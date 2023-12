Ősi magyar szokás szedi áldozatait 2023 végén: pillanatok alatt nagy baj lehet, ha erre nem figyelsz

Naponta 24 lakás gyulladt ki tavaly decemberben, évente nagyjából 50 lakástűz keletkezik amiatt, mert valaki megfeledkezett az adventi koszorúról, nem fújta el a gyertyákat. A katasztrófavédők szerint leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtés hibája, vagy dohányzás miatt keletkeznek lakástüzek. A csillagszórókat is érdemes körültekintően használni, kevesen tudják, hogy azok 1000-1600 fokon égnek, így nem érdemes a karácsonyfára ilyet tenni - hívták fel a figyelmet. A karácsonyi balesetek kapcsán 7 biztosító társaságot is megkérdeztünk, milyen balesetek/káresetek történnek ilyenkor a legtöbbször.

Tavaly decemberben naponta átlagosan 24 otthon gyulladt ki, vagyis gyakorlatilag óránként kigyulladt egy lakóépület – tájékoztatta a Pénzcentrumot a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A hatóság szakértői elárulták azt is, ennek az az oka, hogy télen a hideg idő miatt többet tartózkodunk otthon, otthon főzünk, többet világítunk, fűtünk és a szabadidős tevékenységeink nagy részét is otthon töltjük. Ezek mind-mind hozzájárulnak a lakástüzek kialakulásához. Megtudtuk azt is, hogy a leggyakrabban elektromos hiba, nyílt láng, a fűtés hibája, vagy dohányzás miatt keletkeznek lakástüzek.

És ha mindez nem lenne elég decemberben olyan tűzveszélyes ünnepi kiegészítőkkel dekoráljuk az otthonunkat, mint a fényfüzérek, adventi koszorú és karácsonyfa. Nem véletlen, hogy évente 50 lakástűz keletkezik adventi koszorúk miatt. Ha nincs a gyertyák alatt egy kis fém alátét, amint leég a gyertya, égni fog a koszorú is, és ha nem észleljük időben, az asztal és a szoba is.

Inkább meg se gyújtsuk a koszorún a gyertyákat, ha nincs a gyertyák alatt ez a kis fém alátét

hívja fel a figyelmet a hatóság, akik kiemelték, az sem mindegy, hogy hova tesszük az adventi koszorút. Sokan az ablakba teszik, ahol meggyújtja a függönyt, vagy az ablakkeretet. Mindegy, hogy hova tesszük, a lényeg, hogy ne legyen a közelében semmi, ami meggyulladhat. A legjobb megoldás, ha a koszorút is egy tűzálló tálra tesszük, de az égő gyertyát egy percre sem hagyjuk magára.

A legtöbb adventi koszorú miatti tűz, alig egy négyzetméteres, de általában annyira kormosak lesznek a tűztől a falak, hogy újra kell festeni az egész szobát. „Ha nem akarunk több százezres károkat karácsony előtt, előzzük meg az adventi koszorú okozta tüzeket” – hívják fel a figyelmet. A koszorúkon túl a másik egyértelmű nagy veszélyforrás a karácsonyfa. Sokan már december elején karácsonyfát állítanak. Ezeket a fenyőket már november közepén kivágták, így aztán egy fűtött épületben hamar és nagyon kiszáradnak.

Ezek a kiszáradt fenyők pedig annyira jól égnek, hogyha meggyullad egy ponton, csak néhány másodperc és az egész fa lángolni fog, az égő fa pedig mindent meggyújt maga körül. A katasztrófavédelem szerint lehet késleltetni a fenyő kiszáradását azzal, hogy megvásárlás után egy vödör vízben tároljuk, illetve vannak olyan fenyőtalpak is, amelyekben vízben áll a fenyő. Így magasabb a nedvességtartalma és nehezebben gyullad meg.

