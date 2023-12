Ez történik a testeddel, amikor repülőre ülsz: mutatjuk, mire készülj fel utazás előtt

A repülőgépes utazás sok szempontból nagyon kényelmes lehet, hiszen sokkal gyorsabban eljuthatunk így távoli vagy nehezen megközelíthető helyekre is, mint más közlekedési eszközzel. Azonban a repülés a szervezetünkre is egészen más hatással van, mint egy vonatút, vagy hajóút. Az olyan kellemetlen tünetek mellett, mint a kiszáradás, vagy puffadás, érdemes arra is felkészülni, hogy az út kiveszi az energiánkat, és eluralkodik rajtunk a fáradtság.

2023 harmadik negyedévében átlépte a reptéri utasforgalom a 2 milliót, melyre utoljára 2019 utolsó negyedévében volt példa. Vagyis egyre bátrabban utaznak a magyarok ismét repülővel, a pandémia már alig érezteti utóhatását. Viszont aki rég, esetleg sosem ült repülőn, vagy sosem gondolt bele igazán, milyen testi folyamatok zajlanak egy repülőút során, annak újdonságként hathatnak a tünetek, amelyeket útközben tapasztal. Ezért összegyűjtöttük, hogyan hat a szervezetünkre a repülés, illetve hogyan érdemes felkészülni az útra ahhoz, hogy a legkisebb kellemetlenséggel tudjuk átvészelni azt.

Aki utazott már repülőn biztos észlelte már, hogy az ember sokkal szomjasabb, mint normál esetben, a bőre ugyancsak kiszárad, viszket. Van aki teljesen elálmosodik már a repülőn, míg másokat végig a puffadás kínoz. Általános tünet lehet, hogy a szervezet stresszszintje megugrik, pattog a fülünk, és - hiába csak ülünk egy helyben - rohamosan fogy az energiánk. Ennek pedig megvan az oka.

Mivel a kabinban a légnyomás, a hőmérséklet és az oxigénszint változik és a páratartalom alacsonyabb, mint amit a tengerszinten megszokhattunk - írja cikkében a Cleveland Clinic. Ez természetesen hatással van a szervezetünkre is. A hirtelen megváltozott környezeti viszonyok miatt stresszt éri a testünket. Arról nem is beszélve, ha hosszabb repülőútra vállalkozunk és időzónát is váltunk közben, ami ugyancsak óriási stresszfaktor tud lenni.

A repülés mellékhatásai

A stressz

Valójában még mielőtt felszállnánk a gépre, a stressz már jelen van. Nem mindenki egyformán szorongó alkat, de egy út előtt még a legrutinosabb utazók is valamivel stresszesebbek. Azok pedig, akik ritkán utaznak, pláne stresszelnek: sikerül-e időben odaérni, megtalálnak-e mindent, minden rendben lesz-e a beszállításnál, stb. A repterek önmagukban szintén növelik az ember stresszszintjét: jellemzőek a tömeg, a zaj, a villódzó fények, a mindenféle keveredő szagok. Nem a legmegnyugtatóbb környezet.

Aztán amikor már felszálltunk a gépre, ugyancsak sok a stresszfaktor a már említetteken túlmenően is. Bántó fények, szűk hely, folyamatos alapzaj, zavaró utastársak, stb. Ezeken túl a várakozás ugyancsak stresszeli az embert. Amíg egy vonatút alatt lehet nézelődni, a repülőn a fel- és leszállás kivételével nem sok látnivaló akad. Az okoseszközeinket sem használhatjuk az úton csak repülőmódban, ami valakit szintén megviselhet.

Mit tegyünk a stressz ellen? Készüljünk fel, amennyire csak tudunk, hogy ne érjen minket meglepetés. Az utazás előtt pihenjük ki magunkat, pakoljunk be időben, és menjünk ki olyan korán a reptérre, hogy ne kelljen aggódnunk. Ellenőrizzük az iratainkat, papírjainkat, mérjük le a táskánk méretét és súlyát. Úgy pakoljunk be, hogy a legszükségesebb dolgaink nálunk legyenek akkor is, ha a feladott poggyászunk elkeveredik, elveszik. Attól függően, mennyire szoktunk stresszelni az utazás előtt, legyünk felkészülve mindenre, amire csak tudunk.

A szervezetünk stressztűrését tudjuk támogatni, hogyha megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk, eleget alszunk, egészségesen táplálkozunk. Hogyha szorongani szoktunk az út alatt, érdemes elsajátítani néhány stresszkezelési technikát, meditációt, légzésgyakorlatot, amivel ezt kezelhetjük. Az pedig önmagában segít, hogy tudatosítjuk magunkban: teljesen normális, hogy a szervezetünk a stressz tüneteit mutatja ebben a helyzetben.

