kínálat (hamburger, lángos, food truck) teszi izgalmassá.

Esküvő árak: mi a helyzet a zenével?

A zenei szolgáltatás kiválasztásánál a párnak dönteni kell, hogy DJ-t, zenekart, vagy a kettő kombinációját választja-e. Egy DJ szolgáltatás ára 100 000 és 300 000 forint között alakul, amely általában 5–8 órányi zenét, fény- és hangtechnikát, valamint előzetes zenei egyeztetést foglal magában. A DJ rugalmassága, alacsonyabb ára és folyamatos zeneszolgáltatása miatt manapság nagyon népszerű, különösen a modern, fiatalos esküvőkön. Ezzel szemben az élőzenét nyújtó zenekar költsége 200 000-től akár 800 000 forintig terjedhet, attól függően, hány főből áll a banda, mennyire ismert, illetve mennyi időre kérik a fellépésüket.

A zenekar különlegesebb, interaktívabb hangulatot teremt, és sokszor bevonja a vendégeket is a műsorba. Gyakran választják azt a megoldást, hogy délután élőzene szól, az est folyamán pedig DJ biztosítja a folyamatos tánczenét

- magyarázta Kondász Edit.

Fotó/Videó esküvő ára

Az esküvő költsége az ünnep megörökítése kapcsán is széles skálán mozog. Kondász Edit szerint egy szertartás fotózása 60 000 és 120 000 forint között alakul, amely 1–2 órányi jelenlétet és körülbelül 100–300 retusált képet jelent. A videózás önmagában 80 000 és 150 000 forint közé esik, amely tartalmazza a highlight videót és a teljes szertartás felvételét is. Ha a pár csomagban szeretné a fotó- és videószolgáltatást, akkor 130 000 és 250 000 forint között lehet számolni. Extra szolgáltatások, például drónfelvételek, több helyszínen történő felvétel, gyorsított átadás vagy külön köszönővideó, tovább növelhetik az esküvő ára végösszegét.

Esküvő 2025 dekoráció

Az esküvői dekoráció ára nagyban függ a vendégszámtól, a dekoráció típusától és attól is, hogy saját kezűleg (DIY) készíti el a pár vagy profi dekorcéget bíz meg a kivitelezéssel. A szakember elmondta,

kis létszámú esküvő esetén (20–50 fő) a dekoráció ára 100 000 és 300 000 forint között alakulhat, közepes (50–100 fő) rendezvényen 200 000 és 500 000 forint közé eshet, míg nagyobb létszámnál akár 500 000 és 1 000 000 forint fölé is kúszhat a végösszeg.

Komplett dekorációs csomagokkal gyakran kedvezőbb esküvő árak érhetők el (általában 200 000–600 000 forint között), ám ne feledkezzünk meg a szállítási, előkészületi, bontási díjakról, valamint a bérlés esetén fizetendő kaucióról sem.

Esküvő árak: a ceremónia egyéb díjai

Kondász Edit szerint, a ceremóniamester díja jellemzően 150 000 és 350 000 forint között alakul, míg a prémium kategóriás szolgáltatók akár 400 000–600 000 forintos díjat is kérhetnek. Ezért cserébe a ceremóniamester teljes napos jelenlétet, részletes forgatókönyv-készítést, az összes szolgáltató koordinálását és interaktív, humoros műsorvezetést biztosít. A hivatalos polgári szertartás helyszíni lebonyolítása 20 000 és 100 000 forint között mozoghat, az anyakönyvvezető kiszállási díja pedig általában 20 000 és 50 000 forint közötti tétel. Ha a pár szimbolikus szertartásvezetőt szeretne, aki személyre szabott szöveget mond, és akár nyelvi, vallási kötöttségektől mentesen vezeti le az eseményt, akkor 80 000 és 200 000 forintos esküvői költséggel érdemes számolni.

Mennyibe kerül egy esküvő?

Az ifjú párnak érdemes legalább 3–6 millió forint közötti összeget félretenni egy 100 fős, igényes, de nem luxus esküvő megszervezéséhez. A költségek természetesen tovább emelkedhetnek prémium szolgáltatások, extra helyszínek, tematikus elemek vagy nagyobb vendégszám esetén. Az esküvő árak 2025-ben is változatosak, ezért nagyon fontos előre tájékozódni.

A pontos esküvő költségvetés összeállítása, az árajánlatok időbeni begyűjtése és a reális prioritások meghatározása kulcsfontosságú a stresszmentes szervezéshez. Tipp: A pontos esküvő költségterv elkészítése, több szolgáltató megkeresése és a prioritások meghatározása segít abban, hogy a nagy nap ne csak szép, de pénzügyileg is kiszámítható legyen. Az esküvő mennyibe kerül 2025-ben kérdésre tehát a válasz nagymértékben függ a választott szolgáltatásoktól, de már most látható, hogy az esküvő költségek komoly előkészületet igényelnek.