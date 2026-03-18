Tömegesen menekülnek a drága fővárosból a magyarok: ebbe a szűk zónába özönlik mindenki, tízmilliókat spórolnak vele?

Pénzcentrum
2026. március 18. 11:01

A legfrissebb demográfiai és ingatlanpiaci adatok szerint tovább folytatódik a nagyvárosokból induló kiköltözési hullám. Az otthonkeresők célpontja egyértelműen a megyeszékhelyek és a főváros 25-30 kilométeres vonzáskörzete lett, ahol a jelentős árelőny bőségesen kompenzálja a mindennapos ingázást. Eközben a dráguló Budapest és a nagyobb vidéki városok népessége folyamatosan csökken.

Az ingatlan.com elemzése szerint bár 2025-ben a hazai települések több mint felében esett a lakosságszám, a községek és nagyközségek országosan növekedést tudtak felmutatni. Ez a bővülés azonban rendkívül egyenetlen, mivel szinte kizárólag a nagyvárosoktól és Budapesttől mért 25-30 kilométeres sávra koncentrálódik. Ezen a távolságon belül több mint 3300 fővel nőtt a kisebb települések lakossága egyetlen év alatt. Ezt a határt átlépve azonban a falvak népességmegtartó ereje meredeken zuhan.

Az elemzés rávilágít, hogy ez a 25-30 kilométeres zóna vált a hazai ingatlanpiac egyik legfőbb motorjává. Az ok egyértelműen az anyagiakban keresendő. Az agglomerációs településeken a nagyvárosi árakhoz képest akár 30-80 százalékos árelőny is elérhető. Ez a vásárlóknak sokszor több tízmilliós megtakarítást jelent, amiért cserébe hajlandóak vállalni a mindennapos ingázást.

Községek lakosságszám-változása a legközelebbi várostól való távolság függvényében. kép: ingatlan.com

A költözési toplistát olyan települések vezetik, mint Biatorbágy, Göd, Gárdony és Velence. Utóbbi kettő vonzerejét külön növeli, hogy egyszerre tartoznak a főváros és Székesfehérvár agglomerációjába.

Ezzel szemben a legnagyobb népességcsökkenést elszenvedő húsz terület kivétel nélkül megyei jogú város vagy budapesti kerület. A fővárosi ingatlanok mintegy 20 százalékos tavalyi drágulása jelentősen felerősítette az elvándorlást. Ennek hatására Budapest lakossága kilencezer fővel csökkent, miközben Pest vármegyébe több mint 3100-an érkeztek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A 20 legnagyobb lakosságszám-növekedést elért települések. Adatok forrása: Miniszterelnökség: Ingatlan.com

A budapesti kerületek többségének népességcsökkenése ellenére három városrészben mégis nőtt a lakosságszám. A XIII. kerületben a tömegesen átadott új építésű lakóparkok hoztak növekedést. A VI. kerületben eközben a szigorodó rövid távú lakáskiadási szabályozások miatt állandó lakóhellyé váló ingatlanok növelték a lakók számát. A legnagyobb meglepetést azonban az I. kerület okozta, amely a korábbi évek átlagát felülmúlva szintén jelentős számú új beköltözőt vonzott.
