Soha nem látott pénzeső: rekordberuházást jelentett be a Microsoft

A Microsoft 30 milliárd dolláros (22 milliárd font) befektetést jelentett be a brit mesterséges intelligencia szektorba, ami a vállalat legnagyobb Egyesült Államokon kívüli beruházása lesz, és jelentősen fellendítheti a brit gazdaságot a következő években, számolt be a BBC.

A bejelentés a "Tech Prosperity Deal" nevű, 31 milliárd fontos megállapodás részét képezi, amelyet a brit kormány és több amerikai technológiai óriásvállalat kötött Donald Trump amerikai elnök második állami látogatása során. A megállapodás keretében a Google, az Nvidia és más vállalatok is befektetnek a brit MI-infrastruktúrába, elsősorban adatközpontok formájában.

Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy várakozásai szerint a mesterséges intelligenciába történő befektetés fellendíti az Egyesült Királyság növekedését és termelékenységét. "Lehet, hogy gyorsabban is bekövetkezhet, így reményeink szerint nem 10, hanem talán 5 év alatt" - mondta Nadella, aki az MI gazdasági hatását a személyi számítógépek 1990-es évekbeli elterjedéséhez hasonlította.

Sir Keir Starmer miniszterelnök szerint a megállapodás magasan képzett munkahelyeket teremt, "több pénzt juttat az emberek zsebébe, és biztosítja, hogy ez a partnerség az Egyesült Királyság minden szegletének hasznára váljon".

A Microsoft részt vesz egy új, nagy teljesítményű szuperszámítógép létrehozásában is az Essex megyei Loughtonban, amelyet a kormány már januárban bejelentett, de most a Microsoft is csatlakozott a projekthez.

A Google 5 milliárd fontot ígért MI-kutatásra és infrastruktúrára a következő két évben. Az Nvidia pedig partnereivel együtt akár 11 milliárd fontot is befektet az Egyesült Királyságba, amit a vállalat az ország történetének legnagyobb MI-infrastruktúra-fejlesztésének nevezett.

A kormány közlése szerint az északkelet-angliai régióban, amelyet új "MI-növekedési övezetté" nyilvánítottak, "több mint 5000 munkahely és több milliárd fontnyi magánbefektetés" valósulhat meg. Northumberlandben egy Stargate UK nevű adatközpont-projektet is bejelentettek, amelyben az OpenAI, az Nvidia, az Arm és az Nscale vesz részt.

Bár a Foxglove kampánycsoport figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyság "fizetheti a számlát a technológiai óriások által igényelt hatalmas energiafogyasztásért", Nadella elismerte, hogy az MI energiafogyasztása "nagyon magas", de azzal érvelt, hogy a potenciális előnyök, különösen az egészségügy, a közszolgáltatások és az üzleti termelékenység területén, megérik a befektetést.

Liz Kendall technológiai miniszter a BBC-nek elmondta, hogy a megállapodás nem tartalmaz garanciákat a nagy technológiai cégekre kivetett adó eltörléséről vagy az MI-vállalatok szerzői jogairól. A Digitális Szolgáltatási Adó - egy 2%-os illeték, amely évente körülbelül 800 millió fontot hoz, főként amerikai technológiai cégektől - korábban a kereskedelmi tárgyalások részét képezte, de Kendall szerint "ez nem volt része a most megkötött partnerségnek".