Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér

A különböző diákmunkák kiváló lehetőségeket biztosítanak az egyetemistáknak, legyen szó akár pénzkeresésről, akár szakmai tapasztalatszerzésről. Na de mégis, milyen lehetőségekkel számolhatnak idén a dolgozó diákok és milyen diákmunkák trendelnek 2025 nyarán, őszén? A Meló-Diák Iskolaszövetkezet, az Atlasz Iskolaszövetkezet, illetve a Mind-Diák Szövetkezet közreműködésével arra kerestük a választ, milyen hatással volt és van a recesszió a diákok elhelyezkedésére, mely munkalehetőségek a legvonzóbbak a diákok számára és mi várható 2025 őszén. Milyen home office diákmunka, azaz otthonról végezhető diákmunka lehetőségek léteznek és mennyi a diákmunka órabér 2025-ben?

Cikkünkben többek között arra kerestük a választ, mely lehetőségek voltak a legvonzóbbak a nyári diákmunka 2025 évi hirdetései esetében, illetve, hogy melyek lesznek a legnépszerűbb diákmunkák ősztől, iskolaidőben. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a magyar iskolaszövetkezetek szerint hogyan alakul a diákmunkaerő-piac, melyek a legjobban és a legrosszabbul fizető diákmunkák, illetve, hogy milyen otthonról végezhető diákmunka, más néven, home office munkalehetőségekkel élhetnek a hallgatók. Tudd meg, mely szektorokban, milyen pozíciók esetén és mennyire elterjedt a home office diákmunka Magyarországon, hol tartanak a diákmunka órabérek 2025 nyarán, őszén!

Diákmunka 2025: hogyan hatott a recesszió a diákmunkaerő-piacra?

Az Atlasz Iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint az elmúlt időszak gazdasági lassulása érezhetően megváltoztatta a diákmunka piacát. A cégek óvatosabban terveznek, ezért a magasabb szakértelmet igénylő gyakornoki helyekből kevesebb van, így ezekért nagy a verseny. Ugyanakkor az alapvető feladatokra – mint az árufeltöltés, vendéglátás vagy logisztikai kisegítés – továbbra is folyamatos a kereslet, hiszen ezekben az ágazatokban a vállalatok nem tudnak diákmunkások nélkül működni.

A Mind-Diák Iskolaszövetkezet arra mutatott rá, hogy elsőre talán azt gondolnánk, hogy a recesszió negatívan hatott a diákmunka-lehetőségekre, de a tapasztalat inkább ennek az ellenkezőjét mutatja. Kifejtették, hogy

a gazdasági bizonytalanság és az infláció miatt a cégeknek sokkal tudatosabban kellett tervezniük a bérköltségeket, így egyre többen fordultak az atipikus, rugalmas foglalkoztatási formák felé – például a diák- és nyugdíjasszövetkezeti foglalkoztatás vagy a munkaerő-kölcsönzés irányába.

Az iskolaszövetkezet elmondásai szerint a multigenerációs cégmodell megvalósításának előnyét már nagyon sok vállalat nemcsak felismerte, hanem alkalmazza is, beépítette a mindennapok gyakorlatába. Ezek jelentősen költséghatékonyabb megoldások a hagyományos munkaviszonynál, hiszen például a szövetkezeti foglalkoztatás esetén kizárólag a ledolgozott órák után kell fizetniük, teljes mértékben mentesülnek a szociális hozzájárulási adó alól, és a HR adminisztrációt is a szövetkezet veszi át.

A Meló-Diák Iskolaszövetkezet a diákmunka-kereslettel kapcsolatban hozzáfűzte, hogy 2024 elején a gazdasági lassulás főleg a vendéglátást érintette, de a logisztika, az e‑kereskedelem és a SSC‑k (szolgáltató központok) folyamatosan bővítettek, így a diákmunka‑kínálat összességében nem esett vissza. Szerintük

a cégek most is számítanak a rugalmas, részmunkaidős diákokra – viszont egyre inkább a gyors betanulhatóságot és a digitális készségeket díjazzák. Az infláció és a minimálbér‑emelések miatt a diákok bérigénye 2023 óta közel 30 %-kal emelkedett.

Nyári diákmunka 2025: melyek a legnépszerűbb diákmunkák nyáron?

Az Atlasz kifejtette, hogy a 2025-ös nyár kifejezetten mozgalmas volt a diákok számára. A turizmus és vendéglátás területén rengeteg pozíció nyílt meg, különösen a fesztiválokon, Balaton környékén és a fővárosban, emellett a logisztikai cégek és a gyorséttermek is nagy számban kerestek diákokat. A legvonzóbbnak a változatos, pörgős munkák bizonyultak, például a rendezvényszervezésben való részvétel vagy az ügyfélszolgálati feladatok. Az IT és mérnöki gyakornoki helyek is népszerűek voltak, hiszen itt nemcsak magasabb bérek, de szakmai fejlődési lehetőségek is vártak a fiatalokra

A Meló-Diák szerint a legnépszerűbb nyári diákmunkákat 2025 évében a fesztivál‑ és rendezvénystábok nyújtották, de sokan választották az árufeltöltést és a kasszázást, a könnyű raktári munkát, illetve call‑centeres, chat‑es ügyféltámogatás online diákmunka lehetőségét. A jelentkezési hajlandósággal kapcsolatban elárulták, hogy átlagosan egy pozícióra 2,3 jelentkező jutott, ami magasabb a 2024‑es 1,8‑nál – vagyis a diákok aktívan keresik a lehetőségeket. A diákmunka 2025 évi trendjeit idén is sokaknál a rugalmasság befolyásolja: a 18 év felettiek harmada vállal heti 4‑5 műszakot, ha órarendje megengedi.

