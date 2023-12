Döbbenetes, mit tesz a GYES a magyar anyákkal: rengeteg pénzt bukik, aki ezzel nem számol

Egyre gyakrabban hallani olyat, hogy szülés után a nők a 3 éves szabadság kivárása helyett már visszatérnek a munkaerőpiacra. De milyen lehetőségek fogadják ott az anyákat? Mennyire nyitottak a cégek az atipikus foglalkoztatásokra? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kerestük a cikkben a választ és kértük ki egy szakértő véleményt, hogy hogyan találhatnak/őrizthetik meg munkájukat az anyák a gyermekük megszületése után is. Valamint arra is kitértünk, hogy a magyarok egyre nyitottabbak a gondalatra, hogy a kisgyermekes anyák is dolgozzanak, így a cégek is egyre inkább mernek felvenni, akár részmunkaidőbe édesanyákat.

Már számtalan különböző megoldás létezik arra, hogyan térjen vissza a szülő a gyermeke születése után a munkába. Abban viszont óriási a szórás, hogy mennyi szülői szabadságot támogatnak egyes országokban; míg a közép-kelet-európai régió országaiban jellemző, hogy akár 3 évet is otthon maradhatunk állami támogatás mellett, addig például az Egyesült Államokban csupán 12 hét fizetetlen szülési szabadság jár. Azonban hazánkban ez rendkívül megosztó téma, már sokaknál az is kiüti a biztosítékot, ha akár anyagi döntés miatt a férfi marad otthon a kicsivel, az meg végképp kényes, ha arról beszélünk, hogy az anyák szülés után, egy kisgyerekkel térjenek vissza a munkaerőpiacra.

Magyarországon tehát jelenleg is adott az elvi lehetősége annak, hogy a gyermekünk 3 éves koráig otthon maradjunk. Míg egy-két évtizeddel korábban sokan így is tettek, addig ma egyre többen igyekeznek korábban visszatérni a munkába. Ezt többek között nagyban elősegítette, hogy

2016 óta a gyermek fél éves kora után dolgozhat a szülő akár teljes állásban is, miközben ugyanúgy folyósítják számára a GYED összegét.

De a COVID óta elterjedtebbé vált atipikus munkatípusok is ezt segítették elő, hiszen egy kisgyerekes anyukának a home office rendkívül ideális.

Ezek a változások azért is kulcsfontosságúak, mert a hazánkban működő szülés utáni 3 éves szabadság (GYES) egy gazdaságilag nem igen kedvező rendszer, hiszen az, aki GYES-en van gazdaságilag inaktívvá válik, ami nem túl előnyös. A cikkünkben a nők szülés utáni munkába állásáról beszélgettünk a Mommy Works Hungary projektvezetőjével. Magyarország legnagyobb kisgyermekes anyuka közösségét összefogó oldala, amely egy 43 000+ tagból álló aktív csoport. A közösség 2017 nyarán jött létre és havonta 1000 + fővel gyarapszik a csoport. Számos jó tanács és munkalehetőség található az oldalon, azok számára, akik visszatérnének a munkaerőpiacra.

Szülés után rögtön munka?

Az első kérdéseink között szerepelt, hogy mit látnak, átlagosan mennyi idő után térnek vissza a nők a munkába, erre válaszol a Gajdács Edit, projektvezető elmondta, hogy

az a tapasztalatunk, hogy a nők egy része szülés után 1 évvel már keresi a lehetőségeket a visszatérésre. Főleg személyiség, habitus kérdése, hogy kik azok, akik nemcsak otthon, de a munkaerőpiacon is szeretnék újra hasznosnak érezni magukat, illetve nem szeretnék, hogy a korábban megszerzett tudásuk elkopjon. Ezen túl sok esetben anyagi okai is vannak a korai visszatérésnek

- fejtette ki, majd azt is hozzátette, hogy

a pandémia óta nagy változás látható, az otthoni munkavégzés, illetve a hibrid munkarend elterjedése az anyák számára is új lehetőségeket eredményezett

- mondta. Ugyanakkor arra is kitért, hogy egyébként a cégek is preferálják, ha a női munkavállaló minél hamarabb visszaállítható a munkahelyen betöltött pozíciójába. Majd arra is kitért, hogy ugyanakkor szülés után, a gyermekes nők több nehezebb döntés meghozására vannak kényszerítve. Sokkal kevésbé tudnak annyira flexibilisen alkalmazkodni olyan dolgokhoz is, amelyek korábban nem okoztak problémát, mint például a munkába járási idő vagy ingázás.

