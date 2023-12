Érik a karácsonyi összeomlás 2023-ban: kevesen gondolnák, de ebből nagy baj is lehet

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Két hét maradt karácsonyig, ez az időszak az ünnepekig pedig jellemzően a munkahelyeken és a magáneléetben is megterhelő lehet. A sok elintézendő feladat könnyen az ember fejére nőhet, miközben a szezonális depresszió is már a spájzban van. Érdemes most különösen odafigyelni arra, hogy megőrizzük a mentális egészségünket ebben az időszakban és az ünnepek alatt is. Ehhez adunk most tippeket.

Ahhoz, hogy ne menjen az agyunkra az ünnepi készülődés, karácsony, fontos látni, mivel állunk szemben. Ez az időszak sokak számára nagyon feszített, amellett hogy sokat kell dolgozni, intézni kell a karácsonyi előkészületeket is. Ráadásul nem mindenki élvezi az ünnepi hangulatot, vannak, akiket szorongással tölt el a közeledő ünnep. Ennek sokféle oka lehet az anyagi gondoktól kezdve, a családi problémákon át, az egészségügyi bajokig. Nem segít a helyzeten a szezonális depresszió sem. Az első lépés, hogyha úgy érezzük, nem felhőtlen az idei ünnep, hogy azonosítjuk a problémát, felismerjük a tüneteket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mi árulkodik arról, hogy minket is elért a karácsonyi szorongás, depresszió? A McLean Hospital cikke szerint annak, hogy mentálisan megterhelő számunkra ez az időszak, a következők a tünetei: Nem hat át az ünnepi hangulat Természetesen nem mindenki várja ugyanolyan izgalommal a karácsonyt, vannak akiket kifejezetten idegesít a sok karácsonyi tartalom, hogy a csapból is ez folyik és van, aki már augusztustól számolja vissza a napokat karácsonyig. Nem vagyunk egyformák, az viszont árulkodó lehet, ha az eddig tőlünk megszokottól eltérően érezzük magunkat. Hogyha eddig mindig örömmel, izgalommal töltött el a készülődés, idén azonban teherként gondolunk rá, az annak tünete lehet, hogy valami megváltozott a rossz irányba. Ha ez a helyzet, akkor valószínűleg van valamilyen forrása annak, hogy nyomaszt minket a közelgő ünnep. Érdemes ezt a forrást felkutatni: túl kevés az időnk a készülődéshez? túl kevés a pénzünk a felhőtlen ünnepléshez? túlságosan feszült, stresszes időszak ez számunkra? tartunk egy családi találkozástól? Keressük meg, mi a rossz érzések oka, és próbáljunk azokra megoldást találni. EZ IS ÉRDEKELHET Advent 2023: karácsonyi ünnekör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok A gyertyák a Jézus születése révén szétáradó világosságot, egyben a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. Az ünnep a veszteségeinket juttatja eszünkbe Gyakran megesik, hogy egy válás, egy szerettünk elvesztése, vagy más magánéleti veszteségek beárnyékolják az ünnepet. A karácsony a szeretet ünnepe, így ha elvesztettük valamelyik szerettünket, vagy magányosak vagyunk, csak még nagyobb teher lehet számunkra ez a téma. Érdemes ilyenkor arra koncentrálni, aminek idén is örülhetünk, fűzzük szorosabbra a még rendben lévő kapcsolatainkat. Megpróbálhatunk új hagyományokat kialakítani idén, amiben nem olyan fájó, feltűnő a veszteségünk. Még karácsonyig van idő: dönthetünk úgy, hogy a fájó érzések ellenére az ünnepig megbékélünk ezekkel. Nincs kedvünk részt venni a programokon A karácsonyi időszakban általában besűrűsödnek a programok: céges karácsonyi bulik, családi összejövetelek, és az ünnepet követően szilveszteri bulik. Megesik azonban, hogy az embernek elmegy a kedve attól, hogy baráti, családi, ismerősi körben legyen, pedig alapvetően ezeknek a programoknak örömtelieknek kellene lenniük. Természetesen, ha "kötelező körökről" van szó, akkor érhető, hogy valakinek nincs kedve hozzájuk, viszont ha a családjával, barátaival töltött idő válik terhessé valaki számára, akkor valami nincs rendben. Vizsgáljuk meg, miért nincs