Akár igazi, akár műfenyőnk van alapszabály, hogy a karácsonyfát fűtőeszköztől, bármilyen hőforrástól legalább másfél méterre tegyük. Ne díszítsük gyertyákkal, vagy csillagszórókkal. A hagyományos izzók nagyon felforrósodhatnak, ezért inkább LED égősort tegyünk rájuk. De még ezt is kapcsoljuk ki éjszakára

- nyomatékosított a katasztrófavédelem. A nagy négyes harmadik veszélyes tagjai a fényfüzérek. A fényfüzérekkel, égősorokkal, karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban arra figyeljünk, hogy ne használjunk gagyi, hibás, piacon, vagy aluljáróban vásárolt termékeket. A fényfüzérekből létezik beltéri és kültéri változat is. Bent mindegy, hogy melyiket használjuk, viszont kint, csak kültérivel díszítsünk – fogalmaz a katasztrófavédelem. Azt is mondják, hogyha régi fényfüzért használunk, nézzük, meg hogy nem sérült-e. A sérült, vagy megtört a vezetéke, vagy a hosszabbítónk tört meg, eldeformálódott, megolvadt, akkor ne használjuk, mert csak idő kérdése, hogy mikor okoz tüzet. Az elemes fényfüzérek alacsonyabb feszültségen működnek, de sérülés esetén még ezek is okozhatnak tüzet.

Ha hosszabb a fényfüzér vezetéke, vagy a hosszabbító, mint amilyenre épp szükségünk van, akkor is ki kell fektetni az egészet. Ha összetekert állapotban helyezzük feszültség alá, annyira fel fog forrósodni, hogy meg fog gyulladni. Az égősorok vezetéke ne kerüljön asztal, vagy szék lába alá, ne pakoljunk rá tárgyakat, mert sérül, megtörik a vezeték és kész is a lakástűz. Fontos, hogy éjszakára mindig húzzuk ki a fényfüzért a konnektorból. A fényfűzéreken túl szuperveszélyesek a csillagszórók is, amik a legkönnyebben beszerezhető, legegyszerűbben működő tűzijátékok.

Azért nagyon veszélyesek mert 1000 és 1600 Celsius-fok közötti hőmérséklettel égnek. A forró szikrák egészen messze is elpattanhatnak és nagyon könnyen meggyújthatják a környezetüket.

Éppen ezért különösen fontos, hogy ne tegyünk csillagszórókat a karácsonyfára. Egyszerre mindig csak egy csillagszórót gyújtsunk meg, de a legbiztonságosabb, ha kültéren használjuk ezeket. A leégett, de még forró csillagszórót nem szabad egyből a kukába dobni, mert abból is tűz lehet. Tegyük egy pohár vízbe először kihűlni, így nem fog gondot okozni.

Tíz milliós kár lehet a karácsonyból

Ahogy látjuk, rengeteg kifejezetten veszélyes dolog veszi körül az embereket karácsonykor. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, ki mennyire van biztosítva ebben az időszakban. A tragédia ugyanis nagyon gyorsan megtörténhet. Éppen ezért a Pénzcentrum ezúttal a legnagyobb biztosítókat kérdezte, milyen tapasztalati vannak a téli, de még inkább az ünnepi balesetekkel kapcsolatban, mekkora összegűek a kárkifizetések, és hogy mire érdemes odafigyelni, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek.

Alfa

A téli baleset tekintetében legjellemzőbbek az eleséssel, csúszással járó úti balesetetek, melyek csonttöréssel – rosszabb esetben – baleseti műtéttel járnak. A kifizetések lakásbiztosítások baleseti kiegészítői és az életbiztosítások műtéti, kórházi kiegészítőire történnek. Mivel számos eltérő biztosítási módozatot művelünk, így a kifizetett összegek is széles palettán mozognak. Az 500 Ft-os csonttöréstől a több százezres műtéti térítésig, attól függően, hogy ügyfél mekkora biztosítási összeget választott szerződéskötéskor.

Különleges, illetve kifejezetten nagyösszegű karácsonyi baleseti esemény nem volt 2022. év végén és arányaiban sem emelkedett meg a balesetek száma, hiszen az év minden időszakának megvannak a jellemző, ún. szezonális balesetei. Ugyanúgy nyáron és télen is jellemzőek a kisebb-nagyobb esések, közlekedési- és az adott időszakban preferált sporttevékenységhez kapcsolódó sérülések. Karácsonykor természetesen gyakrabban fordulnak elő a karácsonyi készülődéshez kapcsolódó konyhai, háztartási balesetek, vagy a szánkózás, síelés során elszenvedett kisebb sérülések.

Érdemes odafigyelni sportolás során a megfelelő védőfelszerelések használatára. A karácsonyi menü készítése során az éles eszközökkel óvatosan bánjunk és a közlekedés során nagyobb figyelmet fordítsunk egymásra.

