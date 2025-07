Ezeket a boltokat érintheti a Pepco-csőd: több száz dolgozó állása lehet veszélyben

A Pepco németországi leányvállalata fizetésképtelenné vált, ami akár több tucat üzlet bezárását és mintegy 500 munkavállaló elbocsátását eredményezheti, elsősorban a volt kelet-német területeken.

A német sajtó hétvégi beszámolója szerint csődvédelmet kért a magyar piacon is népszerű lengyel iparcikk diszkontlánc németországi egysége. A varsói tőzsdén jegyzett vállalat mindössze két évvel ezelőtt még ambiciózus terveket szőtt a német piacon, kétezer új üzlet nyitását tervezte, most mégis fizetésképtelenséget jelentett be.

A Pepco Group közleménye szerint bár Európa-szerte profitál a költségtudatos vásárlók spórolási szokásaiból, az iparcikk-kereskedők közötti erős verseny miatt kénytelen változtatni stratégiáján. A vállalat tavaly már kivonult az osztrák piacról, a mostani bejelentés azonban kizárólag a németországi üzletekre vonatkozik, nem érinti a Magyarországon működő 266 egységet.

A csoport át kívánja strukturálni németországi fiókhálózatát: ennek érdekében a Pepco Germany 2025. július 21-én önigazgatási eljárást indított a Berlin-Charlottenburg kerületi bíróságon

– idézi a német Bild a vállalat csődvédelemről szóló közleményét.

A vállalat nem részletezte, hogy a 64 németországi üzlet közül melyeket zárják be, de elismerte, hogy a 2022-es piacra lépés óta számos kihívással szembesültek, és a német egységek jelenleg veszteségesen működnek. A problémák között említették az erős versenyt és a magas bérköltségeket is.

A 2004 óta Európa-szerte terjeszkedő kiskereskedelmi lánc németországi üzletei főként Berlinben, Magdeburgban, Lipcsében, valamint a Rajna- és Ruhr-vidéken találhatók, ahol összesen mintegy 500 munkavállalót foglalkoztatnak.

A Pepco közleménye szerint a németországi átszervezés "védőpajzs eljárás" keretében zajlik majd, amelyhez a hitelezők védelme érdekében ideiglenes vagyonkezelőt is kirendeltek. A folyamatot a cégcsoport részvényesei finanszírozzák. A vállalat bizakodó a jövőt illetően, és hangsúlyozta, hogy az érintett üzletek egyelőre nyitva maradnak.

A németországi nehézségek ellenére a Pepco Csoport két héttel ezelőtt rekordösszegű, 1,1 milliárd eurós harmadik negyedéves árbevételről számolt be, ami 7,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.