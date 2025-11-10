Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Mire készül Kína? Megkezdődött az agyelszívás: ennek az egész világ megihatja a levét?
Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely a szigorodó amerikai bevándorlási politika közepette alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.
A pekingi kormány által múlt hónapban bevezetett K-vízum Kína azon törekvésének része, hogy felzárkózzon az Egyesült Államokhoz a globális tehetségekért és csúcstechnológiáért folytatott versenyben. Az időzítés egybeesik az amerikai H-1B vízumprogram körüli bizonytalanságokkal, amelyet Donald Trump elnök szigorúbb bevándorlási politikája okozott - írja az Euronews.
"A kínai K-vízum az amerikai H-1B megfelelője" - nyilatkozta Vaishnavi Srinivasagopalan indiai IT-szakember, akit vonz a kínai munkakörnyezet és kultúra. A K-vízum kiegészíti Kína meglévő vízumrendszereit, köztük a külföldi szakembereknek szóló R-vízumot, de enyhébb követelményekkel, például nem szükséges előzetes állásajánlat a kérelmezéshez.
Az Egyesült Államok szigorúbb politikája, beleértve a H-1B vízum díjának 100.000 dollárra (kb. 86.600 euróra) emelését az új kérelmezők számára, arra készteti a szakembereket és diákokat, hogy máshol keressenek lehetőségeket.
A Kínai Kommunista Párt kiemelt prioritásként kezeli a fejlett technológiákban való globális vezető szerepet, és hatalmas állami támogatásokat nyújt olyan területek kutatás-fejlesztésének támogatására, mint a mesterséges intelligencia, a félvezetők és a robotika.
"Peking a szigorodó amerikai bevándorlási politikát lehetőségnek tekinti arra, hogy globálisan a külföldi tehetségeket és befektetéseket szélesebb körben fogadó országként pozicionálja magát" - mondta Barbara Kelemen, a Dragonfly biztonsági hírszerző cég ázsiai részlegének vezetője.
Bár a kínai diplomások körében továbbra is magas a munkanélküliség, és intenzív a verseny a tudományos és műszaki területeken lévő állásokért, létezik egy készséghiány, amit a kínai vezetés igyekszik betölteni. Az elmúlt években egyre több szakember, köztük mesterséges intelligencia szakértők, tudósok és mérnökök költöztek Kínába az Egyesült Államokból.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Sok indiai és délkelet-ázsiai szakképzett munkavállaló már érdeklődését fejezte ki a K-vízum iránt - mondta Edward Hu, a Newland Chase tanácsadó cég sanghaji bevándorlási igazgatója.
A 16-24 éves kínai fiatalok közel 18 százalékos munkanélküliségi rátája mellett azonban a több külföldi szakember vonzására irányuló kampány kérdéseket vet fel. "A jelenlegi munkaerőpiac már most is erős verseny alatt áll" - mondta Zhou Xinying, a kelet-kínai Zhejiang Egyetem 24 éves posztgraduális hallgatója.
A toborzási és bevándorlási szakértők szerint a külföldi munkavállalók különböző akadályokkal szembesülnek Kínában. Az egyik a nyelvi akadály, a másik a Kommunista Párt internetes cenzúrája, az úgynevezett "Nagy Tűzfal". Az 1,4 milliárd lakosú Kínában 2023-ban mindössze körülbelül 711.000 külföldi munkavállaló élt.
Az Egyesült Államok továbbra is vezető szerepet tölt be a kutatásban, és előnyt jelent az angol nyelv széles körű használata is. "Az USA talán inkább más nyugati gazdaságok, köztük az Egyesült Királyság és az Európai Unió javára veszíti el a potenciális H-1B kérelmezőket, mintsem Kína javára" - vélekedett Michael Feller, a Geopolitical Strategy tanácsadó cég vezető stratégája.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Kisgyermek, suli vagy akár nyugdíj mellett is nyerő lehet egy call center állás home office-ban, hiszen ezek nagy előnye, hogy bárhonnan dolgozhatsz, többnyire rugalmasan.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025 első negyedévében tovább nőtt a bérszakadék Magyarországon: a nettó átlagkereset 476 ezer forint volt, amit mindössze Budapest és Győr-Moson-Sopron vármegye haladott meg.
Jön az utolsó szombati munkanap 2025-ben: így alakul december 24 ledolgozása, ez a nap lesz ledolgozós szombat
2025-ben December 24 munkaszüneti nap, ünnepnap vagy talán munkanap? Egyik sem: áthelyezett pihenőnap, amit december 13-án kell ledolgozni. Mutatjuk, ez hogy érinti a mindennapokat.
Évente rengeteg magyar elgondolkodik rajta, hogy Ausztriában vállaljon munkát, azonban sokakat visszatart a nyelvismeret hiánya, pedig sok munkához még az se kell.
Sokk a magyar munkahelyeken: dolgozók ezrei nem kérnek már ebből, jöhet a felmondási hullám – erre készülhet mindenki
Egy friss kutatásból kiderült, hogy a Z generáció esetében már nem akkora a munkahelyi lojalitás, mint az előző generációknál.
Temérdek magyar dolgozót rúghatnak ki egyik napról a másikra: kész, vége, erre a munkára többé nem kell ember?
Az AI-alapú ügyfélszolgálati rendszerek egyre nagyobb teret hódítanak, de kérdéses, hogy teljesen kiválthatják-e az emberi munkaerőt.
A Wall Streeten ismét nőhetnek a bónuszok, miután az ügyletek száma és a piaci volatilitás új lendületet adott a kereskedőknek és befektetési bankároknak.
Egymilliót is simán lehet keresni ezzel a melóval: bárki megtanulhatja, nagyon keresik ide az embereket
Ma már a tapasztalt fehérgalléros dolgozók többsége bruttó 1 millió forint felett keres: jövőre ráadásul további, 5-7%-os béremelés várható.
Budapesten idén az év harmadik negyedében 16,2%-kal kevesebb állást hirdettek meg, mint egy évvel korábban.
Bőven 1 millió forint felett keresnek ezek a magyarok: rengetegen szakembert keresnek, ők az új IT-sok?
Ma már a tapasztalt fehérgalléros dolgozók többsége bruttó 1 millió forint felett keres.
2025 elején több mint 255 ezer külföldi élt Magyarországon, tízből négyen dolgoznak is az országban. Eközben több mint 41 ezer magyar vándorolt ki tavaly.
Fordulat a minimálbér-emelésben: jövőre sem lesz sokkal több pénz, ennek nem fognak örülni a magyar dolgozók
A gyenge gazdasági teljesítmény miatt újratárgyalják a korábban megkötött hároméves bérmegállapodást.
Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
Diploma van, de megélhetés nincs? A CHART by Pénzcentrum bemutatja, mely magyar diplomák térülnek meg igazán – és hol marad el a megbecsülés a fizetéstől.
Manapság már nem feltétlenül szükséges éveket tölteni egy diploma megszerzésével ahhoz, hogy értékes tudásra tegyünk szert és versenyképesek legyünk a munkaerőpiacon.
Németországban egész évben keresnek megbízható munkaerőt, és bőven találhatunk olyan állásokat is, amikhez még nyelvtudásra sincs szükség.
Kulturális, gazdasági és társadalmi beidegződéseket is érint a bérátláthatóságot célzó uniós irányelv.
Dr. Tóth Ágnessel, a Prohuman vezérigazgatójával beszélgettünk többek közt a 2025-ös munakerőpiaci kihívásokról és trendekről.
Két hasonló állásajánlat között a magyar dolgozók háromnegyede a megbízhatóbbnak ítélt céget választja.
-
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.