Union

A legjellemzőbb balesetek a 2022-es téli időszakban a jeges, havas úton való megcsúszás, elesés, a korcsolya és síbalesetek, valamint a létráról való leesés karácsonyi díszítés vagy ablakpucolás közben volt. Tűzesettel kapcsolatos baleseti kár nem történt, de valóban előfordul létráról való leesés, fafaragás, favágás miatti sérülés, ugyanakkor nem kiemelkedő a bejelentett károk mennyisége az ilyen jellegű balesetekkel kapcsolatosan.

Azt is tudjuk, hogy a több a baleset a téli időszakban, mint az év többi részében, de például tavaly halálos balesetre vonatkozó bejelentés a téli időszakban nem történt. Mindenkor érdeme ugyanakkor odafigyelni, hogy megfelelő talpú cipőt használjunk a jeges, csúszós utakon. A létrát óvatosan használjuk, lehetőleg akkor, ha más személy is tartózkodik a helyiségben. A forró ételeket és italokat óvatosan mozgassuk. Megfelelő földelésű karácsonyi izzókat használjunk. Égő gyertyát, csillagszórót ne hagyjunk felügyelet nélkül.

K&H Biztosító

A K&H Biztosítóhoz bejelentett károk esetében nem jellemző a kifejezetten karácsonyi ünnepekhez köthető kár-típusok számának megemelkedése decemberben. A káreseményekre kifizetett átlagos összeg 2022 december hónapban közel 29 000 forint volt, amely minimálisan haladja meg egy átlagos hónapét. A téli időszakra jellemzőek: vezeték elfagyások, kisebb lakás tűzesetek, háztartási balesetek. A betörések az ünnepi időszakban sem haladják meg a bejelentések 1-2 százalékát.

A K&H Biztosítónál kifejezetten nagyösszegű kifizetéssel járó, karácsonyhoz köthető káresemény az elmúlt években nem történt. Néhány éve, egy kisebb lakástűz az adventi koszorúból indult ki, valamint volt olyan baleset, amit a karácsonyfa talpba történő befaragása okozott.

Mindezek elkerülése érdekében az ünnepi időszakban is érdemes pár óvintézkedést megtenni. Különösen figyelni kell arra, hogy az adventi koszorú nagyon könnyen lángra kap, ezért a gyertyát ne a terítőre, hanem mindig egy tűzálló alátétre kell tenni és az égő gyertyákat soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni. Ne hagyjuk magukra az éppen készülő ételeket sem, mert akár néhány perc alatt képesek tüzet okozni a lakásban.

Allianz

A tűzkárok nem kizárólag az ünnepi időszakban jellemzőek, de gyakrabban fordulnak elő a fűtési idényhez kapcsolódóan is, például a kazánok karbantartásának hiánya vagy a kémények éves tisztításának elmaradása miatt. A legtöbb tűzkár bejelentést decemberben illetve januárban kapjuk, de kiemeltnek számít a novemberi és a februári hónap is. Az Allianzhoz bejelentett tűzkárok közel 40%-a történik ebben a 4 hónapban. Átlagkárokat tekintve a tűzkárok átlag kárkifizetése több mint tízszerese az átlag otthonbiztosítási szerződések alapján történő kárkifizetéseknek.

Emellett az ünnepi időszakra és téli szünetre tervezett utazások miatt (síelés, családlátogatás, téli nyaralás) az üresen hagyott lakóingatlanban, valamint a téli időszakra lezárt nyaralókban előforduló betörések száma is megemelkedik. Tapasztalataink szerint a novembertől-februárig tartó 4 hónapban történik a betöréses lopás káraink közel 40 százaléka.

Az adventi várakozáshoz pedig hozzátartozik, hogy gyertyát gyújtunk az adventi koszorún, fényfüzéreket helyezünk el a ház körül, hogy az otthonunk még barátságosabbnak tűnjön. Sőt, ebben az időszakban a kandallót is szívesebben gyújtják be az emberek. Az adventi koszorúk, gyertyák, csillagszórók, vagy akár az elektromos hálózat túlterhelésének (pl.: túlzott, szabálytalan díszkivilágítás illetve elektromos radiátorok, rossz minőségű hosszabbítók használata) következtében gyakrabban fordulnak elő tűzesetek a lakásokban, mint az év többi napján.

