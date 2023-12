Aljas módon húzzák le a magyarokat karácsony előtt: ezek a csalók trükkjei, érdemes figyelni

Az ünnepi időszak nem csak a tisztességes életet élő emberek egyik kedvence, hanem azoké is, akik a bevételeiket törvénytelen módon igyekeznek megszerezni, vagyis ott vernek át, ahol érnek. Meg persze akkor, ha hagyjuk is nekik. Ebben a cikkben hasznos tanácsokat adunk, hogyan kerülheted el a tipikus ünnepi lehúzásokat.

Az ünnepek közeledtével nem lehet elégszer felhívni arra a figyelmet, hogy kellő óvatossággal vásároljunk bármit az interneten. Az ünnepekkor ugyanis a csalók továbbra sem pihennek, sőt, mint nemsokára látni fogjuk, az egyik kedvenc időszakuk ez. Összszedtünk pár hasznos tanácsot, hogy te ne válj átverés vagy lehúzás áldozatává, amit még akár évek múlva is keserűen emlegetsz.

Nem pihennek

Michael Jabbara, a Visa alelnöke és a csalási szolgáltatások globális vezetője szerint az ünnepi csalások számának növekedése több okra vezethető vissza egyszerre. Az egyik az, hogy ebben az időszakban hajlamosak vagyunk több pénzt költeni, így a csalók számára magasabb a várható „profit”. Emellett szabályos pánikba is eshetünk, hogy megtaláljuk szeretteinknek a tökéletes ajándékot, ez pedig szintén előnyt jelent a csalók számára.

A csalók nagyon szeretik, amikor ilyen felfokozott érzelmi állapotban vagyunk, mert hajlamosak vagyunk szörnyű döntéseket hozni. Ez az az időszak, amikor legjobban szeretnek lecsapni

- mondta Jabbara. A csalás elkerülése érdekében fontos tudni, hogyan működnek a csalók az ünnepek alatt. A szakértők most megosztották a legnépszerűbb csalási módokat, amelyekre figyelni kell ebben az ünnepi időszakban (is) – valamint, ha már itt tartunk, hogyan vegyük észre mindezeket?

A jótékonysági átverés

Mivel ez az év legsűrűbb időszaka a jótékonyság területén is, a csalók szeretik elárasztani postaládáinkat azzal a kéréssel, hogy adományozzanak látszólag törvényes ügyeknek és jótékonysági szervezeteknek. Gyakran azonban már csak jóval azután jövünk rá, hogy semmilyen jótékony ügyet nem segítettünk, mikor már pénzt is kicsikartak belőlünk, amikor a csalók már árkon-bokron túl járnak.

Sokszor jótékonysági csalások esetén az áldozatok nem tudják, hogy valójában áldozatok. Tegyük fel, hogy pénzt adsz egy jótékonysági szervezetnek, amelyet jogosnak gondolsz. Nem feltétlenül fogod tudni, hogy csak akkor, amikor megtalálják és bíróság elé állítják őket, és akkor a neved felkerül az áldozatok, átvertek listájára

- mondta Amy Nofziger, az AARP Fraud Watch Network áldozattámogatási igazgatója. A legfontosabb különbség a törvényes jótékonysági szervezet és a nem működő jótékonysági szervezet között az, hogy nyomást gyakorolnak-e rád, hogy azonnal adományozz.

Fontos az is, hogy mi magunk végezzünk egy kis kutatást. Ellenőrizzük például, hogy a pénz az általunk támogatott ügyre megy-e, ezt egy rövid kereséssel könnyen ellenőrízhetjük. Emellett amikor adományozunk, azt közvetlenül a jótékonysági szervezet webhelyén tegyük - ne kattintsunk az e-mailben vagy SMS-ben kapott linkre.

A túl jó, hogy igaz legyen átverés

Minden évben vannak olyan termékek, amelyek annyira népszerűek, hogy az ünnepek körül jellemzően elfogynak. A csalók tudják ezt, és e-maileket küldenek az áldozatoknak, vagy létrehoznak egy hirdetést a Facebook Marketplace-en a keresett játékokkal, cipőkkel vagy konzolokkal, hogy néhány példát említsünk. Csak ez nem törvényes eladás.

