Nagyot kaszálhatnak a diákok 2025 nyarán: ennyit kell csak tenniük hozzá, bárki megcsinálhatja

A nyári szünidő közeledtével egyre több cég hirdeti meg, hogy mely pozíciókra keres diákmunkásokat az idei nyári szezonban. Magasabb, akár a 3000 forintot is meghaladó órabért az IT, telekommunikáció és üzleti intelligencia területén működő cégeknél érhetnek el a diákok.

Az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet május közepi adatai szerint a munkáltatók idén 8 százalékkal magasabb, átlagosan 2150 forint körüli órabért kínálnak a diákok számára. Ez a vendéglátási, idegenforgalmi munkák esetén 2000 forint (ami főszezonban, kiemelt turisztikai helyeken 2500 felett is alakulhat), adminisztrációs feladatok és irodai asszisztencia esetében 2100 forint, üzleti kiszolgáló központokban és call centerekben 2150 forint, míg gyártási, logisztikai és kereskedelmi feladatok ellátása esetén 2250 forint körüli átlagos órabért jelent.

Az egyszerűsített foglalkoztatás közterheinek február 1-jétől bekövetkezett emelése miatt számos szegmensben, így tavalyhoz képest a mezőgazdasági és vendéglátási idénymunkák területén is megnőhet az igény a diákok iránt, akiknek a költségelőnye immár kiugró lett a foglalkoztatók számára – akár további órabéremelés mellett is. Szintén változást jelent a korábbiakhoz képest, hogy a távol-keleti konkurencia dömpingszerű megjelenése padlóra küldte a hazai e-kereskedelmi cégeket, akik idén jóval kevesebb diák munkájára tartanak igényt. Emellett telítődni látszik az IT-szektor is, amelynek mostanra többé-kevésbé sikerült kezelnie a korábbi permanens munkaerőhiányt.

A diákmunkával elérhető jövedelem vonzerejét az is növeli, hogy 2022 óta SZJA-mentes a 25 év alatti munkavállalók jövedelme. Ez azt jelenti, hogy például egy diákszövetkezetben foglalkoztatott tanuló teljes egészében megkaphatja a bruttó órabérét, ami a jelenlegi átlagot jelentő 2150 forint esetében 323 forinttal nagyobb jövedelmet jelent óránként. A nyári időszakra kínált alapórabéreket pedig számos esetben teszik még vonzóbbá olyan kiegészítő juttatásokkal, mint a műszakpótlék, a heti minimum 2-3 műszak esetén járó jelenléti bónuszok, vagy éppen céges busszal történő szállítás a lakóhely és a munkahely között. Emellett egyre több helyen érhető el a diákok számára a hibrid munkavégzés lehetősége, ami érezhetően elősegíti a Z generáció munkaerőpiaci integrációját

– emelte ki Pénzes Lili, a Trenkwalder diáküzletágának operatív vezetője.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Bár már javában zajlik a jelentkezés a felajánlott pozíciókra, aki a tanulmányi szünetben szeretne munkát vállalni, egyelőre még rengeteg lehetőség között válogathat. A jelentkezés során komoly előnyt jelent, ha valaki – a jellemzően heti 20-25 órára vállalt – munkaidejének beosztásával rugalmasan tud alkalmazkodni a foglalkoztató cég igényeihez.

Az ELTE-Trenkwalder Iskolaszövetkezet tapasztalatai egyébként számos, a Z generációval kapcsolatos sztereotípiát megcáfolnak, így például azt is, hogy ez a korosztály minden eddiginél gyakrabban váltogatja munkahelyét. Az irodai/szakmai pozíciókban elhelyezett diákok 86 százaléka a felvételt követő egy év után is ugyanannál a cégnél maradnak, és egyre jellemzőbb az is, hogy a diplomaszerzést követően a cég saját állományába veszi át a végzett hallgatót.