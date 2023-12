Rengeteg magyart keresnek idénymunkára az osztrákok: havi 2 milliós fizetés, nyelvtudás sem kell

Itt van a nyakunkon a síszezon, de a legújabb adatok szerint a turizmus szektorban közel 21 500 ember hiányzik az osztrákoknál, ami az októberi adatokhoz képest nagyjából 10%-os romlást jelent. Megkérdeztünk pár kint élő, a témában jártas embert, hogy valóban megéri-e kimenni a téli szezonba a magyaroknak. Mire figyeljünk, hogy tényleg jól járjunk, ha már sokan a családjukat hagyják hátra az 5 hónapos téli szezonra. Valóban kolbászból van a kerítés az osztráknál?

Hóból ugyan nincs hiány, viszont úgy tűnik a munkaerőből nincs elég az osztrák síparadicsomokban. A Wirtschaftsbund-Stellenmonitor összegyűjtötte ágazatonként, hogy milyen munkaerőhiány uralkodik Ausztriában.

Alapvetően a legnagyobb hiány a logisztikai és közlekedési szektorban van, ott ugyanis közel 38 ezer ember hiányzik, ezután a marketing, irodai szektor jön, majd a harmadik helyen van a turizmus, ahol jelenleg 21 500 ember hiányzik. A következő táblában összegeztük az osztrák turisztikai szektor hiányzó alkalmazottainak számát.

Az ábráról jól leolvasható, hogy tényleg igen nagy a hiány a szektorban. A legnagyobb probléma a két leghíresebb síparadicsom esetén látható, Tirolban és Salzburgban közel 4000- 4000 ember hiányzik a hüttékből. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a kereslet továbbra is igen nagy ezek után a helyek után, szóval vendégből bőséggel akad, azonban a személyzet igen kevés.

A magyarok körében igen népszerű, hogy a téli szezonban novembertől-márciusig dolgoznak hotelekben, vendégházakban a síparadicsomokban. Megkérdeztük Dr. Nagy Levente Béla Ausztriában élő ügyvédet, akinek saját blogja van, külön a témára specializálva, valamint HR oldalról Anett Weinzierl, BA MA tanácsait kértük ki, aki a WD Jobshilfe munkatársa, ahol már 10 éve foglalkoznak olyan magyar ügyfelekkel, akik nyelvtudás és más munkaügyi tudás nélkül érkeznek Ausztriába dolgozni. Rögtön az elején kitértek arra, hogy jelenleg

a szektorban uralkodó súlyos munkaerőhiány miatt a nyelvtudás valóban sok helyen nem feltétel, így viszont a munkavállalók sokkal jobban ki vannak téve a felmerülő nehézségeknek.

Valóban olyan jó a fizetés?

Mindenki számára a legérdekesebb kérdés, hogy mennyit lehet keresni és természetesen az is, hogy mennyi profitot tudunk termelni a munkával. Az általunk megkérdezett ügyvéd elmondta, hogy persze a fizetés nagyon jó és a fiataloknak kimondottan megéri kijönni. A bérezésről elmondta, hogy

ezt én sem tudom pontosan, de attól is függ hova megy az ember, akár lehet 4000-5000 euró is borravalóval. Itt kint a borravalóban van a pénz. Borravaló nélkül attól függ mire van bejelentve az illető, általában minimálbérre szokták bejelenteni őket, az meg kb. 1000- 2000 euró

- mondta Dr. Nagy Levente Béla. Anett Weinzierl annyit még hozzá tett, hogy jelenleg egyébként bértárgyalások vannak folyamatban Ausztriában, mivel

minden év elején minimum az infláció mértékével növelnek a béreken, ez most úgy látjuk, hogy nagyjából 8,8-10% körül lesz. De van olyan ágazat, ahol erre már korábban sor került, és akár már novemberben a magasabb fizetéseket kapták a munkavállalók.

Nyilván így elsőre a fizetés jónak hangzik, de a valódi kérdés, hogy maga az elszállásolás, az, hogy az ember kint él, mennyi pénzt jelent. A témában az ügyvéd elmondta, hogy

a szállás elég olcsó, 500-600 euró/hónap, de van, hogy a munkaadó biztosít egy kedvezőbb összeg fejében, illetve van, ahol munkásszálló is van. Maga az élelmiszerek egyébként nem sokkal drágábbak, mint Magyarországon. Az is olyan havi 500 euró körül van, azt lehet mondani, hogy napi 20 euróval már nagyon jól eszik az ember. De ha például egy étteremben vagy hüttében dolgozik valaki, ott kap enni a munkahelyén. Ezzel lehet spórolni.

