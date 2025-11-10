Mire készül Kína? Megkezdődött az agyelszívás: ennek az egész világ megihatja a levét?

Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely a szigorodó amerikai bevándorlási politika közepette alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.

A pekingi kormány által múlt hónapban bevezetett K-vízum Kína azon törekvésének része, hogy felzárkózzon az Egyesült Államokhoz a globális tehetségekért és csúcstechnológiáért folytatott versenyben. Az időzítés egybeesik az amerikai H-1B vízumprogram körüli bizonytalanságokkal, amelyet Donald Trump elnök szigorúbb bevándorlási politikája okozott - írja az Euronews.

"A kínai K-vízum az amerikai H-1B megfelelője" - nyilatkozta Vaishnavi Srinivasagopalan indiai IT-szakember, akit vonz a kínai munkakörnyezet és kultúra. A K-vízum kiegészíti Kína meglévő vízumrendszereit, köztük a külföldi szakembereknek szóló R-vízumot, de enyhébb követelményekkel, például nem szükséges előzetes állásajánlat a kérelmezéshez.

Az Egyesült Államok szigorúbb politikája, beleértve a H-1B vízum díjának 100.000 dollárra (kb. 86.600 euróra) emelését az új kérelmezők számára, arra készteti a szakembereket és diákokat, hogy máshol keressenek lehetőségeket.

A Kínai Kommunista Párt kiemelt prioritásként kezeli a fejlett technológiákban való globális vezető szerepet, és hatalmas állami támogatásokat nyújt olyan területek kutatás-fejlesztésének támogatására, mint a mesterséges intelligencia, a félvezetők és a robotika.

"Peking a szigorodó amerikai bevándorlási politikát lehetőségnek tekinti arra, hogy globálisan a külföldi tehetségeket és befektetéseket szélesebb körben fogadó országként pozicionálja magát" - mondta Barbara Kelemen, a Dragonfly biztonsági hírszerző cég ázsiai részlegének vezetője.

Bár a kínai diplomások körében továbbra is magas a munkanélküliség, és intenzív a verseny a tudományos és műszaki területeken lévő állásokért, létezik egy készséghiány, amit a kínai vezetés igyekszik betölteni. Az elmúlt években egyre több szakember, köztük mesterséges intelligencia szakértők, tudósok és mérnökök költöztek Kínába az Egyesült Államokból.

Sok indiai és délkelet-ázsiai szakképzett munkavállaló már érdeklődését fejezte ki a K-vízum iránt - mondta Edward Hu, a Newland Chase tanácsadó cég sanghaji bevándorlási igazgatója.

A 16-24 éves kínai fiatalok közel 18 százalékos munkanélküliségi rátája mellett azonban a több külföldi szakember vonzására irányuló kampány kérdéseket vet fel. "A jelenlegi munkaerőpiac már most is erős verseny alatt áll" - mondta Zhou Xinying, a kelet-kínai Zhejiang Egyetem 24 éves posztgraduális hallgatója.

A toborzási és bevándorlási szakértők szerint a külföldi munkavállalók különböző akadályokkal szembesülnek Kínában. Az egyik a nyelvi akadály, a másik a Kommunista Párt internetes cenzúrája, az úgynevezett "Nagy Tűzfal". Az 1,4 milliárd lakosú Kínában 2023-ban mindössze körülbelül 711.000 külföldi munkavállaló élt.

Az Egyesült Államok továbbra is vezető szerepet tölt be a kutatásban, és előnyt jelent az angol nyelv széles körű használata is. "Az USA talán inkább más nyugati gazdaságok, köztük az Egyesült Királyság és az Európai Unió javára veszíti el a potenciális H-1B kérelmezőket, mintsem Kína javára" - vélekedett Michael Feller, a Geopolitical Strategy tanácsadó cég vezető stratégája.