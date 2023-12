Kiderült, milyen ajándéknak örülne 2023-ban a legtöbb magyar: ezt még last minute beszerezheted

Már két hét sem maradt karácsonyig, ideje beszerezni az utolsó ajándékokat. Általában a legnehezebb feladatok maradnak a végére, amikor nincs ötletünk, minek is örülne a rokonunk, barátunk, kollégánk. Ebben segíthet a Pénzcentrum olvasói körében végzett felmérés, melyben a válaszadók elárulták, ők minek örülnének a legjobban. Bár a pénz is előkelő helyen szerepel a listán, mégsem az lett az idei év favorit ajándéka.

A Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, milyen jellegű ajándéknak örülnének leginkább 2023 karácsonyán. Egy friss amerikaiak körében végzett felmérés szerint az USA-ban a pénz, az ajándékkártyák/voucherek és a ruházati cikkek a legnépszerűbbek. A pénz ugyan a magyarok körében is népszerű, azonban az első helyen az utazás és élményajándék áll.

A toplistánkon csak második a pénz, és a harmadik a színházjegy, mozijegy, kulturális program. Az ajándékkártya, voucher csak a 12. helyen van a 20-ból, és a ruházat, cipő sem fért bele a TOP5-be (6.). Negyedik legnépszerűbb a könyv, e-könyv, és ötödik a háztartási, konyhai kisgépek:

A szavazás eredménye szerint a magyarok nagyon szeretik az utazással, élményekkel kapcsolatos meglepetéseket - még a pénznél is jobban. Ha valakinek még keressük az ajándékot, akkor érdemes lehet körülnézni az egynapos szervezett utak, wellnessajánlatok között, vagy ajándékozhatunk élményt: a komolyzenei koncertektől, az élményvezetésen át, a szabadulószoba/VR voucheren keresztül egészen a páros masszázsig rengeteg a lehetőség. Könnyebb dolgunk van, ha jól ismerjük az ajándékozottat, hogy egy élményfestésnek, vagy japán főzőtanfolyamnak örülne inkább, de rengeteg olyan lehetőség van, aminek bárki örül.

Ezeknek az ajándékoknak a másik nagy előnye, hogy nem kell hozzá elmenni sehová, nem kell aggódni, hogy a rendelésünk ideér-e karácsonyig: beszerezhetjük a meglepetést online is. Ugyanez az előnye a színház- és mozijegyeknek, kulturális programoknak. Az ajándékjegyek, múzeumi ajándékbelépők, koncertjegyek, stb. szinte mind megvehetők már az interneten keresztül is.

Nincs nehéz dolgunk akkor sem, ha végül a könyv mellett döntünk. Akár még rendelhetünk is, de ha biztosra mennénk, vehetünk könyvesboltban is valamit. A lehetőségek már-már végtelenek, ez azonban azt is jelenti, hogy a bőség zavarában a választás sem egyszerű. Az már segítséget jelenthet, ha tudjuk, milyen műfajt szeret, akit meg szeretnénk ajándékozni. Ha az illető nagy könyvmoly, érdemes lehet az idei évi könyves toplistákat, vagy kifejezetten az őszi új megjelenéseket böngészni, hiszen egy új könyv nagyobb eséllyel nincs meg még neki, ha most jelent meg.

A másik lehetőség, hogy szép és/vagy hasznos könyvet választunk, ha nincs ötletünk. Ha legalább néhány dolgot tudunk az ajándékozottról, vásárolhatunk a hobbijának, szenvedélyének megfelelő könyvet. Lehet ez főzés, horgászat, utazás, zene vagy kézműveskedés. Ha pedig abszolút semmilyen nyomon nem tudunk elindulni, de mégis a könyv mellett döntünk, akkor ajándékozzunk karácsonyi témájú könyvet. Karácsonyi vers-, vagy novellagyűjteményt, krimigyűjteményt, receptes könyvet, romantikus regényt, emlékkönyvet, kalendáriumot is találhatunk.

Azt hihetnénk, hogy a háztartási, konyhai kisgépekből már mindenkinek van elég: a spájzban porosodó szendvicssütők, botmixerek, kávéfőzők, fondükészletek, raklettegrillek senkinek sem kellenek igazán. Úgy tűnik, a válaszadóink mégis ilyesmikre vágynak. Az elmúlt évek és az idei Black Friday tapasztalatok alapján

az airfryerek, állóporszívók, ruhagőzölők (álló vasalók) lehetnek a kedvencek 2023-ban. Feltehetően örökzöld karácsonyi ajándék marad a kávéfőző, a robotporszívó, konyhai robotgép is.

Ha pedig nagyon tanácstalanok vagyunk, mit vegyünk, folyamodjunk az ősi trükkhöz: gondoljunk arra, mi az, aminek mi személy szerint örülnénk. Jó ajándék lehet a toplistánk alapján a ruházat, cipő is - de csak ha ismerjük az ajándékozott ízlését! Ha nem, akkor maximum zoknit vegyünk. Ugyanez igaz az ékszerekre is: ha nem tudjuk, milyen stílusú ékszert hord, akit megajándékoznánk, vagy tudjuk magunkról, hogy nincs ízlésünk, ne ezt válasszuk. Ha ennek ellenére mégis ragaszkodnánk az ékszerhez, kérdezzünk meg valakit, akinek megbízhatunk a véleményében!

Az étel, ital, telefon, tablet és tartozékai, valamint az órák ugyancsak beválhatnak. Az étellel, itallal, ha jó minőséget veszünk, nem foghatunk mellé. Okoseszközöket, telefont, vagy más ilyesmit pedig akkor érdemes vennünk, ha például tudjuk, hogy akit megajándékozunk, nem ért ezekhez, mi magunk viszont értünk. Így az ajándékkal terhet veszünk le a válláról. Sokan vannak, akik szívesen használnának okosórát, vagy karkötőt, de fogalmuk sincs, milyet válasszanak. Sok idősebb rokon lehet, aki szívesen lecserélné már a telefonját, vagy más eszközét, de hozzáértés híján nem tud választani.