A Mind-Diák szerint a 2025-ös nyári szezonban továbbra is a kereskedelem, a turizmus és vendéglátás számítanak a diákmunka legnépszerűbb területeinek, ahol a fiatalok előképzettség vagy tapasztalat nélkül is könnyedén el tudják látni a feladataikat. A nyári hónapok közeledtével egyre több a diákmunka-lehetőség például a Balaton környékén: itt nagyrészt strandokon és különböző vendéglátóegységekben kínálnak diákmunkákat és sok esetben szállást is biztosítanak a fiatalok számára. Ezzel kapcsolatban kifejtették, hogy

a legnépszerűbb nyári munkák között továbbra is előkelő helyet foglalnak el a fagyi- és bárpultos, a gyorséttermi kisegítő, illetve a pénztáros, árufeltöltő vagy promóter feladatkörök. Emellett a nyaralási szezon beindulásával a szállodák, hotelek, élményfürdők, strandok, rendezvényhelyszínek és a fesztiválok is keresnek diákmunkaerőt – recepciósként, reggeliztetőként, hostessként vagy animátorként is számos lehetőség kínálkozik a fiatalok számára.

Diákmunka trendek 2025 őszén: milyen lehetőségek várnak a dolgozó diákokra?

A Mind-Diák azt tapasztalata, hogy sok pályakezdő már augusztusban belefog az álláskeresésbe, míg a dolgozni vágyó egyetemisták csak szeptember második felében jelennek meg a munkaerőpiacon, amikor már az órarendjükhöz igazítva keresnek diákmunkát vagy gyakornoki állást. Ezt a létszámbővítést tervező cégek is kihasználják, mert ebben az időszakban a HR folyamatok felgyorsulásával, rövid időn belül és nagyobb számban találnak rátermett pályakezdőket vagy gyakornokokat.

A Meló-Diák becslései szerint a szezonális csúcs a shared‑service és pénzügyi back‑office területén (számlázás, adatellenőrzés) várható nagyobb toborzási hullám formájában, ugyanígy az e‑kereskedelemben is, ugyanis a karácsonyi felkészülés már októberben indul.

Ősszel kínálatbővüléssel számolunk, ugyanis a multiknál megjelenik a „blended” (iroda + otthonról végezhető) diákmunka, heti minimum 20 óra rugalmassággal. A diákmunka órabérek esetében 5–7 %-os nominális emelkedésre számítunk a nyárhoz képest

- árulták el erőlejelzéseikkel kapcsolatban.

Home office diákmunka: milyen területeken végezhető online diákmunka otthonról?

A home office lehetősége leginkább a szellemi, irodai területeken elterjedt, elsősorban gyakornoki pozíciókban. Ezeket jellemzően nagyobb vállalatok, multinacionális cégek és szolgáltatóközpontok (SSC-k) kínálják, de az utóbbi időben egyre több kis- és középvállalkozás is indít gyakornoki programokat. A leggyakoribb területek közé tartozik többek között az adminisztráció, a marketing, a pénzügy, az IT és a HR

- fejtette ki a Mind-Diák, aki szerint a rugalmasság ma már legalább olyan fontos szempont a diákok számára, mint a versenyképes fizetés vagy a szakmai fejlődési lehetőség. A munkavégzés tanulmányokkal való összeegyeztethetősége kulcskérdés: talán egyetlen korábbi generációnak sem volt ilyen meghatározó a szabadság, a munka és magánélet egyensúlya, illetve a mentális jóllét megőrzése, mint a mostaninak.

Az Atlasz Iskolaszövetkezet hozzátette, hogy egyre több adminisztratív, ügyfélszolgálati és back-office feladat végezhető otthonról, de népszerű a marketingasszisztencia, az online kutatás vagy akár a fordítás is. Bár a távoli munkavégzés még nem domináns, egyértelműen növekvő trend. A hallgatók különösen kedvelik, hiszen rugalmasan beilleszthető a tanulmányaik mellé, és időt spórolnak meg az utazással.

Diákmunka órabér 2025: mennyit lehet keresni diákmunkával?

