Vaskos fizuért, ingyen lakhatásért vadásznak magyar bébiszittereket Svájcba: végzettség sem kell

A gyermekvigyázás nem csak itthon ad jó kereset kiegészítést, ha megfelelünk az elvárásoknak több országban várnak jelentkezőket au pairnek. Különösebb végzettséget nem igényel, elég, ha valaki jól bánik a gyerekekkel és beszéli az adott ország nyelvét, legalább alapfokon. A szállásért és az ellátásért külön fizetni nem kell, azonban zsebpénzt mindenhol adnak, országtól és családtól függ, hogy mennyit. A minimum azonban mindenhol 200 ezer felleti.

Az au pairkedés tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy meghatározott időre (valaki pár hónapra, de van, hogy egy évig is) kiutazik az ember egy másik országba, egy családhoz, ahol a gyerekre, gyerekekre kell vigyáznia, tehát gyakorlatilag gyermekfelügyeletről van szó. De emellett persze jár szabadidő és a befogadó családok is mindig igyekeznek sok programlehetőséget biztosítani és bemutatni a saját országukat, kultúrájukat. Tehát au pairként a feladatok közzé tartozik a fogadó család gyermekeinek ellátása, de elképzelhető, hogy elvárják, hogy a háztartási munkába is besegítsen az illető. Jelentkezni általában különböző au pair ügynökségeken van lehetőség, vagy úgynevezett au pair munka közvetítő szervezeteknél.

A munkáért cserében a család szállást, teljes ellátást és némi költőpénzt biztosít. A jelentkezés során magunk választhatjuk meg, hogy mennyi ideig szeretnénk au pairként dolgozni: pár hónapig, egy teljes nyáron keresztül, vagy akár egy vagy több évig. A kint tartózkodás során rendelkezik az au pair társadalom- és egészségbiztosítással, az utazási költségeket viszont saját magának kell állnia. Természetesen a lakhatásért nem kell fizetni, és az ellátás is biztosított kint, így a kapott zsebpénzt az utazáson felül arra költik az au pairek, amire szeretnék. A jelentkezőkkel szemben állított elvárások elég sokszínűek lehetnek országonként, de akár családonként is, azonban van pár alapfeltétel is, aminek meg kell felelni, ha au pairkedni szeretnénk. Ezek pedig

A legtöbb au pair állásra 18–24 éves fiatalokat várnak (de egyes ügynökségek 24–30 éves jelentkezők számára is közvetítenek állásokat).

Legalább alapfokon ismerned kell a fogadó ország nyelvét.

Nem kell munkatapasztalattal rendelkezned, de kétségtelenül előnyt jelent, ha bizonyítani tudod, hogy már dolgoztál korábban gyerekekkel.

Nem követelmény a jogosítvány sem, de előny (lehet) ha van.

Az EU számos országába van lehetőség kimenni az au pair program keretében, de azon kívül még igen népszerű úticél az USA is. Amellett, hogy remek pénzkeresési lehetőség, arra is jó alkalom, hogy új kultúrát láthassunk és mélyítsük a nyelvtudásunkat. Azonban azért van néhány feltétele annak, ha valaki szeretné kipróbálni a magát ebben a munkában. Mi alapvetően 14 ország au pair programját vizsgáltuk meg, hogy hol mi az elvárás és mit adnak érte. A következő táblázatban egy au pair oldalon található adatokból készítettünk összegzést, hogy hol milyen zsebpénzre lehet számítani. Annyi, még hozzátartozik a teljes képhez, hogy nem mindenhol ugyanannyit kell dolgozni egy héten, vagy hónapban. Ahol magasabb a zsebpénz összege ott több időt kell egy adott héten vagy hónapban dolgozni.

A választható országok között Kína is szerepel, azonban a COVID járvány óta az ottani au pairkedés csak részlegesen állt vissza, így arról adatokat nem találtunk. A táblázatban is jól látható, hogy igen különböző zsebpénzekben részesülhetünk, attól függően, hogy hova utazunk ki. Ennek az oka elsősorban az, hogy ahol több pénzt jelöltek meg, ott többet kell dolgozni, és a gyermekfelügyeleten felül esetleges házimunkák ellátásban is részt kell venni.

A legérdekesebb az amerikai zsebpénz megjelölés, ahol ugyan nem tűnik soknak az összeg, de nem is kell 45 óránál többet dolgozni egy héten és tanulmányi támogatás is jár. A táblázat alapján Svájcban éri meg a legjobban au pairkedést vállalni, ugyanis ott akár 281 ezer forrintot is kereshetünk, és az oldal leírás alapján egy héten 30 óra munka elégséges. Természetesen szabadnapot is biztosítanak az gyermek vigyázóknak, de annak mértéke is országonként és családonként eltérő lehet.

Az Európai Unió hivatalos oldalán is találunk au pairkedésről néhány információt, és hasznos tanácsokkal is ellátják a jelentkezőket. Felhívják a figyelmet arra is, hogy korán érdemes megtervezni a külföldi munkát valamint, hogy maradjon megfelelő idő az adminisztratív teendők elintézésére.