Ami még beszédes lehet a listán, hogy a szerszámok, barkácsgépek, a szórakoztató elektronika, illetve az autós tartozékok nem szerepelnek előkelő helyen. Ezek ráadásul jellemzően a férfiak kedvencei, akkor miért lehet ez? Valószínűleg azért, mert ezeket a dolgokat szeretik kiválasztani maguknak, illetve egyedül ők tudhatják, nem lapul-e valahol már a lakásban egy csempevágó, dekopírfűrész, minikompresszor, egy 58 darabos bitkészlet. Tehát hogyha nem említett valaki véletlenül konkrét szerszámgépet, márkát, típust, nem valószínű, hogy ez lesz a megfelelő ajándék számára idén.

Hasonló lehet a helyzet a házikedvenceket célzó ajándékoknál. A gazdik sokszor háklisak arra, kedvencük mivel játszhat, mit ehet, milyen póráz, nyakörv a megfelelő, milyen alvóhely illik a lakásba. Ezenkívül lehetséges, hogy az ajándékot a kedvencüknek ők szeretnék megvenni, és sokkal szívesebben kapnának valami olyasmit, amit nekik szántak.

Bármit is veszünk, fontos, hogy ne most görcsöljünk rá, hogy még egy használható ötletünk sem volt.

Hiszen most már szinte biztosan késő. Készíttetni, rendelni lehet, hogy már idő sincs, de ha sűrű a program, beszerezni fizikai boltban is necces lehet, ha véletlen a napokban megszáll bennünket az ihlet és meglesz a tökéletes ajándék. Amire egyébként szintén csekély az esély. Spóroljunk meg magunknak egy idegösszeroppanást, írjunk össze egy listát - vagy akár használhatjuk a Pénzcentrum listáját is - és húzzuk ki első körben azt, ami szóba sem jöhet. Szűkítsük a kört. Hogyha már csak 3-5 ajándékkategória marad a listán és nem tudunk dönteni, dobjuk be egy kalapba a lehetőségeket és húzzuk ki. Utána adjunk magunknak egy napot morfondírozni, mi legyen a konkrét ajándék, de többet ne várjunk. Vegyük meg minél előbb, essünk túl rajta. Mindjárt itt a karácsony!

Adjunk-e pénzt, és ha igen, hogyan?

A válaszokból kiderült, hogy rengeteg magyar szeretne pénzt kapni, a tapasztalat viszont az, hogy nem igazán szeretünk pénzt adni. Pontosabban szeretnénk, de kissé szégyelljük, frusztrál minket az ilyen helyzet. Generációkon átívelő tapasztalat, hogy a pénzes boríték valamilyen tárgyi ajándék kíséretében érkezik, vagy lopva csempészi be a zsebünkbe a nagyszülő, mintha legalábbis drogdíler lenne. Természetesen megpróbálhatunk lázadni a konvenciók ellen és egyszerűen minden kertelés nélkül pénzt adni idén. Ha viszont ezt nem szeretnénk, még mindig számos módja van annak, hogy pénzt adjunk úgy, hogy se nekünk, se annak ne legyen kínos, aki kapja.

Általában olyan esetben ajándékoz valaki pénzt, ha azt tartja a legmegfelelőbbnek. Jellemzően fiataloknak ajándékozunk pénzt, illetve olyan rokonoknak, akik esetleg rászorulnak, vagy olyan élethelyzet előtt állnak, amikor a pénz a legjobb ajándék - pl. esküvő, gyerekvállalás, házvásárlás, felújítás. Viszont amíg a fiatalok nem fogják kínosan érezni magukat a pénzajándéktól, addig aki rászorul, az igen. Folyamodhatunk ahhoz a trükkhöz, hogy veszünk egy pénztárcát, vagy perselyt és abba rakjuk a pénzt, illetve beletehetünk olyan ajándékkártyákat is, amiket élelmiszerboltban lehet beváltani, ha azt kevésbé érezzük kínosnak.

Az is megoldás lehet ha kifejezetten segíteni szeretnénk az ajándékkal egy rokont, de pénzt sem adnánk szívesen, ha élelmiszert veszünk ahelyett, hogy pénzt adnánk. Kávét, mézet, cukrot, lekvárt, csokoládét, száraztésztát, teát, nassolni valót, magvakat, aszalt gyümölcsöt, friss gyümölcsöt, szalámit, kolbászt, sajtot, gyümölcslevet, stb. Ezeknek a termékeknek jelentősen felment az ára, és ha időszakosan csökkent is - mint a sajté, vagy tésztáké - további áremelkedésre lehet számítani. Az infláció úgysem áll meg, a pénz manapság gyorsan veszíti az értékét, viszont egy nagy üveg méz, vagy teaválogatás sokáig kitart, és nem is feltétlen olyan kellemetlen odaadni.

Azt viszont semmiképp se kockáztassuk meg, hogy a pénz, vagy pénzes boríték benne marad a kísérőajándékban! Aki tavaly karácsonykor kapott egy pénzes borítékot, és idén decemberben megtalálta a télikabátja belsőzsebében, annak most csaknem 20 százalékot inflálódott a pénze! Sok esetben, főként ha az infláció úgy az egekbe szökik, mint az elmúlt 1-1,5 évben, a pénznél tényleg többet ér a tárgyi ajándék, akkor is, ha az egy bögre vagy ágynemű. Ezt is érdemes megfontolni.