Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Megszületett a megállapodás: Amerika kilábalhat a rekordhosszú bénultságból
Az amerikai szenátus elfogadta azt a megállapodást, amely véget vethet a rekordideje tartó kormányzati leállásnak, amely október 1. óta tart.
A hétvégi washingtoni tárgyalások után a demokraták egy kisebbsége a republikánusokkal együtt szavazott a megállapodás mellett. Ez az első eljárási lépés a kormányzati finanszírozás helyreállítása felé, bár még több akadályt kell leküzdenie - köztük a Képviselőház szavazását - mielőtt a szövetségi alkalmazottak visszatérhetnének a munkába - írja a BBC.
A jelenlegi leállás az Egyesült Államok történetének leghosszabb ilyen eseménye. A kormányzati szolgáltatások jelentős része szünetel október óta, és mintegy 1,4 millió szövetségi alkalmazott kényszerszabadságon van vagy fizetés nélkül dolgozik.
A megállapodást John Thune szenátusi többségi vezető és a Fehér Ház tárgyalta, három demokrata párti szenátor közreműködésével. A republikánusoknak - akik 53-47 arányú többséggel rendelkeznek a Szenátusban - szükségük volt a 60 szavazatos minimum elérésére, amit sikerült teljesíteniük.
Az egyezség tartalmazza egy decemberi szavazás ígéretét az idén lejáró egészségügyi támogatások meghosszabbításáról, ami kulcsfontosságú kérdés volt a demokraták számára. A párt vezetői korábban kijelentették, hogy nem támogatják az új kormányzati finanszírozást, amíg a Kongresszus nem foglalkozik ezekkel a támogatásokkal.
A megállapodás három költségvetési törvényt is tartalmaz olyan ügynökségek finanszírozására, mint a veteránügyi és mezőgazdasági hivatalok, valamint egy folytatólagos határozatot a kormányzat többi részének január 30-ig történő finanszírozására - ami azt jelenti, hogy jövő év elején újabb kormányzati leállás fenyegethet.
Az intézkedés garantálja, hogy minden szövetségi alkalmazott megkapja fizetését a leállás idejére, és biztosítja a Kiegészítő Táplálkozási Segélyprogram (SNAP) finanszírozását - amely alapvető élelmiszerbiztonsági hálót jelent minden nyolcadik amerikai számára - a következő szeptemberig.
A megállapodásról szóló szavazás csak az első eljárási lépés az új finanszírozási megállapodásban, és azt még az amerikai Képviselőháznak is jóvá kell hagynia, ahol várhatóan újabb kihívásokkal szembesül majd.
