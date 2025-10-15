A Pénzcentrum 2025. október 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kitálalt a csaló call center korábbi alkalmazottja: így húznak le rengeteg magyart, volt, aki 120 milliót bukott
Egyre több magyart hálóz be a Webinar Universe nevű, kriptobefektetésnek álcázott nemzetközi csalás, amely már százmilliós károkat okozott. Egy volt magyar alkalmazott vallomása alapján kiderült, hogyan működik belülről a jól szervezett pénzszivattyú, amely még mindig aktívan toboroz és működik.
A Webinar Universe nevű, kriptobefektetésnek álcázott vállalkozás több magyart is milliókkal károsított meg, köztük egy székesfehérvári családot, akik 120 millió forintot veszítettek. A hatóságok több szálon is nyomoznak, de a cég – amely valójában oktatásnak álcázza tevékenységét – továbbra is zavartalanul működik, újabb és újabb áldozatokat szedve - írja a Blikk.
A lapnak megszólalt egy egykori belsős, Róbert, aki néhány hétig az illegális call centerben dolgozott, és részletesen elmondta, hogyan verték át a gyanútlan ügyfeleket. A férfi egy állásportálon talált a hirdetésre, és a lengyel bejegyzésű CC Porter nevű céghez került, amely több nyelvterületről toborzott munkatársakat. Elmondása szerint a központ Varsóban működik, a dolgozók otthonról vagy a lengyel fővárosból dolgoznak.
Róbert arról számolt be, hogy a munka „legálisan” indult: professzionális tréninget kaptak, és kriptobefektetési oktatásnak nevezett „terméket” kellett eladniuk. A rendszer azonban rövid idő után gyanússá vált, mivel rengeteg ügyfél kérdezett rá eltűnt pénzére. A call centerben belső chatüzenetek is keringtek arról, hogyan kell manipulálni az ügyfeleket – többek között bankpánikot színlelve rávenni őket a „mentésre”.
A volt alkalmazott végül kilépett, és a rendőrséghez fordult. Azt remélte, hogy segítheti a nyomozást, ám saját bevallása szerint csalódott: a hatóságok előbb gyanúsítottként kezelték, majd lefoglalták laptopját és telefonját. Bár később tanúként hallgatták meg, úgy érezte, a rendőrök nem vették komolyan bizonyítékait, és az oktatás látszata mögé bújva nem tekintették bűncselekménynek az esetet.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Több mint 100 milliót fizethet Schadl György: kiváltaná a zár alól ékszereit és luxusautóit a volt végrehajtó-elnök
A korrupcióval vádolt korábbi végrehajtó-elnöknek négyszer annyit kell fizetnie, mint ahogyan korábban számolt. Korábban azt állította, nem tudja, hol vannak autói.
A Pénzcentrum most induló felmélrése arra kíváncsi, hogy látják az emberek anyagi helyzetüket, és mennyire érzik magukat biztonságban ebben a bizonytalan gazdasági környezetben.
A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025 első negyedévében euróban növekedtek, forintban azonban minimálisan csökkentek.
Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten,
Kulka János kendőzetlenül mesélt arról, hogyan bánt a pénzzel, és milyen lelki terheket cipelt az elmúlt évtizedekben
A Revolut megkapta a Kolumbiai Pénzügyi Felügyelettől az engedélyt a Revolut Bank Colombia S.A. létrehozására.
A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.
Az arany ára egy év alatt 50 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 dolláros unciánkénti szintet.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?
Hat bázisponttal volt magasabb az e heti átlaghozam, 17 milliárdnyi ajánlatot fogadtak el.
Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral.
Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk
Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden.
Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását,
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
