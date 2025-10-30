2025. október 30. csütörtök Alfonz
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Karácsony Gergely: Levelet kaptam Gerendai Károlytól, a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Coworking felejtés
HRCENTRUM

Így választanak a magyarok munkahelyet 2025-ben: tudnak valamit?

Pénzcentrum
2025. október 30. 17:37

Két hasonló állásajánlat között a magyar dolgozók háromnegyede a megbízhatóbbnak ítélt céget választja, még akkor is, ha nem az kínálja a legjobb fizetést.

Bizonytalan helyzetben és nehézkes foglalkoztatási környezettel szembenézve a munkavállalók döntéseiben egyre fontosabb tényezővé válik a bizalom. A CVonline.hu friss, közel 1000 fős kutatása szerint a válaszadók 75%-ának a megbízhatóság döntő szempont, még akkor is, ha az alternatíva magasabb fizetést kínál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nem véletlen, hogy a munkahelyi stabilitást a válaszadók közel háromnegyede tartja legalább “nagyon fontosnak”: meglepő módon a pénzbeli juttatásoknál fontosabbak az olyan tényezők, mint a légkör, a jó vezetők vagy a cég stabilitásáról elérhető információk.

Mitől megbízható ma egy munkahely Magyarországon?

A kutatás szerint egy megbízható munkahely átlátható, stabil, emberi és fejlődést kínál. A megbízhatóság érzete tehát nemcsak a múltbeli stabilitásból fakad, hanem abból is, hogy a munkáltató kiszámítható jövőképet tud adni. A karrierfejlődési lehetőséget a válaszadók 87%-a elvárja, és az esélyegyenlőség iránti elkötelezettség is egyre fontosabb bizalmi tényező. A többség tehát karrierben gondolkodna, nem csak egy átmeneti munkahelyben.

A megbízható munkahely fogalma is külön figyelmet kap: a válaszadók 79%-a szerint az jelenti a valódi biztonságot, ha az állás leellenőrizhető vagy ismert cégtől származik, pontos munkaköri leírással (67%) és átlátható bér- és juttatási információkkal (64%).

A megbízhatatlanság ára

A bizalom hiánya is ugyanilyen erősen hat: a válaszadók szerint a legnagyobb intő jelek a rossz online vélemények (65%), a hiányos vagy pontatlan információk (62%), illetve az eltitkolt bér (57%). Ezek a tényezők nemcsak a jelentkezési hajlandóságot csökkentik, hanem komoly reputációs és versenyhátrányt is okozhatnak a munkaerőpiacon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kutatás szorosan egybecseng a 2025-ös HR és gazdasági trendekkel is, ahol a bizalom már nem „érzelmi” tényező, hanem toborzási sikerességet meghatározó üzleti mutató. A stabilitás, transzparencia és dolgozói jólét nemcsak HR-ideálok, hanem versenyelőnyt jelentő gyakorlati feltételek, különösen azok számára, akik az elkötelezett és értékvezérelt munkavállalókat szeretnék megszólítani.

A megbízhatóság ma már nemcsak érték, hanem stratégiai eszköz is lett. Akik ezt felismerik, nemcsak jobb jelentkezőket vonzanak be, de hűségesebb csapatot is építenek a kutatás alapján.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #fizetés #munkahely #munka #munkavállaló #foglalkoztatás #kutatás #állás #munkaerőpiac #munkáltató #munkavállalók #toborzás #bizalom #stabilitás #állásajánlat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:47
18:31
18:12
18:03
17:37
HR BLOGGER
vezetoi-coaching  |  2025.10.30 11:08
Örülj, ünnepeld magadban az imposztort! Ha jókor ül a válladra, szerencséd van...
Ha sohasem érezted magad imposztornak, nagy valószínűséggel pszichopata vagy. Ha túl sokszor (mindig...
legacykft  |  2025.10.30 09:47
De, a coach dolgozik a múlttal!
„Hogy micsoda? Azt hittem, épp ez különbözteti meg a terápiától!” Ezt a reakciót gyakran hallom, am...
hrdoktor  |  2025.10.27 08:09
Hogyan támogathatjuk a mellrákkal küzdőket a munkahelyen?
A mellrák diagnózisa mindig megrázó hír – nemcsak az érintettet, hanem a közvetlen környezetét – így...
kovacstunde  |  2025.10.23 09:00
Halál felé vezető úton 2. rész - Ne kezeljük gyerekként a beteget!
Úgy véltem nagyon keveset tudok a betegségemről, nem vagyok az a típus, aki önmagát diagnosztizálja,...
coachco  |  2025.10.18 21:00
Hol vannak még istenek? Önreflexiós könyvajánló lengyelekkel
Péntek Orsolya új könyvének címe: Itt is istenek vannak Csavargókönyv [...] Bővebben!
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 30.
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
2025. október 29.
Örökre vége lehet a hagyományos iskolai modellnek: tanórára, osztályokra, tanteremre sincs szükség?
2025. október 30.
Roskadoznak a magyar boltok polcai a hamis divatcikkektől: sokan hiszik, fillérekért veszik az eredetit
2025. október 30.
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
2025. október 30.
Ennyibe kerül ma a sorozatfüggőség: brutálisan elszálltak a streaming árak Magyarországon
NAPTÁR
Tovább
2025. október 30. csütörtök
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Óraátállítás 2025: itt a dátum, mikor lesz óraátállítás ősz folyamán - Nem ez lesz az utolsó?
2
2 hónapja
Ledöbbensz: ennyit keres egy stewardess a Ryanairnél
3
2 hónapja
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
4
2 hónapja
Két és három gyermekes anyák szja-mentessége 2025: itt van minden eddig ismert részlet
5
2 hónapja
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Konvertibilitás
Korlátlan átválthatóságot jelent. Teljes konvertibilitás esetén a korlátlan átválthatóság kiterjed mind a deviza-belföldiekre, mind pedig a deviza-külföldiekre a folyó és a fizetési műveletek terén.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 18:03
Kvíz: Borzongj velünk halloween napján! Ki mered tölteni a horrorfilmes kvízünket?
Pénzcentrum  |  2025. október 30. 17:15
Karácsony Gergely: Levelet kaptam Gerendai Károlytól, a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet
Agrárszektor  |  2025. október 30. 18:33
Folynak a tárgyalások az USA és Mexikó között: döntés születhet a tilalomról?