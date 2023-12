Kiderült a nagy magyar bejgli-titok: ezzel etetnek minket valójában a boltok karácsonykor

Van akinek a mákos, van akinek a diós ízlik jobban, sokan vásárolnak belőle a boltokban, de van aki inkább a kedvenc cukrászdájából rendeli. És van, aki nem bízza másokra, maga készíti el odahaza ezt az édességet. Egy biztos: a bejgli a karácsonyi asztal elmaradhatatlan kelléke. Éppen ezért a Pénzcentrum megkérdezte a magyarországi kereskedelmi láncokat, hogy ők hogyan készültek fel az ünnepi szezonra bejgli tekintetében. Ezen felül a Nébih segítségével tisztáztuk, hogy mit is értünk pontosan a bejgli alatt, majd a Magyar Cukrász Ipartestület elárulta nekünk, hogy honnan ered az a karácsonyi sütemény. Végül egy cukrásztól megtudtuk, hogy mi a titka annak, hogy az otthon elkészített süteményünk ne repedjen szép.

Ha valamikor megbíznának azzal, hogy forgassak egy karácsonyi horrort, akkor egész biztosan a bejgli főszerepet kapna a filmemben. Hiszen ez a sütemény a legnagyobb vérengző, olykor még a tapasztalt, mindenre elszánt cukrászmestereken is kifog, de a legtapasztaltabb háziasszonyok konyháin is lehúzza a rolót. Hiszen a bejglit nagyon könnyű elrontani: lehet botrányos a tészta, cipőtalp állagúra süthetjük, készíthetünk rossz tölteléket, de ami mindennél rosszabb, hogy sütés közben szét is repeszthetjük a süteményt.

Összességében tehát a bejgli nem egy egyszerű és gyors édesség az ünnepi asztalon, ráadásul még sok hozzávalóra is van szükség hozzá, amiknek az ára még az egyszámjegyű infláció ellenére is borzalmasan drága. Nem véletlen, hogy sokan megpróbálják elkerülni a bejglivel való vesződést, és inkább az egyszerűbb utat választják, azaz készen megvásárolják.

Sok vevő viszont egyáltalán nem tudja, hogy elég szigorú szabályai vannak, hogy a kereskedelemben mi nevezhető bejglinek. Az előírás szerint a bejgli finomliszt, élesztő, só, zsiradék, cukor, tej vagy tejpor, tojás, víz és szükség szerint dúsító- és élelmiszer-adalékanyag felhasználásával készül. A zsiradéknak a bejgli szárazanyag tartalmának 22 százalékát, míg a cukor esetében annak 7 százalékát kell elérnie.

A bejglit jellegzetes omlós-élesztős tésztakészítési technológiával kell előállítani, majd lappá nyújtás után a tölteléket egyenletesen szükséges elkenni benne, ami után feltekerő, hengergető alakítás után a tészta száraz légtérben kelesztendő. Eközben meg kell kenni tojással, majd száraz légterű kemencében kell megsütni – közölte a Pénzcentrum megkeresésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A hatóság a potnosság kedvéért egy olyan táblázatot is megosztott lapunkkal, melyben konkrétan meghatározza, hogy mi minősül pontosan tekercsnek, bejglinek és különleges bejglinek:

Paraméterek Omlós tekercs Bejgli Különleges bejgli tészta zsírtartalma szárazanyagra számítva legalább 20% legalább 22% legalább 28% a tészta cukortartalma szárazanyagra számítva legalább 4,5% legalább 5% legalább 7,5% a töltelék mennyisége a késztermékben gyártmánylapon kell előírni legalább 40% legalább 50% a töltelék jellegét adó meghatározó anyag mennyisége a töltelékben gyártmánylapon kell előírni legalább 40% legalább 50% megnevezés pl. Mákos omlós tekercs Diós bejgli 40% töltelékkel Különleges diós bejgli 50% töltelékkel

A Nébih továbbá kifejtette: az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy nagymértékben jelen vannak a piacon azok a termékek, amelyek külsőleg nagyban hasonlítanak a bejglire, megnevezésükben azonban nem szerepel a bejgli vagy a beigli kifejezés. Az ilyen termékek például a „tekercsek”, melyeknek az adott termék gyártmánylapjában rögzített kritériumok mellett a Magyar Élelmiszerkönyv előírás „Omlós tésztából készült finom pékáruk”-ra vonatkozó részének kell megfelelniük.