A link ilyenkor olyan weboldalra visz, amely kísértetiesen hasonlít arra a weboldalra, amelyre számítanánk, hogy ezt az árut eladják nekünk. Nagyon izgatott vagy, rákattintasz a linkre, és befejezed a tranzakciót. De aztán nem jön semmilyen áru, és még a fizetési adataink is náluk vannak

– ismertetett egy másik fajta csalást Jabbara.

A pénzvesztés elkerülése érdekében ellenőrizzük azokat az ajánlatokat, amelyeket az interneten találunk. Kérdezd meg magadtól: van értelme annak, hogy ilyen alacsony összeget fizessek azért a termékért vagy szolgáltatásért, amit kapok?

– mondta még Jabbara.

Nofziger szerint gyanakodnunk érdemes, ha az eladónak minden mérete és színe elérhető, és bármely más weboldalnál már kifogyott mindez az adott termékből. Még akkor is, ha az eladó elküldi neked a kívánt cipőket, ez is hamisítvány lehet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kerüljük inkább az olyan eladókat is, amelyek csak olyan peer-to-peer fizetési rendszereket sorolnak fel opcióként, mint a Venmo, a CashApp vagy a Zelle, mert a csalók inkább ezeket a nyomon követhetetlen és visszavonhatatlan fizetési módokat részesítik előnyben. És még egy szerű szabály: óvatosan azokkal az eladókkal, akik megtagadják a személyes találkozást!

A repülőjegy-átverés

Ha olyan üdülési ajánlat érkezik a postaládába, amely túl szépnek tűnik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor nagy eséllyel az is. Egyes csalók a légitársaság ügyfélszolgálati ügynökeinek adják ki magukat, hogy megszerezzék személyes és banki adatait.

Mivel a csalók gyakran csalárd légitársasági webhelyeket készítenek, Nofziger szerint óvakodni kell attól is, hogy a keresőmotor eredményén keresztül talált repülőjegy-linkekre kattints, és ehelyett közvetlenül a légitársaság webhelyére kell lépned. Ellenőrizd még egyszer, hogy a keresőmotoron keresztül talált légitársasági ügyfélszolgálati telefonszám megfelelő-e.

A szállítási átverés

Ebben az ünnepi időszakban előfordulhat, hogy sok csomag érkezésére vár az ajándékokkal. A "smishing " során - az "SMS" és az "adathalászat" kombinációja - a csalók ezt kihasználják azáltal, hogy kézbesítési és csomagszolgáltatásokat adnak ki, hogy személyes vagy banki adatok megadására kényszerítsék a kiszemelt áldozatot.

Előfordulhat, hogy szöveges üzenetet kap, hogy nem tudtak kézbesíteni egy csomagot, mert hiányosak. Csak kattintson ide az információk kitöltéséhez, a csomagja meg fog érkezni

- hozta fel példaként Nofziger.

A gyanúsan hibásan írt szöveges üzenetek elkerülése mellett kövesse nyomon, hogy mit vásárol, hogy megtudja, ki és mikor kézbesíti a csomagot.

Még egy darab papíron, jegyzettömbön vagy valamin is lehet, amin ez áll: 'Ezt anyának vásároltam innen vagy amonnan, és ekkor és ekkor fogják szállítani’

- mondta Nofziger.

Mi a teendő, ha átvertek?

A szakértők hangsúlyozták, hogy a csalások kezelésének legjobb módja az, ha eleve megakadályozza, hogy becsapják. De ha már túl késő, még mindig van néhány lépés, amellyel korlátozhatja a csaló által okozott károkat. Ha átvertek, kamu vásárlást bonyolítottál a kártyáddal, hívd a bankod, ahogy lehet. Fontos például, hogy letiltassuk a kártyát, hiszen a fizetései módjaink is veszélybe kerülhettek.

Segítsünk azt is megakadályozni, hogy másokat átverjenek: ebben a rendőrség tud segíteni, ha jelentjük nekik. Azzal, hogy szólunk, máris tudnak egy további módszerről, ami rengeteg embernek segíthet a jövőben, a csalók módszereit ugyanis a rendőrség mindig elmondja, évente többször is. De a legjobb módszer természetesen az, ha kimondottan gyanakvóak vagyunk – még akkor is, ha karácsony van.

(via HuffPost)