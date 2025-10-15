Kitálalt a csaló call center korábbi alkalmazottja: így húznak le rengeteg magyart, volt, aki 120 milliót bukott

Egyre több magyart hálóz be a Webinar Universe nevű, kriptobefektetésnek álcázott nemzetközi csalás, amely már százmilliós károkat okozott. Egy volt magyar alkalmazott vallomása alapján kiderült, hogyan működik belülről a jól szervezett pénzszivattyú, amely még mindig aktívan toboroz és működik.

A Webinar Universe nevű, kriptobefektetésnek álcázott vállalkozás több magyart is milliókkal károsított meg, köztük egy székesfehérvári családot, akik 120 millió forintot veszítettek. A hatóságok több szálon is nyomoznak, de a cég – amely valójában oktatásnak álcázza tevékenységét – továbbra is zavartalanul működik, újabb és újabb áldozatokat szedve - írja a Blikk.

A lapnak megszólalt egy egykori belsős, Róbert, aki néhány hétig az illegális call centerben dolgozott, és részletesen elmondta, hogyan verték át a gyanútlan ügyfeleket. A férfi egy állásportálon talált a hirdetésre, és a lengyel bejegyzésű CC Porter nevű céghez került, amely több nyelvterületről toborzott munkatársakat. Elmondása szerint a központ Varsóban működik, a dolgozók otthonról vagy a lengyel fővárosból dolgoznak.

Róbert arról számolt be, hogy a munka „legálisan” indult: professzionális tréninget kaptak, és kriptobefektetési oktatásnak nevezett „terméket” kellett eladniuk. A rendszer azonban rövid idő után gyanússá vált, mivel rengeteg ügyfél kérdezett rá eltűnt pénzére. A call centerben belső chatüzenetek is keringtek arról, hogyan kell manipulálni az ügyfeleket – többek között bankpánikot színlelve rávenni őket a „mentésre”.

A volt alkalmazott végül kilépett, és a rendőrséghez fordult. Azt remélte, hogy segítheti a nyomozást, ám saját bevallása szerint csalódott: a hatóságok előbb gyanúsítottként kezelték, majd lefoglalták laptopját és telefonját. Bár később tanúként hallgatták meg, úgy érezte, a rendőrök nem vették komolyan bizonyítékait, és az oktatás látszata mögé bújva nem tekintették bűncselekménynek az esetet.