Ebben a kategóriában a töltelék mennyisége, összetétele nem kötelezően előírt, a gyártmánylapon kell megadni ezeket (például a töltelék aránya nem kell, hogy elérje a bejglikre kötelezően előírt legalább 40%-ot). Többségük kevesebb töltelékkel és kevésbé értékes alapanyagokból készül, áruk jellemzően alacsonyabb a bejglikhez képest.

Ezzel készülnek a boltok

A fenti tudással felvértezve bátran vághatunk neki a karácsonyi bejgli beszerzésünknek, ám nem mindegy, hogy a készítményt hol keressük. Jó hír, hogy mindegyik nagy áruházlánc kínál az adventi időszakban bejglit, vagy tekercset, ráadásul a polcokon megtalálhatóak a klasszikus mákos, és diós variációk, egyes helyeken azonban mentes, sőt ínyenc tekercsek, bejglik is.

A Spar például többféle bejglit kínál a vásárlóinak, csomagolt és helyben sütött termékek egyaránt megtalálhatóak a választékban – tájékoztatta lapunkat Maczelka Márk, a kereskedelmi cég kommunikációs vezetője. Hozzátette, a diós és mákos ízek mellett a gesztenyés bejgli is elérhető a kínálatban.

300 és 500 gramm közötti súlyú termékeket tartunk a választékunkban, az árpontok tekintetében is több kategóriában ajánljuk a bejgliket

– közölte. Jó hír, hogy a Spar üzleteiben a valamilyen ételintoleranciában szenvedők is megtalálják a kedvükre való karácsonyi süteményeket, nekik a szakember a különféle gyorsfagyasztott diós és mákos tekercseket ajánlotta, melyek 3499 forintért elérhetőek az üzletláncnál.

A PENNY kínálatában idén mákos, diós, aszalt szilvás mákos, aszalt barackos diós bejglik kaphatók – osztotta meg a Pénzcentrummal Kazatsay Eszter. A PENNY magyarországi kommunikációs vezetője azt is elárulta, hogy a bejglik és egyéb karácsonyi péktermékeket milyen áron kínálják. Tájékoztatása szerint a

Fenséges mákos, Fenséges diós bejgli 500g kiszerelésben, 50%-os töltelékkel december 13-ig akciós áron 1099,-Ft-ért kapható

Fenséges aszalt szilvás mákos, Fenséges aszalt barackos diós bejgli 50%-os töltelékkel, 400g kiszerelésben, december 14-17. akciós áron 1399,-Ft

Kiemelt ajánlatunk helyben sütős rudak kelt tésztából 300g kiszereléssel, 48%-os töltelékkel, 2 féle ízben mákos és diós december 16-17. akciós áron 499,-Ft

Helyben sütős pékáru ajánlatunkban tekercsek 2 féle ízben (mákos és diós), 100g kiszerelésben, 46%-os töltelékkel december 18-20. akciós áron 199,-Ft

Az üzletlánc a valamilyen ételintoleranciában szenvedőknek a glutén- és tejmentes karácsonyi termékként fagyasztott karácsonyi fűszeres édestésztáját ajánlja.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is széles választékkal készülünk a karácsonyi szezonra. Csomagolt választékunkban egyaránt elérhetők a tekercsek és a bejglik, valamint a sajátmárkás Tesco Finest bejgli. Finest bejglinket a Szamossal együttműködve gyártjuk diós és mákos ízekben, mely magasabb arányú töltelékével kiváló minőséget képvisel

– derült ki a Tesco lapunknak küldött válaszaiból. Eszerint a kereskedelmi lánc a hagyományos mákos és diós ízeken túl zserbós ízesítésű csomagolt tekerccsel is készül, míg a helyben sütött kategóriában háromféle ízesítésű bejglivel várják a vásárlókat – a diós és mákos ízeken túl elérhető a frissen sütött gesztenyés bejgli is. „A forgalmat illetően optimisták vagyunk, a karácsonyi péktermékeket már novembertől értékesítjük. Áraink piacvezetőek és a várakozásainknak megfelelően indult a szezon” – fűzték hozzá.