A kiszáradás

Mivel a levegő páratartalma odafent sokkal alacsonyabb, ezért hamarabb megszomjazhatunk, kiszáradhat a torkunk, orrunk, szemünk, bőrünk. Ettől csak még inkább stresszesek leszünk, viszketünk, stb. Sokan esnek abba a hibába, hogy mivel nem lehet a reptéri ellenőrzésen 10x100 ml-nél több folyadékot átvinni, nem visz magával vizet vagy üdítőt. Sokan azt gondolják, kibírnak 2-3 órát, egy rövid repülőutat, de nem számolnak az alacsony páratartalommal a gépen.

Pedig fontos, hogy erre előre felkészüljünk a kiszáradásra: ha nem akarunk a repülőn venni valamilyen szomjoltót, akkor hozzunk magunkkal: vagy vegyünk a reptéren felszállás előtt, mikor már túl vagyunk az ellenőrzésen, vagy vigyünk magunkkal üres kulacsot, palackot és töltsük meg az ivókútnál vagy a mosdóban, ahol iható a csapvíz. Kontaktlencse helyett célszerű lehet inkább szemüveget viselni, és magunkkal vinni szemcseppet, orrcseppet, krémet a repülőre. A bőrünket érdemes hidratáló krémmel előre is érdemes bekenni.

A fül eldugul, pattog

Amikor változik a nyomás, a fülünk eldugulhat, illetve pattoghat. Ehhez nem kell repülőre ülni, akár egy vidámparki játék, vagy a meredek hegyi utakon autózás, magashegyi túrák szintén okoznak ilyesmit. A fülünk alapesetben nyomáskiegyenlítést végez, hogy meg tudjuk őrizni az egyensúlyunkat a megváltozott környezetben. Azonban a repülőn a nyomás túl gyorsan változik, és kellemetlen érzést kelthet a fülünkben a sorozatos dugulás, pattogás.

Ez ellen sajnos nem sokat tehetünk. Hogyha zavar minket a füldugulás, akkor ásítás, vagy nyelés során elmulaszthatjuk időszakosan. Ha nagyon kellemetlen ez számunkra, érdemes a szárnnyal egy sorba foglalni az ülőhelyünket, ott valamivel kevésbé vagyunk ennek kitéve.

A puffadás

Nem meglepő, hogy a nyomásváltozás a testünkben lévő gázokra is hatással vannak - mégsem szoktunk erre a mellékhatásra előre készülni, hanem a gépen ér a kellemetlenség. A gázok tágulnak, így kellemetlen puffadásérzetet keltenek a belekben. A legjobb, ha utazás előtt kerüljük a puffasztó ételeket - vonatkozik ez a reptereken elfogyasztott zsíros, nehéz ételekre is, mint a hamburger vagy sültkrumpli. Ha pedig hajlamosak vagyunk egyébként is puffadásra, vigyünk magunkkal olyan gyógyszert, ami ezen segít.

A fáradtság, enerváltság

A testünk küzdelme a repülőút során a megváltozott körülményekkel és a kellemetlen tünetekkel sok energiát emészt fel. Még akkor is, ha csak egy rövid útról van szó, az energiaszintünk többel fog csökkenni, mintha ugyanazt az időd nem a levegőben töltöttük volna. Ezért célszerű úgy tervezni az utat, hogy tudjunk egy kicsit pihenni, mielőtt belevágnánk a teendőinkbe, programjainkba az úti célunkon.

Ez esetben is fontos, hogy igyunk elég folyadékot, és vigyünk be elég kalóriát! Könnyen megtörténhet, hogy a repülőút után előbb megéhezünk, mint normál esetben, akár a vércukrunk is lezuhanhat. Legyünk felkészülve! Tartsunk magunknál legalább valamilyen gyorsan elfogyasztható nasit, amiből egy kis energiát nyerhetünk! Ha elfér a táskánkban, akkor az alma is nagyon jó útitárs: nem igényel külön csomagolást, a szomjunkat is oltja, és az éhséget is képes elűzni egy rövid időre. A rágcsálás csökkenti a stresszt és az alma még egészséges is.

A fertőzések

Bár nem azonnali tünetet okozó hatás, köztudott, hogy a repülőn könnyen terjednek a baktériumok, vírusok. A zárt térben sokan vannak együtt és sok felület is akad, amin a kórokozók szeretnek elszaporodni. Hogyha nem szeretnénk megfertőződni a repülőn, akkor érdemes megtenni az óvintézkedes: fertőtlenítsük a kezünket, a lehető legkevesebb dolgot taperoljuk össze a gépen, ne nyúljunk az arcunkhoz, viseljünk maszkot.

Ugyancsak fontos, hogy a szervezetünket felkészítsük az esetleges fertőzésekre: igyunk elég folyadékot, táplálkozzunk kiegyensúlyozottan, egészségesen, vigyünk be elég vitamint - ha étkezéssel nem megy, akkor étrendkiegészítőve - és adassuk be az emlékeztető oltást, ha van rá lehetőségünk az út előtt.