Mivel az évnek ebben az időszakában az ünnepi előkészületek, bevásárló körutak, majd a rokonlátogatások folytán sok esetben többen, több időt töltünk az autóinkban, ráadásul gyakran zsúfolt és jeges utakon, az eddigi évek tapasztalatai alapján gyakrabban adódhatnak kisebb koccanásos balesetek, megnövekedhet a töréskárok száma a gépjármű biztosításoknál.

Ha visszanézünk, kifejezetten nagy összegű, 20 millió forintot meghaladó kárkifizetésnek számított egy szilveszterkor berepülő petárda miatt keletkezett lakástűz.

A balestek elkerüléséhez érdemes megfogadni, hogy hagyjunk elég időt az előkészületekre, ugyanis a kapkodás balesetekhez vezethet. Kerüljük a haj- és a hóspray használatát a díszítésnél, mert a különböző spray-k használatát követően egy tűzeset során gyorsan tovább terjedhetnek a lángok. Egy tűzoltó-készülék mindig legyen kéznél baj esetére. A fenyő állításánál pedig ügyeljünk arra, hogy azt ne lehessen feldönteni! Ha nem otthon ünneplünk, kapcsoljuk be a riasztót, ha van.

Uniqa

A közlekedéssel összefüggésben bekövetkezett csonttörések voltak a leggyakoribb káresetek tavaly, amik a árok 60%-át tették ki. Az átlagos kártérítési összegek azonban változóak voltak. A múlékony sérülések esetében általában kisebb összegű károk, módozattól függően általában néhány tízezer forint kifizetést jelentett (10-40 ezer Ft jellemzően) számunkra. A legnagyobb kárösszegeket a súlyos, rokkantságot eredményező sérülések esetén fizette az UNIQA. Ezen esetekben a kifizetések összege a balesetbiztosítási fedezettől és a rokkantság mértékétől függően, 5-50 millió forint között mozgott. A még súlyosabb, halálesetet eredményező sérülések esetében szintén több tízmilliós kártérítést nyújtott az UNIQA Biztosító.

Az ünnepi időszakban bekövetkezett baleseti eredetű halálesetek esetén a biztosító 2022-ben kivételesen magas, 50 millió forintos kifizetést teljesített, míg a tűzkárok okozta károk összegrendezése 20-30 millió forint közötti tartományban mozgott. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható az is, hogy az ünnepi időszak egyedülálló kihívások elé állítja a lakosságot, és az ünnepekhez specifikusan kapcsolódó tevékenységek számos baleseti kockázatot hordoznak. Azok az ünnepi tevékenységek, mint például fafaragás, konyhai tűzesetek, karácsonyfatűz vagy éppen a díszítés közbeni létráról való leesés, amelyek potenciális veszélyeket rejthetnek magukban.

A decemberi kárdarabszám közel dupláját jelentették be az ügyfelek. Ha csak a baleset-biztosításokról beszélünk, akkor közel 500 db dupláját 1000 db fölött jelentették be az ügyfelek. Példaként említhetjük, hogy sok tűz keletkezik a régi típusú karácsonyi égősorok használata miatt, ezért kiemelten fontos ezek lecserélése modern, kevésbé veszélyes fényfüzérekre. A fafaragás és a díszítés közbeni létráról való leesés is gyakori baleseti források, ahol a gyakorlat és megfelelő felszerelés hiánya vezethet sérülésekhez. A kandalló begyújtása szintén népszerű tevékenység az ünnepek alatt, de a ritkán használt berendezések állapota és a rutintalanság további kockázatokkal járhat.

Összességében elmondható, hogy az ünnepi időszakban kiemelt figyelmet kell fordítani az otthoni teendőkre és a közlekedésre, hogy csökkentsük az esetleges balesetek kockázatát és biztonságosan élvezhessük az ünnepeket.

Azt is tudjuk, hogy a karácsonyi időszakban, amikor az egész család otthon van és aktívan részt vesz a készülődésben, valamint a sütésben-főzésben, decemberben 75 százalékkal több a tűzkár, mint a többi hónapban, az otthoni balesetek száma pedig 15-20 százalékkal emelkedik. Adventi koszorú, csillagszórók, petárda és még sorolhatnánk – az ünnepi kiegészítők varázslatos hangulatot teremtenek az otthonokban, de nem csak az ingatlanokban okozhatnak kárt, de személyi sérüléshez is vezethetnek.