„Az ALDI az ünnepek előtt számos újdonsággal, különféle akciókkal, szezonális displayekkel várja vásárlóit” – szögezte le a Pénzcentrumnak a német kereskedelmi lánc. Hozzátették, a széles választékban természetesen megtalálható a magyar gasztronómia emblematikus süteménye, a hagyományos ünnepi desszertkínálat elmaradhatatlan eleme, a bejgli is, ami az áruházlánc üzleteiben az ünnepet megelőző időszakban többféle változatban is elérhető.

A frissen sütött, omlós tésztás, mákos és diós töltelékben gazdag tekercsek mellett a Pantastico csomagolt, diós, mákos és gesztenyés ízvilágú termékei közül választhatnak a vásárlók. Emellett a vállalat kiemelt figyelmet az ételintoleranciával élőkre is. Ezért az üzlet választékában ők is megtalálhatják a számukra ideális süteményeket, a diós és mákos glutén- és laktózmentes tekercseket.

Az ALDI vásárlói amúgy az alábbi termékek közül választhatnak:

Enjoy free Glutén, laktózmentes kalács 250 g mákos / diós - 1499 Ft

Bejgli mákos / diós 300 g - 799 HUF

Pantastico bejgli 400 g mákos/diós/gesztenyés - 999 Ft

Enjoy free gluténmentes tekercs 400 g - mákos/diós 2999 Ft

A Lidl Magyarország a többi üzletlánchoz hasonlóan szintén kiemelt figyelmet fordít a karácsonyi és szilveszteri időszakra, hiszen ez az év egyik legforgalmasabb periódusa. Az áruházlánc saját bevallása szerint ilyenkor szélesebb választékot, kiváló minőséget és ár-érték arányt kínál vásárlóinak a bejglik tekintetében is, hogy mindenki megtalálja a számára kedvezőt.

A vásárlók körében közkedvelt bejgli szezonális jelleggel már elérhető az áruházlánc helyben sütött pékáru kínálatában, mákos, diós és gesztenyés ízesítésekben is

– közölték lapunk megkeresésére. Hozzátették, jelenleg a 295 grammos bejglik 799 Ft-ba kerülnek, de az áruházlánc kínálatában elérhetők a Deluxe termékcsalád tagjaként az 500 grammos diós és mákos bejglik is 1399 forintért, valamint a szintén diós és mákos Szamos bejglik 2999 forintos áron. Emellett a mélyfagyasztott péksütemények között is elérhető a mákos bejgli 2x350 grammos kivitelben 1399 forintért.

„Az idei évben körülbelül 8 különféle bejgli található a kínálatunkban, amelyből 6 kiváló ár-érték arányú sajátmárkás termék, melyet pékeink helyben készítenek. A klasszikus mákos, diós ízek mellett elérhető a gesztenyés, a pisztáciás, a mákos-aszalt szilvás, valamint a diós-aszalt áfonyás változat is” – tudatta a Pénzcentrummal az Auchan. Mint kiderült, az Auchan üzletpolitikája hosszú távú, ezért a vásárlóerő megtartását tartják szem előtt, céljuk pedig, hogy a lehető legtöbb vásárló számára a legjobb ajánlatokat nyújtsák minden nap.

A karácsonyi kínálatunkban is törekszünk erre, különböző árú bejgliket kínálunk, hogy minden vásárlónk megtalálja a számára megfelelő terméket. Hűségprogramunkban bizalomkártyával már 799 forintos ártól elérhetők az 500 grammos bejglik

– írták. Végül válaszukban megjegyezték: a karácsony időszakban is kínálnak termékeket az ételintoleranciával küzdő vásárlóik számára, választékukban ezért négy mentes termék található meg, melyek között van gluténmentes és cukormentes változat is.

