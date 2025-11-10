2025. november 10. hétfő Réka
Kína és az Egyesült Államok nemzeti lobogója lobog a szélben egy tiszta napon. Nemzetközi kapcsolat. 3d illusztráció render. Szelektív fókusz.
HRCENTRUM

Mire készül Kína? Megkezdődött az agyelszívás: ennek az egész világ megihatja a levét?

Pénzcentrum
2025. november 10. 13:46

Kína új K-vízumprogramot indított a külföldi tudományos és technológiai szakemberek vonzására, amely a szigorodó amerikai bevándorlási politika közepette alternatívát kínálhat a magasan képzett munkavállalóknak.  

A pekingi kormány által múlt hónapban bevezetett K-vízum Kína azon törekvésének része, hogy felzárkózzon az Egyesült Államokhoz a globális tehetségekért és csúcstechnológiáért folytatott versenyben. Az időzítés egybeesik az amerikai H-1B vízumprogram körüli bizonytalanságokkal, amelyet Donald Trump elnök szigorúbb bevándorlási politikája okozott - írja az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A kínai K-vízum az amerikai H-1B megfelelője" - nyilatkozta Vaishnavi Srinivasagopalan indiai IT-szakember, akit vonz a kínai munkakörnyezet és kultúra. A K-vízum kiegészíti Kína meglévő vízumrendszereit, köztük a külföldi szakembereknek szóló R-vízumot, de enyhébb követelményekkel, például nem szükséges előzetes állásajánlat a kérelmezéshez.

Az Egyesült Államok szigorúbb politikája, beleértve a H-1B vízum díjának 100.000 dollárra (kb. 86.600 euróra) emelését az új kérelmezők számára, arra készteti a szakembereket és diákokat, hogy máshol keressenek lehetőségeket.

A Kínai Kommunista Párt kiemelt prioritásként kezeli a fejlett technológiákban való globális vezető szerepet, és hatalmas állami támogatásokat nyújt olyan területek kutatás-fejlesztésének támogatására, mint a mesterséges intelligencia, a félvezetők és a robotika.

Kapcsolódó cikkeink:

"Peking a szigorodó amerikai bevándorlási politikát lehetőségnek tekinti arra, hogy globálisan a külföldi tehetségeket és befektetéseket szélesebb körben fogadó országként pozicionálja magát" - mondta Barbara Kelemen, a Dragonfly biztonsági hírszerző cég ázsiai részlegének vezetője.

Bár a kínai diplomások körében továbbra is magas a munkanélküliség, és intenzív a verseny a tudományos és műszaki területeken lévő állásokért, létezik egy készséghiány, amit a kínai vezetés igyekszik betölteni. Az elmúlt években egyre több szakember, köztük mesterséges intelligencia szakértők, tudósok és mérnökök költöztek Kínába az Egyesült Államokból.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Sok indiai és délkelet-ázsiai szakképzett munkavállaló már érdeklődését fejezte ki a K-vízum iránt - mondta Edward Hu, a Newland Chase tanácsadó cég sanghaji bevándorlási igazgatója.

A 16-24 éves kínai fiatalok közel 18 százalékos munkanélküliségi rátája mellett azonban a több külföldi szakember vonzására irányuló kampány kérdéseket vet fel. "A jelenlegi munkaerőpiac már most is erős verseny alatt áll" - mondta Zhou Xinying, a kelet-kínai Zhejiang Egyetem 24 éves posztgraduális hallgatója.

A toborzási és bevándorlási szakértők szerint a külföldi munkavállalók különböző akadályokkal szembesülnek Kínában. Az egyik a nyelvi akadály, a másik a Kommunista Párt internetes cenzúrája, az úgynevezett "Nagy Tűzfal". Az 1,4 milliárd lakosú Kínában 2023-ban mindössze körülbelül 711.000 külföldi munkavállaló élt.

Az Egyesült Államok továbbra is vezető szerepet tölt be a kutatásban, és előnyt jelent az angol nyelv széles körű használata is. "Az USA talán inkább más nyugati gazdaságok, köztük az Egyesült Királyság és az Európai Unió javára veszíti el a potenciális H-1B kérelmezőket, mintsem Kína javára" - vélekedett Michael Feller, a Geopolitical Strategy tanácsadó cég vezető stratégája.
Címlapkép: Getty Images