A mindennapos tevékenységek mögött rejlő veszélyek különösen kiemelkednek ebben az időszakban. A díszítés, kültéri égősorok elhelyezése és rendrakás során használt létrák, valamint a fenyőfa befaragása mind kihívást jelenthetnek. Annak ellenére, hogy a faárusok előkészítik a fenyőket, és a talpak is egyre modernebbek, sokan az otthoni megoldásokat választják, ami gyakran ügyetlenkedéshez, sőt balesetekhez vezethet. Az ünnepi finomságok készítésekor gyakoriak a kisebb égési sérülések és konyhai melléfogások. Összességében kiemelten fontos, hogy az otthoni teendőkre a karácsonyi sürgés-forgás idején különös figyelmet fordítsunk, főleg, ha gyermekek is részt vesznek a ház körüli teendőkben.

A felhőtlen ünnepléshez fontos, hogy odafigyeljünk a nyílt láng használatára, a háztartási teendők biztonságossá tételére és az alkoholfogyasztásra. Ha az otthonunkat lakásbiztosítás, a testi épségünket pedig balesetbiztosítás óvja, akkor a biztosító társaság akkor is segít, ha minden igyekezetünk ellenére, mégis váratlan esemény történne.

Generali

A téli időszakra továbbra is a jellemző balesetek a havas, csúszós körülmények miatt következnek be (elesések, elcsúszások – kéz-, láb sérülések). A télre jellemzően gyakrabban fordulnak elő a téli sportok - korcsolyázás, síelés – közben elszenvedett balesetek. Síelés közben gyakoriak a térdízület sérülései, ebből gyakran balesetből eredő maradandó egészségkárosodás is származik. Emellett a közlekedési balesetek elkerülésére kiemelten fontos ilyenkor odafigyelni.

Az ünnepi időszakban a családok több időt töltenek otthon, így az otthoni balesetek is gyakrabban következnek be. Sütés, főzés közben elszenvedett égési, házon belüli/kívüli lépcsőkön elcsúszások, leesések – jellemzően töréssel járó balesetek a gyakoriak ebben az időszakban. Az egész évet tekintve a lakástüzek számában látunk emelkedést a karácsonyi időszakban. 2022-ben a Generali Biztosítóhoz több, mint 1200 lakossági tűzkár bejelentés érkezett, a hónapok tekintetében a december volt a legintenzívebb közel 150 bejelentéssel.

A kárkifizetések összege közel másfélmilliárd Forint volt, ami több, mint 1 millió forintos átlagkifizetést jelent az egész évre lebontva. A 2022-es karácsony környéki lakástűz károk átlagkifizetése közel 900 000 forint volt. Az idei év eddigi része is hasonlóan alakult: november végéig több, mint 1000 tűzkárt jelentettek lakossági ügyfeleink. Azt a számokból látjuk, hogy decemberben komolyan emelkedik a tűzkárral kapcsolatos bejelentések száma: 2022-ben a havi átlag bejelentett tűzkár közel 100 darab volt, viszont decemberben ez a szám majdnem 150 volt.

A biztonságos ünnepléshez kiemeljük, égő gyertyát sosem szabad felügyelet nélkül hagyni, beleértve az adventi koszorún gyújtott gyertyákat. A fenyőfán gyújtott gyertya fokozottan tűzveszélyes! Fontos, hogy lehetőleg éghetetlen anyagból készült műfenyőt vásároljunk.

Groupama

Évek óta a fenyőfa és adventi koszorú tüzek jelentik a legnagyobb veszélyt a lakásbiztosítási káresemények közül ilyenkor, a téli időszakban. Általában kisebb értékű károkról beszélhetünk, de ha tovább terjednek, több tíz milliós károk is keletkezhetnek. Átlagosan 2,3 millió Ft-ot fizettünk ki a 2022-2023-as télen keletkezett károkra. A tűzkárok vonatkozásában átlagosan 15%-os emelkedés figyelhető meg a nyári hónapokhoz képest télen.

Biztonságunk érdekében ne a fenyőfán gyújtsuk meg a gyertyákat, csillagszórókat. A fenyő – bármilyen legyen is az – rendkívül jól ég a bennük lévő gyanta miatt, a műfenyő pedig az anyaga miatt. Az adventi koszorút biztos helyre – ne ablakba a függöny elé – tegyük, és tegyünk a dísz alá nem éghető anyagot, pl. fém tálcát.