Általánosságban elmondható, hogy minél kevesebb a szülés után otthon töltött idő, annál gyorsabb és egyszerűbb a visszatérés. A legideálisabb, ha visszavárják az anyukákat a meglévő munkahelyükre, de ez sokszor nem tud megvalósulni. Egyrészt a távolság nagyon döntő tényező, a gyerekek előtti ingázás már nem biztos, hogy belefér, sokan a lakóhelyükhöz közel szeretnének elhelyezkedni. De sajnos még mindig nagyon sok olyan munkáltató van, akik nem szeretnének kisgyerekes anyukát foglalkoztatni, és a tervezett visszatéréskor vagy röviddel utána elválnak útjaik

– kezdte a szakértő, majd kiegészítette azzal, hogy

a tapasztalatok alapján a nagyvállalatok szívesen visszaveszik a korábban náluk dolgozó anyukákat, hiszen ők ismerik a céget, az összes folyamatot és ezáltal rövidebb a betanítási idő, mint egy külsős felvétele esetén

- mondta, és kifejtette, hogy azt tanácsolják a szülési szabadság alatt levőknek, hogy akkor is tartsák a kapcsolatot a kollégáikkal, a munkahellyel, hogy ezzel is biztosítsák a helyüket későbbre.

Fontos, hogy ha szülés után vissza szeretne térni az anyuka a korábbi munkahelyére, érdemes fenntartani a kapcsolatot a munkáltatóval az otthon töltött idő alatt is. Időközönként telefonáljon be, de jó ha személyesen is tudnak néha találkozni. Ha folyamatos a kapcsolat a kollégákkal, vezetőkkel és nem maradnak le a változásokról, nagyban megkönnyíti a visszatérést

- tette hozzá a Mommy Works projektvezetője. Ez azért is nagyon fontos, mert a munkába állás nem könnyű. Sok nő veszíti el az önbizalmát az otthon töltött idő alatt, és hiába bizonyultak mindig is kiváló munkaerőnek, úgy érezhetik, hogy már nem alkalmasak a korábbi pozíciójuk megfelelő betöltésére. Miközben ez nincs így. A szakértő így fogalmazott:

általános probléma, hogy az otthon töltött idő alatt lecsökken az anyukák önbizalma, attól félnek, hogy korábbi feladataikat már nem lesznek képesek ellátni, nincs meg a biztonságot adó rutin, amellyel a régi munkájukat kezelték, és lassabban rázódnak vissza a megszokott helyzetekbe, pláne, ha teljesen új, ismeretlen környezetbe kerülnek. További nehézséget okoz, hogy az otthon töltött idő alatt megkopik az idegen nyelv tudás is. A fenti okok miatt sokszor nem mernek megpályázni a végzettségüknek és szaktudásuknak megfelelő pozíciókat

- magyarázta, és természetesen ezek mellett egy új helyzet az is, hogy hogyan tegye egyensúlyba a munka és család életet, hogy mindenre megfelelő idő maradjon

aggódnak, hogy nem fogják tudni jól beosztani az idejüket, és nem lesz kész minden feladat a munkaidő végéig, pedig nekik indulniuk kell a gyerekekért, időben oda kell érni értük. Nagy kihívást jelent az időbeosztás, amit a család és a munka között próbál az édesanya megoldani, hogy mindenhol közel a maximumot hozza. A munka-magánélet egyensúly megteremtése és megtartása nem egyszerű

- fejtegette a szakértő.

Mennyire nehéz elhelyezkedni?

Az oldal munkatársa kifejtette, hogy szülés után nagyjából fél-egy évvel, mikor már felszabadul egy kis szabad kapacitásuk az anyukáknak, egyre gyakrabban fogalmazódik meg néhányukban az az igény, hogy a felszabaduló időt és energiát valamilyen munkába fektessék vagy képezzék magukat, majd a következő lépés, hogy

ilyenkor felmerül a kérdés, hogy melyek azok a munkák, amelyek otthon, részmunkaidőben, a megváltozott családi körülmények között is elvégezhetők, esetleg hibrid munkavégzéssel teljesíthetők, vagyis csak hetente vagy havonta meghatározott napokon szükséges a munkahelyre bemenni

- mondta, tehát jellemzően valamilyen atipikusnak nevezhető munkát keresnek. Jellemzően részmunkaidőt, és preferálják azt is, ha valamilyen otthonról végezhető munkát sikerül találniuk.

