Pécs, 2024. május 7.Mobiltelefonok a matematika írásbeli érettségi vizsgán a pécsi Leõwey Klára Gimnáziumban 2024. május 7-én.MTI/Ruprech Judit
Oktatás

Botrány a magyar iskolákban: az AI írta az érettségijüket, mégis megkapták a bizonyítványt

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 18:31

Egy budapesti középiskolában 15 diák a mesterséges intelligenciát használta az angol írásbeli érettségin. Bár a csalás gyanúja egyértelműnek tűnt, a kiadott bizonyítványokat már nem lehet visszavonni, írja a Telex.

Kolozs Judit, a BKSZC Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskolában volt vizsgaelnök a májusi érettségin. Ő figyelt fel arra, hogy több tanuló a szóbelin alig tudott megszólalni angolul, holott írásbelijük kiemelkedően jó volt. A dolgozatokat újra átnézve egyértelműnek látta, hogy a fogalmazások a mesterséges intelligencia segítségével készültek.

A vizsgaelnök felhívta a bizottság figyelmét a problémára, és be is hívott néhány érintett diákot, ám ők tagadták a csalást. Ugyan a vizsgák előtt a telefonokat le kell adni, de Kolozs szerint a diákok egy másik telefonnal, vagy például okosórán keresztül is használhattak AI-t. Szerinte ugyanakkor a nagyobb gond az, hogy a javító tanár nem vette észre, vagy nem jelezte a gyanús dolgozatokat.

Az esetet Kolozs Judit jelezte a kormányhivatalnak is, amely azonban azt válaszolta: ha a vizsgadolgozatokat egyszer elfogadták, azokat csak a belügyminiszter érvénytelenítheti. A Belügyminisztérium és az Oktatási Hivatal vizsgálatot indított, de közölték: utólag már nem igazolható egyértelműen, hogy AI-t használtak a diákok, ezért a bizonyítványokat jogszerűen nem lehet visszavonni.

A kormányhivatal hozzátette: az érettségi törvényes lebonyolításáért az igazgató és a vizsgaelnök a felelős, az elnök pedig a saját aláírásával hitelesítette a bizonyítványokat. Kolozs Judit szerint ugyanakkor a szabályozási probléma, hogy a szóbelin felfedezett visszásságok esetén nincs lehetőség a vizsga eredményének visszamenőleges érvénytelenítésére.

Az ügyben a vizsgálat jelenleg is tart, a hatóság szakértők bevonásával igyekszik tisztázni a történteket.

Címlapi kép: Ruprech Judit, MTI/MTVA
#vizsgálat #oktatás #érettségi #diák #diákok #mesterséges intelligencia #érettségi vizsga

