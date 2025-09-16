Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok megállapodást készül aláírni a nukleáris energia fejlesztésének felgyorsítására,
Botrány a magyar iskolákban: az AI írta az érettségijüket, mégis megkapták a bizonyítványt
Egy budapesti középiskolában 15 diák a mesterséges intelligenciát használta az angol írásbeli érettségin. Bár a csalás gyanúja egyértelműnek tűnt, a kiadott bizonyítványokat már nem lehet visszavonni, írja a Telex.
Kolozs Judit, a BKSZC Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskolában volt vizsgaelnök a májusi érettségin. Ő figyelt fel arra, hogy több tanuló a szóbelin alig tudott megszólalni angolul, holott írásbelijük kiemelkedően jó volt. A dolgozatokat újra átnézve egyértelműnek látta, hogy a fogalmazások a mesterséges intelligencia segítségével készültek.
A vizsgaelnök felhívta a bizottság figyelmét a problémára, és be is hívott néhány érintett diákot, ám ők tagadták a csalást. Ugyan a vizsgák előtt a telefonokat le kell adni, de Kolozs szerint a diákok egy másik telefonnal, vagy például okosórán keresztül is használhattak AI-t. Szerinte ugyanakkor a nagyobb gond az, hogy a javító tanár nem vette észre, vagy nem jelezte a gyanús dolgozatokat.
Az esetet Kolozs Judit jelezte a kormányhivatalnak is, amely azonban azt válaszolta: ha a vizsgadolgozatokat egyszer elfogadták, azokat csak a belügyminiszter érvénytelenítheti. A Belügyminisztérium és az Oktatási Hivatal vizsgálatot indított, de közölték: utólag már nem igazolható egyértelműen, hogy AI-t használtak a diákok, ezért a bizonyítványokat jogszerűen nem lehet visszavonni.
A kormányhivatal hozzátette: az érettségi törvényes lebonyolításáért az igazgató és a vizsgaelnök a felelős, az elnök pedig a saját aláírásával hitelesítette a bizonyítványokat. Kolozs Judit szerint ugyanakkor a szabályozási probléma, hogy a szóbelin felfedezett visszásságok esetén nincs lehetőség a vizsga eredményének visszamenőleges érvénytelenítésére.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az ügyben a vizsgálat jelenleg is tart, a hatóság szakértők bevonásával igyekszik tisztázni a történteket.
Címlapi kép: Ruprech Judit, MTI/MTVA
A Szülői Hang szerint a gyerekeknek minimum fél órás ebédszünetre lenne szükségük.
A svédasztalok alkalmazásakor az élelmiszerbiztonsági kockázatok kezelése, a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása és az ételpazarlás megelőzése is kiemelt figyelmet kíván.
A szülők számára is térítésmentesen elérhető a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modulja.
2025-ben is elérhető lesz a KRÉTA laptop igénylés tanulók és pedagógusok részére. A határidő még nem ismert, de néhány fontos részlet már kiderült.
Megnéztük, milyen különórák a legkeresettebbek, mennyit kérnek a tanárok, és milyen arányban keresik a diákok az online oktatást.
Sokan tapasztalták, hogy az iskolai menza drágább lett ősztől, bár az áremelkedés mértékében nagy eltérések vannak intézményenként.
Üvegszilánkra harapott rá ebéd közben egy kislány egy tolna megyei iskolában. Az ügy azért is keltett különösen nagy felháborodást, mert nem először fordul elő hasonló.
Az Oktatási Hivatal munkatársai kimaradtak a pedagógus-béremelésből.
Nyakunkon az iskolakezdés, a szülők pedig nemcsak a tanszerek beszerzésével, hanem a gyereknevelés dilemmáival is szembesülnek.
A Belügyminisztérium megerősítette, hogy a Nemzeti alaptanterv felülvizsgálata folyamatban van, de ez nem jelent automatikus változtatási kötelezettséget.
A szakszervezet tapasztalatai szerint a tanulói óraszámokat sok helyen csökkentik, kevesebb szakkört és csoportbontást tartanak, így próbálják kezelni a pedagógushiányt.
Az ősz fontos hónap a továbbtanulók számára. Nem csak új osztályt vagy épp iskolákat kezdenek a tanulók, de sok fontos vizsga zajlik ebben az időszakban,...
Szeptember 1. – így kezdték az iskolát a szüleink, nagyszüleink a XX. század viharos évtizedeiben + fotók
Szeptember elseje nemcsak a tanév kezdete, hanem egy társadalmi pillanatkép is, különösen, ha egy évszázadnyi iskolai fotón keresztül nézzük.
Visszatért a CashTag, és rögtön egy zsebre menő témával indít: mennyibe kerül ma egy elsős beiskolázása itthon, illetve Szlovákiában és az osztrákoknál?
Az egyszülős családoknak az iskolakezdés komoly anyagi és lelki terhet is jelent.
Az úszástól a focin át a lovaglásig: utánajártunk, mennyibe kerülnek a legnépszerűbb sportfoglalkozások ma Magyarországon.
A Belügyminisztérium szerint van elég pedagógus, utánpótlással együtt, és többen is vannak, mint tavaly ilyenkor.
Budapesten átlagosan közel 120 ezer, vidéki nagyvárosokban 69 ezer forint kiadást jelenthet egy bölcsődés gyermek havi ellátása.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.