Általánosságban elmondható, hogy segítség, részmunkaidő, rugalmas munkaidő és home office (ha nem is 100%, de hibrid) lehetőség szükséges a korai visszatéréshez. Kezdésnek megfelelő lehet napi/heti néhány óra munkavégzés, fokozatosan visszarázódva a munka világába. Meg kell tervezni, hogy mely napszakban tud az anyuka a munkára koncentrálni. Adminisztrációs feladatok, fordítás, tesztelés, írás stb. esetén például akár a gyermek esti elalvása után vagy a délutáni alvásidőben is elvégezhetők a feladatok

- magyarázta tapasztalataikat Gajdács Edit, projektvezető. Idővel pedig, ha elkezd nőni a gyermek, már flexibilisebben tud nagyobb részt vállalni az anyuka is:

Ha már a gyermek bölcsődébe vagy óvodába jár, akkor szóba jöhetnek a napi 6 órás, vagy akár a teljes munkaidős állások is. A legegyszerűbb, ha vissza tud térni az anyuka a szülés előtti munkahelyére, erre azonban sajnos sokszor nincs lehetőség. Az mindenesetre maximálisan megkönnyíti a mindennapokat, ha a pozíció rugalmas, nem feltétlen igényel állandó jelenlétet, hanem van lehetőség otthoni munkavégzésre

- tette hozzá ehhez a kérdéshez. Azonban azt is részletesen kifejtette a projektvezető, hogy nagyon nincs könnyű dolga a munkát kereső anyáknak, mert a munkaadók elég nagy kockázatot látnak bennük, elsősorban a gyerekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő problémák miatt. Ugyanakkor látnak egy javuló tendenciát a piacon. Válaszában így fogalmazott:

sokan félnek anyákat alkalmazni, mert sokat fog hiányozni a gyerek(ek) betegsége miatt. De több cégvezetővel, HR vezetővel beszéltünk már, akik akár személyes negatív tapasztalataikból kifolyólag egyre inkább választanak édesanyát új munkaerőnek, szemben más jelentkezővel. Egyrészt a megbízhatóságuk miatt, miszerint betanulás után ők nem fogják otthagyni a céget, hanem éppen ellenkezőleg, ha egy anyuka lehetőséget kap, végtelenül hálás és lojális lesz. A másik dolog a felelősségérzet, hogy mindig lehet rájuk számítani

- mondta el, és arra is részletesen kitért, hogy területi szinten milyen különbségek mutatkoznak. Budapesten azért mivel jóval több a munkalehetőség, így az elhelyezkedni próbáló édesanyáknak is könnyebb a dolga, de vidéken jóval nehezebb helyzetben vannak:

Budapest mindig jobb helyzetben volt ezen a téren, hiszen jóval több cég működik a fővárosban és vonzáskörzetében. Jelenleg is nagyobb az esély az elhelyezkedésre, valamint az anyukabarát lehetőségek, úgymint részmunkaidő, rugalmas munkaidő, home office, távmunka is leginkább itt érhetők el. Vidéken is talán már javuló tendencia mutatkozik (a COVID járványnak volt legalább némi pozitív hozadéka), de az ottani lehetőségek még mindig messze elmaradnak a budapestiektől

- tárta fel Gajdács Edit, és hangsúlyozta, hogy egyébként nagyon fontos lenne, hogy az anyákban meglássák a munkaadók azt a hatalmas potenciált, ami bennük van.

Mi nagyon hiszünk a kisebb-nagyobb gyermekeket nevelő, rugalmasságot és részmunkaidőt preferáló, de nagyon motivált, dolgozni akaró anyukákban, és a hirdetőink visszajelzései is ezt erősítik meg. Félelmeik ellenére nagyon jól tudnak gazdálkodni az idejükkel és multi-taskingban is profik. Azt javasoljuk, hogy a munkáltatók próbáljanak kompromisszumot kötni a munkaidővel kapcsolatban. Az anyákban rejtett tartalék van a munkaerőhiány megoldásában és akár költséghatékony is lehet a részmunkaidővel és az otthoni munkavégzéssel

- mondta a projektvezető. Arra vonatkozóan, hogy milyen elfogadást látnak az magyar társadalomban a téma felé kifejtette, hogy

mi azt gondoljuk, hogy nagy változások történtek e tekintetben az elmúlt időszakban. Ugyan még mindig vannak olyanok, akik furcsán néznek azokra az anyukákra, akik megfogalmazzák az igényüket, mely szerint nem szeretnének több éven keresztül kizárólag otthon lenni, hanem korán vissza szeretnének menni dolgozni. De teljesen más ma már az ehhez való hozzáállás, más országokban ez teljesen természetes dolog és egyre inkább begyűrűzik hazánkba is ez a felfogás

- osztotta meg tapasztalatit a szakértő.