hangulatunk a társasági eseményekhez: mi változott meg? olyan témák kerülhetnek szóba, amiről nem szívesen beszélnénk? olyan programon kell részt vennünk, ami nem komfortos számunkra? Hogyha kiderül, mitől ódzkodunk, akkor könnyebb lesz megoldást találni rá. Előre felkészülhetünk a rázós témákra, kitalálhatunk megoldást rá, hogy tegyük komfortossá a magunk számára a programokat. Ne legyünk áldozatok, és hagyjuk magunkra kényszeríteni, amit nem szeretnénk, hiszen ugyanúgy jogunk van jól érezni magunkat, mint a többieknek. Stresszel az ajándékozás Az ajándékvásárlás sokféleképpen lehet stresszes, főként ha valami hiányzik hozzá: leggyakrabban az idő, ötlet, vagy pénz. Nem is szólva olyan szorongáskeltő körülményekről, minthogy az egyik rokon mindig túl nagyértékű dolgot ad, amit nem tud valaki viszonozni; van a családban, aki senkinek nem tud örülni; nem biztos, hogy megérkeznek időben a rendelések; stb. Az ajándékozás sokszor szól az elvárásokról is - az viszont ritkán jut az ember eszébe, hogy a mentális egészsége érdekében azt várja el magától, hogy idén ne vesse alá magát ennek az őrületnek. A kulcs ehhez pedig a kommunikáció, nyíltan meg kell beszélni, hogyha frusztrálnak minket az elvárások, és kifejezni, mit érzünk ezzel kapcsolatban, és számunkra mi lenne a megfelelő megoldás. Ez valószínűleg könnyebbséget hoz majd mindenkinek. Ne féljünk segítséget sem kérni: ha nincs például időnk intézni az ajándékbeszerzést, ne vegyünk minden feladatot a nyakunkba. Szóljunk azoknak, akikre támaszkodhatunk, hogy segítsenek a készülődésben. A kedvünk is sötétebb Köztudott, hogy a nappalok rövidülésével, a napfény hiányával a kedvünk is borúsabb. Lehet, hogy bár észrevesszük magunkon a rosszkedvet, nem gondolunk a legegyszerűbb megoldásra: testünkben ilyenkor olyan folyamatok zajlanak, amelyek miatt sötétebb a hangulatunk is. Ilyenkor fontos, hogy támogassunk a szervezetünket amivel tudjuk: ha tehetjük, szívjunk magunkba egy kis napfényt, aludjunk rendszeresen eleget, igyunk elég folyadékot, étkezzünk egészségesen. Tartózkodjunk az olyan tevékenységektől, amelyek csak rontanak a lehangoltságon: stresszevés, alkoholfogyasztás, dohányzás, túlzott gyógyszerfogyasztás. Tudatosítsuk magunkban, hogy ez egy múló állapot. Magányosabbak lehetünk Az ünnepek közeledtével az, aki magányos, még szorongatóbbnak érzi ezt az érzést. Az egyedüllét önmagában még nem veszélyes, viszont ha elszigeteltek vagyunk, nincsenek szoros emberi kapcsolataink, nincs olyan, akire számíthatnánk, akkor ez a mentális egészségünkre is káros lehet. Karácsonykor ezek a körülmények még erőteljesebben kihathatnak a hangulatunkra. A magány ellenszere, ha megpróbáljuk rendbe hozni megromlott kapcsolatainkat, vagy újakat alakíthatunk ki. A karácsony jó apropó, hogy újra felvegyük a kapcsolatot azokkal, akiktől eltávolodtunk, érdeklődjünk a hogylétükről. Az új évre pedig megfogadhatjuk, hogy új kapcsolatokat szerzünk, amiket ápolhatunk. A mentális egészség nem játék Nem szabad félvállról venni a stresszt, illetve a szorongás és depresszió tüneteit. Ha nem foglalkozunk vele, nem kezeljük időben, akkor komoly egészségügyi problémáink lehetnek - a szorongás és depresszió kihat a mindennapjainkra, alvászavarok, emésztési gondok, de akár krónikus betegségek is kialakulhatnak következtében. A karácsonyi időszakban hajlamosabbak lehetünk elbagatellizálni a tüneteket, mondván, hogy csak kimerültek vagyunk, túl sok a dolgunk és majd a véghajrá után kipihenjük magunkat. Ezzel azonban csak elodázzuk, hogy szembenézzünk vele: nem teszünk eleget a mentális egészségünkért. Az ünnepnek nem kell kötelező érvényűen stresszesnek, szorongásokkal telinek lennie, nem mindenki karácsonya, adventje telik így, ez is választás kérdése. Nem szabad feláldozni az egészségünket a tökéletes karácsony oltárán minden évben. Felmérést készít a Pénzcentrum!

Címlapkép: Getty Images

