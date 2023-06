Agyadat eldobod: ennyit kereshetnek a magyar takarítók a német fesztiválokon nyelvtudás nélkül

Takarítókat keresnek németországi fesztiválokra, akik rendben tartják a tusolót és a WC-ket is. A bér egészen jó, a hazai fesztiválfizetések sokszorosát meg lehet keresni, azonban a kiutazás költségét mindenki maga állja.

Bruttó 5000 forintos órabérért (+ pótlékok) toboroz fiatalokat az euJobs HR-Group az oldalán: "Haverok, buli, ingyen kaja és pia, egy jó kis sátras csapatás és még jó pénzt is kapsz mindezért" szlogennel. Feladat fesztivál helyszín-, kemping takarítás, szaniter helységek, WC-k, tusolók takarítása, tisztán tartása.

A szerződéskötés Budapesten történik, személyesen vagy online, e-mailen keresztül. Az óradíjon felül 25% éjszakai pótlék, 50% vasárnapi pótlék és 100% ünnepnapi pótlék jár, + br 50 ezer forint szezonprémium annak, aki rész vesz egy június eleji fesztiválon és a szeptemberi dupla fesztivál turnuson.



A napi munkaidő átlagban 7-8 óra. A szállás saját sátorban lehetséges, "vagy a szabad ég alatt, ki mit szeret" - áll a hirdetésben. A kiutazás költségét azonban a munkavállalónak kell állnia, közös busszal mennek a dolgozók, az ára 25 ezer Ft/fő/turnus. Elvárás, hogy a jelentkező 18 évesnél idősebb legyen, magyar állampolgár, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen, vagy fizetett magyarországi TB jogviszonnyal.

Itthon szerényebbek a bérek

Mint ahogy arról tavaly beszámoltunk, itthon 2022-ben az órabérek általában fesztiválokon 1300-1700 forint között mozogtak, sátorhely és a koncertekre belépő is járt a diákmunkásoknak.

Idén a diákmunka minimálbére bruttó 1334 Ft/óra, a középfokú végzettséghez kötött munkáknál pedig bruttó 1704 Ft/óra (25 éven aluliaknak ez nettó összeg). Az átlagos órabér országosan ennél magasabb, 1700- 2000 forint körül mozog, a balatoni munkák bérezése még kedvezőbb, és a fővárosban is általában magasabbak a diák-fizetések az országos átlagnál. A munka jellege mellett a bért befolyásoló tényezők közé tartozik a szakmai tapasztalat, a nyelvtudás, az életkor és az, hogy a diák mennyire rugalmasan tud munkát vállalni. Egy jól képzett diák IT vagy mérnöki területeken akár 4 ezer forintos órabért is kézhez kaphat.