Tömegesen menekülnek a drága fővárosból a magyarok: ebbe a szűk zónába özönlik mindenki, tízmilliókat spórolnak vele?
A legfrissebb demográfiai és ingatlanpiaci adatok szerint tovább folytatódik a nagyvárosokból induló kiköltözési hullám. Az otthonkeresők célpontja egyértelműen a megyeszékhelyek és a főváros 25-30 kilométeres vonzáskörzete lett, ahol a jelentős árelőny bőségesen kompenzálja a mindennapos ingázást. Eközben a dráguló Budapest és a nagyobb vidéki városok népessége folyamatosan csökken.
Az ingatlan.com elemzése szerint bár 2025-ben a hazai települések több mint felében esett a lakosságszám, a községek és nagyközségek országosan növekedést tudtak felmutatni. Ez a bővülés azonban rendkívül egyenetlen, mivel szinte kizárólag a nagyvárosoktól és Budapesttől mért 25-30 kilométeres sávra koncentrálódik. Ezen a távolságon belül több mint 3300 fővel nőtt a kisebb települések lakossága egyetlen év alatt. Ezt a határt átlépve azonban a falvak népességmegtartó ereje meredeken zuhan.
Az elemzés rávilágít, hogy ez a 25-30 kilométeres zóna vált a hazai ingatlanpiac egyik legfőbb motorjává. Az ok egyértelműen az anyagiakban keresendő. Az agglomerációs településeken a nagyvárosi árakhoz képest akár 30-80 százalékos árelőny is elérhető. Ez a vásárlóknak sokszor több tízmilliós megtakarítást jelent, amiért cserébe hajlandóak vállalni a mindennapos ingázást.
A költözési toplistát olyan települések vezetik, mint Biatorbágy, Göd, Gárdony és Velence. Utóbbi kettő vonzerejét külön növeli, hogy egyszerre tartoznak a főváros és Székesfehérvár agglomerációjába.
Ezzel szemben a legnagyobb népességcsökkenést elszenvedő húsz terület kivétel nélkül megyei jogú város vagy budapesti kerület. A fővárosi ingatlanok mintegy 20 százalékos tavalyi drágulása jelentősen felerősítette az elvándorlást. Ennek hatására Budapest lakossága kilencezer fővel csökkent, miközben Pest vármegyébe több mint 3100-an érkeztek.
A budapesti kerületek többségének népességcsökkenése ellenére három városrészben mégis nőtt a lakosságszám. A XIII. kerületben a tömegesen átadott új építésű lakóparkok hoztak növekedést. A VI. kerületben eközben a szigorodó rövid távú lakáskiadási szabályozások miatt állandó lakóhellyé váló ingatlanok növelték a lakók számát. A legnagyobb meglepetést azonban az I. kerület okozta, amely a korábbi évek átlagát felülmúlva szintén jelentős számú új beköltözőt vonzott.