Az Atlasz tapasztalatai szerint a 2025-ös nyár kiemelkedően jó bérszínvonalat hozott a diákoknak. Az átlagos órabér bruttó 2 100 forint körül alakult, ami a fiatalok számára kedvező, hiszen a 25 év alattiak szja-mentessége miatt ez nettóban is ugyanennyit jelent. A legjobban és a legrosszabbul fizető diákmunkák kapcsán elárulták, hogy:

a legjobban a szakmai tudást igénylő IT, mérnöki és pénzügyi gyakornoki pozíciók fizettek, ahol nem ritka a 3 000–4 000 forintos órabér sem. A skála másik végén az egyszerűbb fizikai munkák – árufeltöltés, mosogatás, vendéglátó kisegítés – helyezkednek el, ezekért jellemzően 1 700–1 900 forint körüli órabért kínálnak.

A Mind-Diák szerint a 2025-ös nyári szezonban az átlagos diákmunka-órabérek bruttó 1 700 és 2 500 forint között alakulnak. A minimum továbbra is a mindenkori minimál órabérhez igazodik: ez bruttó 1 672 Ft, középfokú végzettséget, érettségit igénylő munkák esetén pedig 2005 Ft/óra a belépési küszöbérték. Ugyanakkor ennek a többszörösét is megkereshetik a diákok, ha például jogosítvánnyal, speciális szaktudással vagy nyelvtudással rendelkeznek. Kérdésünkre elárulták, hogy a 25 év alatti fiatalok ezekben a munkakörökben bruttó 2 005 és 2 500 Ft közötti órabérre számíthatnak, amely az szja-mentességnek köszönhetően teljes egészében nettó jövedelemnek számít. Hozzátették:

Ezen belül a mérnöki és pénzügyi területeken 2 000–3 000 Ft-os óradíjak a jellemzőek, míg az IT-szektorban nem ritkák a 3 000–4 000 Ft-ot vagy azt meghaladó bérek sem, különösen specializált projektfeladatok esetén. Ezzel szemben a könnyű fizikai vagy adminisztratív munkakörökben dolgozó diákok általában 1 700–1 900 Ft közötti diákmunka órabérre számíthatnak.

A Meló-Diák statisztikái szerint a nyári diákmunka 2025 órabér az országos átlag szerint nettó 2 100 Ft/óra, Budapesten 2 300 Ft/óra, a vidéki nagyvárosokban pedig 1 950-2 100 Ft/óra között mozog. A legjobban fizető diákmunkák a programozó, a nyelvi ügyfélszolgálati, trade‑marketing és prémium hostess munkák (2 800-4 000 Ft), a legrosszabbul pedig az alap fizikai pozíciók (pl. árufeltöltés, csomagoló) fizetnek, átlagosan 1 700 -1 900 Ft-ot óránként.

Otthonról végezhető diákmunka bérek: mennyi a diákok fizetése home office munka esetén?

Az Atlasz szerint az otthonról végezhető diákmunka átlagos órabére 2 100–2 250 Ft körül mozog, ami hasonló a jelenlegi piaci átlaghoz. Azonban a nyelvtudást vagy speciális szoftverismeretet igénylő pozíciók – például IT-asszisztencia, fordítás, nyelvi ügyfélszolgálat – esetében akár 3 000 Ft-ot is meghaladó kereset érhető el. Ez a fajta online diákmunka nemcsak jól fizet, de rendkívül kényelmes is, így egyre több hallgató választja ezt a megoldást.

A Meló-Diák szerint azok a hallgatók, akik otthonról végezhető diákmunkát szeretnének végezni, tipikusan a következő lehetőségek közül választhatnak:

Online ügyfélszolgálat, akár nyelvtudás nélkül is: 2 200-2 600 Ft órabér

Idegen‑nyelvű helpdesk: 2 600–3 000 Ft órabér

Közösségi médiakezelés, tartalomszerkesztés: 2 400-3 000 Ft órabér

Tesztelés, adatannotáció, AI‑tréning (IT‑affinitás esetén): 2 500-3 200 Ft órabér

Junior fejlesztő/grafikus: 3 200-4 000 Ft órabér

A Meló-Diák iskolaszövetkezet jelenleg futó megbízásainak körülbelül a 10 %-a működik teljes mértékben home office munka formájában, ami őszre 12–15 %-ra nőhet. Ennek az az előnye, hogy országosan bárki be tud kapcsolódni, így vidéki hallgatók is elérik a budapesti bérszintet. Ezek közül egy admin vagy ügyfélszolgálati munkatárs havi nettó 160‑220 ezer Ft-ot keres (heti 20‑25 óra munkával), az idegennyelvű helpdeskesek 200‑260 ezer Ft között keresnek, az IT‑tervezés és fejlesztés területén dolgozók pedig 250‑320 ezer Ft-ot, sőt, akár ennél többet is kereshetnek home office diákmunkával.

A Mind-Diák tapasztalatai szerint home office diákmunkát leggyakrabban szintén szellemi munkakörökben kínálnak: például IT, marketing, HR vagy pénzügyi gyakornoki pozíciókban. Ezekben a munkákban jellemzően bruttó 2005 és 3000 forint közötti órabérre számíthatnak a diákok, a feladat összetettségétől, nyelv- és a szaktudástól függően. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján úgy látják, hogy a kis- és középvállalkozások jellemzően rugalmasabban kezelik a home office lehetőségét, mint a nagyvállalatok.