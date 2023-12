Brutál játékdrágulás jött el 2023 karácsonyára: így is elképesztő a roham a boltokban

A karácsony előtti hetekben adják el a legtöbb terméket a játékboltokban, van ahol az éves bevétel 40 százaléka most realizálódik. A szülők, rokonok, barátok évről évre többet költenek játékokra, de nem csak a mennyiség, hanem az emelkedő árak okán is. Vannak játékok, amelyek 30 százalékot emelkedtek egyetlen év alatt.

A karácsony igazi megfeszített időszak a játékkereskedelemben, ezekben a hetekben realizálják a bevételeik egy jelentős százalékát, van ahol akár a 40 százalékot is eléri ez az arány. Ám a reálkeresetek csökkenése miatt élesedik a verseny a boltok, webáruházak között, így komoly akciókra lehet számítani.

A szülők, rokonok, barátok évről évre többet költenek játékokra, de nem csak a mennyiség, hanem az emelkedő árak okán is. Tavaly még a pandémia okozta alapanyagdrágulás és a szállítási problémák miatt drágultak a játékok, idén ezt megfejelte az infláció és a forint-euró árfolyamának hónapok óta tartó tánca. A magyar játékpiac jelenleg – az éppen aktuális euróárfolyamtól függően – 80-100 milliárd forintra becsülhető.

A legnépszerűbb ajándék, még mindig a színes építőkocka, ami nagyjából 2-től 12 éves korig leköti a gyerekeket, sőt, sok felnőtt is szívesen rakosgatja a Legót. Emellett nagyon mennek még a társasjátékok, a kártyajátékok – erről részletesebben is írtunk már a Pénzcentrumon több alkalommal. A társasjáték kategória erősödött idén, ami nem meglepő, hiszen a szülők folyamatosan keresik azokat a játékokat, melyek a szórakoztatás mellett valamilyen készségre is hangsúlyt fektetnek. Egy társas tökéletes választás erre, hiszen fejleszti a problémamegoldási és szociális készséget, javítja a koncentrációt, megmozgatja a képzelőerőt, megtanít a sportszerűségre, az információk feldolgozására és a kritikus gondolkodásra is”

A forgalmunk nagyjából 85%-a a hagyományos boltokból érkezett, 15% az online értékesítés. Idén 16 százalékkal nőtt az online tranzakciószámunk, különösen az online, de bolti átvétellel történő rendelésszámának emelkedik

- mondta el a Pénzcentrumnak Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK ügyvezető helyettese. Arra a kérdésre, hogy mennyi az átlagos kosárérték, még csak becsléseik vannak, eszerint a tavalyi szezonhoz képest online 3,5 százalékkal 15.500 forintra nő, míg hagyományos áruházi vásárlás esetében 10 százalékos növekedés mellett 12 ezer forintot költenek a vásárlók egy alkalommal átlagosan idén. A Játékneten, amely csak online elérhető, tehát fizikai üzletük nincs, az átlagos kosárérték az idei szezonban 14 ezer forint – tudtuk meg Őri Gergelytől, a JátékNet webáruház ügyvezetőjétől, majd hozzátett,

az idei évben talán az eddiginél is nagyobb a verseny a hazai piacon, így egyre nagyobb ár-akciókkal találkozhatnak a vásárlók.

10-ből 4-en kevesebbet költenek idén karácsonyi ajándékokra, ám a vásárlások összege mégis változatlan marad az áremelkedések miatt. A teljes hazai játékpiacon átlagosan 10-30% közötti áremelkedés tapasztalható a szektor szereplői szerint.

Melyek lesznek az idei év slágertermékei?

Általánosságban elmondható, hogy a diavetítő, a LEGO készletek, valamint a kreatív- és fejlesztőjátékok lesznek a slágerek, de a társasjátékok és az interaktív plüss játékok - pl. nagy kedvenc most a Bibis Maci - népszerűsége is toplistás.

A REGIO eddigi értékesítési adatai alapján a TOP 10 játékkategória:

Társasjáték, kártya

LEGO

Autó, jármű

Kreatív, fejlesztő játékok

Baba és babakocsi

Bébijáték és kellék

Szerepjáték

Plüss

Játékfigura

Diavetítő, diafilm



TOP 10 játék

Diavetítő 24 995 Ft

LEGO Classic kreatív színes kockák 19 990 Ft

60 másodperc társasjáték 9 995 Ft

Hotel társasjáték 7 995 Ft

Gravitrax Junior készletek 6 995 Ft - 24 995 Ft

Bibis Maci 14 995 Ft

Zingo 7 995 Ft

Rosszcsont 9 995 Ft

Biztee interaktív digitális kisállat 9 995 Ft

Gaby babaháza 3 995 Ft - 29 995 Ft

Az idei év legsikeresebb kategóriája változatlanul a társasjátékok a Játéknetnél. A legsikeresebb top termékek a következők:

Bitzee, az interaktív tamagocsi

Fürdőszobai habkészítő játék 9 499 Ft

Gabi babaháza 29 999 Ft

Zingo társasjáték 7 499 Ft

Igaz vagy Hamis társasjáték 9 999 Ft

Játék használtan?

A karácsonyi szezonban tízezres nagyságrendben teljesülnek a játékok termékkategóriájában tranzakciók a Vaterán, egy tipikus vásárló átlagosan bruttó 4 ezer forint körüli összegért rendel.

Karácsonykor a Matchboxokat és más gyártók hasonló játékjárműveit rendelték a legnagyobb számban, a második legnépszerűbb termékkategória viszont a LEGO és a hasonló építőjátékok. Jól fogynak az ünnepi szezonban a játékbabák, plüssfigurák, társasjátékok, a fából készült játékok, babajátékok, Playmobil-készletek, de a diavetítők és az ezekkel használatos diafilmek is - tudtuk meg a Vatera kommunikációs részlegétől.

Az idei ünnepi szezon eddig legdrágábban elkelt játéka a Vaterán egy több mint kilencezer elemből összerakható LEGO Titanic volt, amely 230 ezer forintért talált új gazdára. A legdrágább tíz tételét egyaránt LEGO termékek uralják, egyebek mellett Star Wars, Jurassic Park, Gyűrűk ura, és Eiffel-torony tematikájúak.