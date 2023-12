Súlyos titok derült ki a bolti műfenyőkről: erről jobb, ha tudsz, mielőtt vagyonokat költesz rá

Régen elmúltak azok az idők, amikor a műfenyők szépnek koránt sem nevezhető karácsonyi díszek voltak. Éppen ezért is lehet, hogy az új, dekoratív változatok egyre népszerűbbek Magyarországon. Ráadásul rengetegen hiszik azt, hogy ezek használatával a környezetünket védjük, ha 20-30 éven keresztük használjuk ugyanazt a fröccsöntött fenyőt. A CashTag most annak járt utána, hogy vajon az igazi, vagy a műfenyő a környezettudatosabb választás.

Hetek óta karácsonyi lázban ég az egész ország, aminek kötelező tartozéka a karácsonyfa, azonban arról már megoszlanak a vélemények, hogy a műfenyő vagy az igazi a jobb, az ünnepibb, vagy éppen a környezetkímélőbb.

Egy korábbi, az IKEA által készített reprezentatív kutatásból derült ki, hogy a magyarok közel fele (45,8 százalék) a mai napig a műfenyőt részesíti előnyben, míg mindössze 35 százalékunk választja az igazit. Ennek egyik oka a kényelem, hiszen a műfenyő elméletben többször is használható, így akár még jó megoldásnak is tűnhet a laikusok számára, hiszen emiatt könnyen hihetjük, hogy környezetkímélőbb megoldás.

Olyannyira, hogy sokan hiszik azt, hogy ha legalább 20 éven keresztül használjuk, akkor egálba kerül a vágott fenyő környezetterhelésével. Azonban egyrészről ez ritkán valósul meg, hiszen jó, ha 6 évig kitart egy családnál egy ilyen fa, másrészről pedig ezek a „fák” legtöbb esetben PVC-ből készülnek, aminek a hulladékkezelése nem megoldott. Ráadásul, ha mindez nem lenne elég, akkor ebbe a 20 évbe, amit mondani szoktak korántsem számolnak bele sok mindent.

Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, azért vesznek műfenyőt, mert azzal jobban teszünk a környezetnek, hiszen nem vágunk ki fát. Ez azonban sajnos ez egy tévhit. Azt pedig fontos megérteni, hogy már egészen másról van szó, mint a 60-as 70-es években, amikor belénk sulykolták, hogy nem szabad fát kivágni. De ez már régen nem így van, hiszen bármilyen ipar, ami nagymennyiségben használ fát, az külön erre a célra használt ültetvényeket használ

– kezdett bele Ürge-Vorsatz Diana fizikus, klímakutató és a CEU egyetemi professzora.

Minél több ilyen fát vásárolunk, annál több gazdasági célra vásárolt földterületre fognak karácsonyfaültetvényeket telepíteni, ami mindenképpen jobb földhasználat, földfenntarthatóság, környezetvédelem és klímavédelmi szempontból, mint bármilyen mezőgazdasági használat

– magyarázta Diana, hozzátéve, hogy ennek oka az, hogy egy ilyen erdő telepő telepítésénél éveken keresztül nem bolygatják a földet, ami idő alatt bőven tud regenerálódni.

De az igazi fenyőnek nem ez az egyetlen egy előnye. Hiszen, ahogyan azt már fent is írtuk, réges-régen kiderült, hogy nem elegendő 20 éven keresztül használnunk egy műfenyőt ahhoz, hogy ez váljon a környezetbaráttabb megoldássá.

Mindenképpen felejtsük el ezt a tézist. Lehet, hogy vannak, akik számolgatnak és kijönnek különböző számokkal, de csak azért, mert bizonyos paramétereket néznek. Tehát például, ha csak a szénmonoxidkibocsátást nézzük, akkor lehet, hogy úgy tűnik, mintha lenne egy olyan évszám. De nem lehet csak ezt nézni. Például a biológiai sokféleséghez való hozzájárulást nem tudjuk nézni, így nem tudunk évet mondani, mert ezt nem tudjuk belevenni a számításba, ahogyan a mikró műanyag terhelést és a vegyi szennyezést sem, amit egy műanyaggyár okoz

– tette hozzá Ürge-Vorsatz Diana, kiemelve, hogy egyre több az olyan tanulmány, ami kimutatta, hogy a műanyag rengetegféle hatást gyakorol a környezetünkre és az egészségünkre is.

Sajnos a mikró műanyag-szennyezés olyan mértéket ütött meg, hogy először csak azt láttuk, hogy szerencsétlen csecsemők, amikor cumiból tápláljuk őket minden egyes slukkal gyakorlatilag többmilliónyi mikró műanyag-részecskét nyelnek le, de aztán kiderült, hogy az emlőből tápálált csecsemők, az anyatejjel is rengeteg mikró műanyagot kapnak. Sőt, már nem is születnek meg úgymond tisztán, hiszen már a placenta is be van szennyezve vele

– közölte az ijesztő tényeket a fizikus, hozzátéve, hogy a legnagyobb gond ezzel az, hogy a mikró műanyag nem bomlik le. Csak egyre több és több lesz belőle a környezetünkben és a szervezetünkben is. Azaz szükséges lenne a műanyaghasználatot, ahol csak tudjuk visszaszorítani, minimalizálni a szakértő szerint. De akkor mi is lehet a jó megoldás? Milyen karácsonyfát vegyünk?

Ez az a kevés fogyasztások egyike, ahol azt mondhatjuk, hogy nagyon szuper, fogyasszunk minél többet. Minél több, minél nagyobb, minél öregebb fa annál jobbat teszünk a környezetünknek! Szóval erre igenis szánjunk minél több pénzt, és még a lelkiismeretünk is megnyugodhat, hogy a legjobb helyre ment ez a pénz

– zárta a gondolatot a professzor.

Azaz jobban járunk a környezetvédelem szempontjából, ha igazi fenyőbe fektetjük a pénzünket, és nem egy műfenyőt porolunk le minden évben. Arról nem is beszélve, hogy szebb, és még karácsony illata is van.