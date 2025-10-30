Így választanak a magyarok munkahelyet 2025-ben: tudnak valamit?

Két hasonló állásajánlat között a magyar dolgozók háromnegyede a megbízhatóbbnak ítélt céget választja, még akkor is, ha nem az kínálja a legjobb fizetést.

Bizonytalan helyzetben és nehézkes foglalkoztatási környezettel szembenézve a munkavállalók döntéseiben egyre fontosabb tényezővé válik a bizalom. A CVonline.hu friss, közel 1000 fős kutatása szerint a válaszadók 75%-ának a megbízhatóság döntő szempont, még akkor is, ha az alternatíva magasabb fizetést kínál.

Nem véletlen, hogy a munkahelyi stabilitást a válaszadók közel háromnegyede tartja legalább “nagyon fontosnak”: meglepő módon a pénzbeli juttatásoknál fontosabbak az olyan tényezők, mint a légkör, a jó vezetők vagy a cég stabilitásáról elérhető információk.

Mitől megbízható ma egy munkahely Magyarországon?

A kutatás szerint egy megbízható munkahely átlátható, stabil, emberi és fejlődést kínál. A megbízhatóság érzete tehát nemcsak a múltbeli stabilitásból fakad, hanem abból is, hogy a munkáltató kiszámítható jövőképet tud adni. A karrierfejlődési lehetőséget a válaszadók 87%-a elvárja, és az esélyegyenlőség iránti elkötelezettség is egyre fontosabb bizalmi tényező. A többség tehát karrierben gondolkodna, nem csak egy átmeneti munkahelyben.

A megbízható munkahely fogalma is külön figyelmet kap: a válaszadók 79%-a szerint az jelenti a valódi biztonságot, ha az állás leellenőrizhető vagy ismert cégtől származik, pontos munkaköri leírással (67%) és átlátható bér- és juttatási információkkal (64%).

A megbízhatatlanság ára

A bizalom hiánya is ugyanilyen erősen hat: a válaszadók szerint a legnagyobb intő jelek a rossz online vélemények (65%), a hiányos vagy pontatlan információk (62%), illetve az eltitkolt bér (57%). Ezek a tényezők nemcsak a jelentkezési hajlandóságot csökkentik, hanem komoly reputációs és versenyhátrányt is okozhatnak a munkaerőpiacon.

A kutatás szorosan egybecseng a 2025-ös HR és gazdasági trendekkel is, ahol a bizalom már nem „érzelmi” tényező, hanem toborzási sikerességet meghatározó üzleti mutató. A stabilitás, transzparencia és dolgozói jólét nemcsak HR-ideálok, hanem versenyelőnyt jelentő gyakorlati feltételek, különösen azok számára, akik az elkötelezett és értékvezérelt munkavállalókat szeretnék megszólítani.

A megbízhatóság ma már nemcsak érték, hanem stratégiai eszköz is lett. Akik ezt felismerik, nemcsak jobb jelentkezőket vonzanak be, de hűségesebb csapatot is építenek a kutatás alapján.