A bejgli menti meg a cukrászdákat év végén?

Szerencsére a bejgli továbbra is népszerű termék, keresik a vendégek. Aki már megpróbálta otthon elkészíteni, az láthatta, hogy mennyi munkával jár, illetve, hogy nem is sokkal olcsóbb az otthoni sütés, mint egy cukrászdában megvenni

– közölte a Pénzcentrummal Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Leszögezte, ő híve annak, hogy a gyermekekkel otthon készítsen a család karácsonyra valamilyen süteményt – például mézeskalácsot, az egy remek program és az ünnepre hangolódást is segíti. A bejglivel kapcsolatban viszont azt szokta tanácsolni, hogy azt inkább mindenki hagyja a profikra és rendelje meg a kedvenc cukrászdájában.

A szakmai elnök a bejgliről általánosságban elmondta, az leginkább a karácsonyi ünnepekhez kötődik, bár a cukrászok húsvétra is készülni szoktak vele, de akkor a karácsonyi mennyiségnek csak a töredéke fogy. Nagyon kevés cukrászda készíti egész évben a bejglit – bár van ilyen is, a legtöbb helyen inkább a pozsonyi kiflit szokták ajánlani az év többi részében.

A karácsonyi árbevétel a cukrászdáknál kicsit csalóka, mert az igaz, hogy december közepétől karácsonyig csúcsüzemben dolgoznak, nagy a forgalom az üzletekben, de a legtöbb cukrászdában november elejétől szinte eltűnnek a vendégek. Ezt az egy-másfél hónapos lyukat tudja befoltozni a karácsonyi árbevétel

– közölte.

De mit is tekintünk eredendően a Magyar Cukrász Ipartestület szerint bejglinek? Kezdjük az eredetével: a sütemény Magyarországra a XIX. században érkezett meg, az első írásos emlékünk pedig a süteményről az 1830-as évekre nyúlik vissza. Ekkor jelent meg ugyanis a Czifray István nevéhez fűződő Magyar nemzeti szakácskönyv, amiben a sütemény „Posonyi finom mákos kaláts” néven szerepelt. Manapság inkább a pozsonyi kifli eredetének szoktuk ezt tulajdonítani, de a kettő termék valószínűleg egykor ugyanaz volt, csak több méretben készült.

A hagyományőrző cukrászati termékből természetesen a hagyományos ízekben – diós és mákos – fogy a legtöbb, de népszerűek a gesztenyés, marcipános, különböző olajosmagvas és az aszalt szilvás töltelékkel készült bejglik is. A hagyományos bejgli fogyasztása hasonló volt a mostanihoz, bár a formája állítólag nem volt mindig ilyen. Idősebb cukrászok azt mesélik, hogy régebben hajlítva készítették a bejglit is, innen is következtethetünk arra, hogy a pozsonyi kiflivel való rokonság egészen közeli lehet.

Így nem reped a bejgli

Végül arról, hogyan kerülhető el a háziasszonyok számára a bejgli-gate, azaz a rettegett repedés.

A bejgli készítésénél fontos betartani a töltelék és a tészta 1:1 arányát. A repedések elkerülése érdekében a tojásos lekenés után közvetlenül a sütés előtt meg kell szurkálni a feltekert rudakat, hogy a keletkező gőz ezeken távozhasson. Bár a bejgli akkor tökéletes, ha kellően szaftos, de fontos figyelni arra, hogy a túl lágy töltelék is eredményezhet repedéseket

– vezetett be a bejgli sütés rejtelmeibe Farkas Réka. A cukrász hozzátette, ha mégis bekövetkezik a háziasszonyok rémálma, akkor egy hasznos trükkel még mindig megmenthető a bejgli. Ehhez még melegen csomagoljuk be szorosan egy fóliába, ezzel összehúzva a repedéseket, majd így hagyjuk kihűlni a süteményt.