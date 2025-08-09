A hőség miatt időszakosan feloldják a nehéz tehergépjárművek forgalomkorlátozását szombaton, illetve vasárnap.
Drasztikus lezárások élesednek Budapesten: két hétig is eltart, sokan bosszankodhatnak
Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt 2025. augusztus 9. és 23. között jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten, több út- és rakpartszakasz megállási tilalom és lezárás alá kerül. A járművek elszállításával érintettek a Rendőrség zöldszámán érdeklődhetnek a további teendőkről.
Az augusztus 20-ai ünnepségek miatt 2025. augusztus 9. és 23. között ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetnek be Budapesten. A Rendőrség tájékoztatása szerint azok a gépjárműtulajdonosok, akik az érintett területeken megállni tilos jelzéssel ellátott útszakaszokon parkoltak, és járművüket elszállították, a 06-80-180-780-as zöldszámon érdeklődhetnek az elszállítás helyéről és a további teendőkről.
Számos lezárás és forgalmi változás várható a fővárosban a következő napokban. Augusztus 9-e 0 órától augusztus 23-a 6 óráig tilos megállni Budapest I., II. és V. kerületében, többek között a Jane Haining rakparton a Mahart Nemzetközi hajóállomástól a Sörház utcáig, valamint a Sztehlo Gábor rakpart Duna felőli oldalán a Margit hídtól a Halász utca magasságáig.
Lezárások is lesznek: augusztus 15-e 0 órától 18-áig 24 óráig, valamint 21-e 6 órától 23-áig 6 óráig a Budapest XI. kerületben a Műegyetem rakpart egy szakaszán, a Budafoki úttól a Bertalan Lajos utcáig, a Petőfi híd felől a Szabadság híd irányába. Emellett augusztus 15-e 0 órától 21-éig 4 óra 30 percig lezárják a Lánchidat a gépjárműforgalom elől a Budapest I. és V. kerületben, valamint augusztus 15-e 0 órától 21-éig 12 óráig a híd északi és déli járdáját a gyalogosforgalom elől.
