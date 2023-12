Rengeteg magyart keresnek osztrák idénymunkára: havi 2 milliós fizetés, nyelvtudás sem kell

Eltelt egy újabb hét, amin ismét rengeteg érdekes, izgalmas cikk jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért rendszeres heti összefoglalónk keretében összegyűjtöttük a hét legfontosabb, legolvasottabb írásait. Ha elolvasnád a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Rengeteg magyart keresnek idénymunkára az osztrákok: havi 2 milliós fizetés, nyelvtudás sem kell

Itt van a nyakunkon a síszezon, de a legújabb adatok szerint a turizmus szektorban közel 21 500 ember hiányzik az osztrákoknál, ami az októberi adatokhoz képest nagyjából 10%-os romlást jelent. Megkérdeztünk pár kint élő, a témában jártas embert, hogy valóban megéri-e kimenni a téli szezonba a magyaroknak. Mire figyeljünk, hogy tényleg jól járjunk, ha már sokan a családjukat hagyják hátra az 5 hónapos téli szezonra. Valóban kolbászból van a kerítés az osztráknál?

Nagyot kaszálhat, aki most ügyesen taktikázik: kevés magyar meri ezt meglépni a spórolt pénzével

Annak alapján, hogy 2024-re a globális növekedési prognózis 2,5 százalékos, az eurózónát pedig talán elkerüli a recesszió, Magyarországon jövőre nagyon moderált gazdasági növekedés lehet - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában, Tuli Péter, a HOLD Alapkezelő intézményi üzletágvezetője. Úgy véli, a magyar lakosság jelentős részének nincs érdemi mennyiségű félretett pénze, valós, likvid értékpapír-megtakarítása a társadalom felső egy-két jövedelmi decilisnek van, a legjobban keresőknek. A kispénzűek egyáltalán nem tartanak hosszútávú befektetéseket, többek között állampapírból is preferálja a lakosság a rövidebb, egyéves lejáratú magyar állampapírt. Emellett az is alapvető probléma, hogy sokak szerint azzal le van tudva az egész megtakarítás, hogy megvették az állampapírt, majd ha lejárt, visszaváltják - pedig a dolog korántsem ilyen egyszerű. Interjú.

Láthatáron a gázkazánok betiltása: ez várhat a magyar családokra az uniós szigorítás után

Hamarosan szavaznak az Európai Parlamentben arról a javaslatról, mely néhány év múlva, 2030-tól megtiltaná a gázkazánok beszerelését az újépítésű lakásokba, ezzel is elősegítve a zéró kibocsátással kapcsolatos terveket, melyeket az évszázad közepére szeretnének elérni, 2040-től pedig fokozatosan kivezetnék a gázfűtést. Magyarország számára azonban ez rendkívül rossz hír lenne, hiszen gázzal a lakosság csaknem fele fűt jelenleg is. Mit csináljunk, ha átmegy a javaslat, és mekkora költsége van mindennek? Ennek jártunk most utána.

Milliónyi magyar nem gondolt erre 2023-ban: koldusbotra jutnak, ha beüt a tragédia

Egy közelmúltban elvégzett kutatás szerint Magyarországon mindössze a lakosság alig több mint 30 százaléka rendelkezik életbiztosítással, miközben közel kétharmada tisztában van vele, hogy enélkül a biztosítási forma nélkül nem érezheti felkészültnek magát a jövő váratlan kihívásaival szemben. Ennek a látszólagos ellentmondásnak az egyik lehetséges megoldása szigorúan anyagi természetű – bizonyos esetekben egyszerűen túl drágák ezek a biztosítások, jóllehet hiányuk sajnos valódi családi tragédiákhoz vezethetnek. Az alábbiakban azt járjuk körül, hogy mégis kik azok, akiknek mindenképp rendelkezniük kéne ezzel a biztosítási fajtával, valamint azt is megnéztük, hogy körülbelül mekkora biztosítási összeget érdemes választani, illetve milyen kiadásokkal jár mindez.

Brutál játékdrágulás jött el 2023 karácsonyára: így is elképesztő a roham a boltokban

A karácsony előtti hetekben adják el a legtöbb terméket a játékboltokban, van ahol az éves bevétel 40 százaléka most realizálódik. A szülők, rokonok, barátok évről évre többet költenek játékokra, de nem csak a mennyiség, hanem az emelkedő árak okán is. Vannak játékok, amelyek 30 százalékot emelkedtek egyetlen év alatt.

Bod Péter Ákos: az infláció ugyan levonult, de a következményeit 2024-ben is nyögni fogjuk

Bár év végére valamelyest javult a helyzet, 2023-ban több fontos makrogazdasági folyamat befolyásolta a magyarok életét. A brutális mértékű áremelkedés, a hatósági árak rendszere, majd az infláció csökkenése iránti reménykedés hatásai ugyanakkor nem múltak el nyomtalanul, azok még a következő évben is érezhetők lesznek. Többek között ez derült a Pénzcentrum által megkérdezett gazdasági szakértők válaszaiból.

Ősi magyar szokás szedi áldozatait 2023 végén: pillanatok alatt nagy baj lehet, ha erre nem figyelsz

Naponta 24 lakás gyulladt ki tavaly decemberben, évente nagyjából 50 lakástűz keletkezik amiatt, mert valaki megfeledkezett az adventi koszorúról, nem fújta el a gyertyákat. A katasztrófavédők szerint leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtés hibája, vagy dohányzás miatt keletkeznek lakástüzek. A csillagszórókat is érdemes körültekintően használni, kevesen tudják, hogy azok 1000-1600 fokon égnek, így nem érdemes a karácsonyfára ilyet tenni - hívták fel a figyelmet. A karácsonyi balesetek kapcsán 7 biztosító társaságot is megkérdeztünk, milyen balesetek/káresetek történnek ilyenkor a legtöbbször.