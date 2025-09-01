Egyre nagyobb bajban a melóba visszatérő magyar szülők: érik a katasztrófa, mi lesz velük?

A szülési szabadságról ismét munkába álló szülők elsősorban rugalmas kereteket, biztos munkahelyet és kiszámítható helyettesítési rendszert keresnek, cserébe kiemelten motivált és lojális munkavállalókként számíthatnak rájuk a cégek.

A Profession.hu közel 4000 kisgyermekesek számára is feladott hirdetés adatait elemezve körüljárta, milyen szempontok, kihívások merülnek fel az ő munkavállalásuk kapcsán és hogyan tudnak a számukra legmegfelelőbb munkakörökben elhelyezkedni.

A szülési szabadság után a munka világába visszatérve sok nehézséggel találják szembe magukat a kisgyermekes szülők - akár a korábbi munkahelyükre térnek vissza, akár új állást keresnek. A felmerülő aggodalmak egy része a megváltozott élethelyzetükből szükségszerűen adódik.

A gyermek(ek) ellátása, a bölcsődei vagy óvodai beszoktatás, a mindennapi szállítás, valamint a szünetek és betegségek alatti felügyelet megszervezése miatt a munkavállalók igényei, prioritásai gyakran megváltoznak a korábbi munkavégzésükhöz képest. E helyzetek kezelésére és az optimális keretek kialakítására azonban számos eszköz áll rendelkezésre mind a dolgozók, mind a vállalatok számára.

Szempontok, amiket érdemes figyelembe venniük a szülőknek

Amikor már elkezdik tervezni a munkába való visszatérésüket a szülők, érdemes átgondolniuk, mik a legfőbb szempontjaik.

Gondolják át, hogy a munkaórák tekintetében mennyit tudnak vállalni a számukra ideális egyensúly megteremtéséhez és a részmunkaidős munkavégzés lehetőségét is mérlegeljék akár rövid akár hosszú távon. Ha úgy ítélik meg, hogy jelenleg nem fér bele szülői teendőik mellett a nyolcórás munkaidő, ne vállalják azt, mert előbb-utóbb túl nagy terhet fog róni rájuk. Egy lehetséges opció ilyenkor, hogy négyórás munkaidőben kezdenek el ismét dolgozni, ami a későbbiek során akár kitolható lesz nyolc órára, az új ritmus és körülmények beálltával. Jogszabály szerint kérés esetén a korábbi munkahely köteles négyórás munkakört biztosítani a szülőknek a gyermek négyéves koráig, három vagy több gyermek esetén a gyermek hatéves koráig. Az álláskereső szülők részéről szintén rugalmas hozzáállást javaslunk e tekintetben, azaz ha például négy órás lehetőséget keresnek, ám nyolcórás pozíciót kínál egy cég, mérjék fel, mennyire adottak náluk rugalmas keretek, amik lehetővé tudják tenni így is az adott pozíció betöltését

– hívja fel a figyelmet Kispéter Alma, a Profession.hu szenior toborzás-kiválasztási szakértője.

Mivel egy állásinterjún nem jogszerű rákérdezni a pályázó családi állapotára, gyakran felmerül a dilemma a szülőkben, hogy megemlítsék-e ilyen szituációban a gyermekeiket. A Profession.hu szakértője azt tanácsolja, hogy „mindenképp jelezzék ezt egy új állásra jelentkezéskor a szülők, és kerüljék el a későbbi titkolózást. Fontos azonban ilyenkor mindig hozzátenni az olyan támogató körülményeket, mint a nagyszülői segítség (amennyiben rendelkezésre áll), vagy, ha az édesapa van otthon GYED-en/GYES-en, vagy ha a munkavégzés helyének közelében található a bölcsőde, óvoda.”

A cél mindig az, hogy olyan munkahelyen helyezkedjünk el, ahol nem hátrány a kisgyermekes körülmény. Ebben kíván segíteni a Profession.hu azzal a funkciójával, amellyel a hirdető vállalatok megjelölhetik, hogy az adott állást kisgyermekes szülőknek is ajánlják, erre pedig a pályázók is tudnak szűrni a kereséskor. Az első ilyen álláshirdetést 2023. decemberében aktiválták a portálon, és azóta közel 4000 hasonló lehetőséget tettek közzé. Az eddigi tapasztalatok szerint nagy az érdeklődés a kisgyerekeseknek is szóló címkével ellátott állások iránt, ugyanis az elmúlt évben a havi kétszázat meghaladták az újonnan feladott ilyen hirdetések, mely szám folyamatosan növekszik és átlagosan száznál többen jelentkeznek is rájuk.

Mit tehetnek a cégek és miért jelenthet előnyt számukra a kisgyermekesek alkalmazása?

Érdekes megfigyelni azt is, hogy jellemzően milyen, kisgyermekeseknek is előnyös juttatásokat kínálnak álláshirdetéseikben azok a munkaadók, amelyek szerepeltették a fenti megjelölést. A hirdetések 41%-ában ajánlanak szakmai tréninget, 35%-ában feltüntetnek valamilyen cafeteria elemet és 31%-uk tartalmazza a munkába járás támogatását.

Az otthonról frissen visszatérő szülők ezeken túl gyakran keresik a rugalmasságot, a biztonságot, valamint a kidolgozott helyettesítési rendszer működése is fontos számukra, hogy ne legyenek kénytelenek az intézményi szünetek alatt vagy akár a beteg gyermekük mellől is dolgozni. A dolgozói igényeken túl fontos látniuk továbbá a vállalatoknak a kisgyermekes édesanyák, édesapák alkalmazásának előnyeit is. A rugalmasságért cserébe rendszerint lojális munkaerőt nyerhetnek. Magas szintű szakmai tudás, dolgozni vágyás és motiváció jellemzi ezt a csoportot. Az emberi és szakmai értékeket nem érdemes tehát elveszíteni csupán azért, mert átmenetileg esetlegesen több alkalmazkodást kíván meg egy kisgyermekes kolléga

– tette hozzá a szakember.