Az elmúlt évben több cég elkezdte visszaterelni a kollégákat az irodákba, ráadásul a trendet egyre több kutatás támasztja alá.
Több ezer magyar munkahely kerülhet veszélybe pillanatok alatt: ez az egy döntés elég hozzá
Egyre inkább úgy tűnik, hogy a 2022-ben berobbant generatív mesterséges intelligencia (MI) fejlődése már olyan szintre jutott, ami egyes iparágak munkaerőpiacát is alapjaiban forgatja fel – írja a G7.
Az MI tömegesen szünteti meg a munkahelyeket az IT-szektorban. A Microsoftnál, az Amazon Web Servicesnél, a Fiverr-nél és magyar vonatkozásban a Docler-Byborg cégcsoportnál is nagylétszámú leépítéseket hajtottak végre - emlékeztet a cikk.
Magyar IT szakemberek azonban más képet festenek a helyzetről. Egy multinacionális cég hazai leányvállalatánál dolgozó szenior szoftvermérnök a G7-nek elmondta, hogy az MI-asszisztens egyszerűbb feladatok végrehajtására egész jól alkalmazható, tudása megközelíti egy juniorét,
mégis olyan hibákat ejt, amiket egy junior nem követne el.
A szakértő elmondta, hogy így is a juniorokkal dolgozna inkább együtt, mivel ők képesek önállóan döntéseket hozni.
Szabó Bence, az IKSZ elnökségi tagja szerint ugyanakkor az MI azt is átalakítja, mit lehet egy juniorra bízni, azaz a feladatok jellege is változhat.
Ebből következhet az is, hogy tízből kilenc juniort ki kell rúgni, mert egy is el tudja végezni a szükséges feladatokat, de az is, hogy tíz junior tízszer annyi munkát tud elvégezni, mint eddig
– emelte ki a G7-nek. Hogy pontosan milyen módon érinti majd a munkaerőpiacot az MI egyre növekvő jelenléte, az majd a pályakezdők új igényekre való válaszából, alkalmazkodóképességéből fog kiderülni.
Egyelőre azonban elképzelhető, hogy a leépítések mögött inkább gazdasági, költséghatékonysági megfontolások állnak, miközben egy nagyobb átalakulás, új szerep- és feladatkörök kialakulása várható a szektorban.