- mondta, és ehhez csatlakozva a HR szakértő is megerősítette, hogy

Az elég tipikus, hogy a munkaadó adja a szobát, ez a szerződésben van foglalva. Nagyon ritkán, de van, hogy ingyen biztosítanak szállást, ami viszont gyakoribb, hogy a szerződésben van rögzítve egy összeg, ez nagyjából 200-250 euró, amit automatikusan levonnak a szobáért. Amit még fontos kiemelni, hogy a szállás addig vehető igénybe, amíg tart a munkaviszony.

Ezt azért is emelte ki a szakértő, mert kifejtette, hogy előfordulhat olyan, hogy valakit még a próbaidő alatt (első 2 hét, 1 hónap) elbocsájtanak, ebben az esetben egyből el kell hagyni a szállást. De persze ez a munkavállalói oldalról is kijátszható, mert ha valaki a próbaidő után mond fel, akkor a felmondási ideje alatt még használhatja a szállást. A beszélgetés során többször kiemelte a Anett Weinzierl, hogy amit ő javasolni szokott az ügyfeleknek, hogy

annyi megtakarításod mindig legyen, hogy egy hazaútra legyen pénzed

- nyomatékosította a HR szakértő.

Mire figyeljünk, mielőtt kimegyünk?

A jó fizetés mellett azért fontosnak tartjuk bemutatni, hogy ez a téli szezonmunkák rejtegetnek számos negatív tényezőt is, azonban, ha előre tudjuk mire kell figyelni, elkerülhetjük, hogy rosszul járjunk.

A munkajogi helyzetek Ausztriában változatosak lehetnek. Kiemelt jelentőségű az aláírandó munkaszerződés alapos áttekintése, beleértve a minimálbérre vonatkozó előírások ellenőrzését is.

- emelte ki Dr. Nagy Levente Béla. HR oldalról pedig Anett Weinzierl elmondta, hogy az is csalóka lehet, ha magyar hirdetést találunk Ausztriába, ugyanis

sok munkaközvetítő hirdet magyar nyelven, ami sokaknak szimpatikus, mert kényelmes, hogy magyarul lehet intézni a dolgokat. De fontos tisztába tenni, hogy rögtön az elején érdemes rákérdezni arra, milyen bejelentéssel dolgozik a cég. Ha egy osztrák hotellel, vagy vendégházzal vesszük fel a kapcsolatot, akkor hivatalosan Ausztriában leszünk bejelentve és jár nekünk a munka ideje alatt osztrák tb biztosítás, és a nyugdíjjárulékot is az osztrák rendszer alapján számolják el. Míg, ha egy magyarországi munkaközvetítőn keresztül, akkor a magyar bejelentés és rendszer vonatkozik ránk.

– mondta a szakértő, majd hozzátette, hogy feltétlen ellenőrizzük le az interneten a hotelt, milyen vélemények vannak róla, milyen bejegyzéseik vannak. Ehhez csatlakozva Dr. Nagy Levente Béla jogász is hangsúlyozta, hogy

Nagyon fontos például már a kiutazás előtt a leendő munkaadóját megismerni, legyen szó egy étteremről vagy közvetlen munkavállalásról egy osztrák hotelnél. Gyakran fordulnak elő olyan esetek, amikor a munkáltató jogtalanul tartja vissza a fizetést.

– mondta az ügyvéd. Valamint hozzátette, hogy amiben még mindenképp érdemes tisztában lenni, az az osztrák biztosítási rendszer.

Amennyiben Ausztriában vállal munkát, érdemes megfelelő biztosításokról is gondoskodni. Javasolt tájékozódni az osztrák biztosítási rendszer részleteiről. Ezzel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy a munkavállalók megfelelően legyenek bejelentve, és a fizetések időben érkezzenek meg.

- tette hozzá, majd Anett Weinzierl részletesen elmagyarázta azt is, hogy hogyan működik az osztrák szerződések rendszere. Ausztriában minden szektorra meg van határozva egy úgynevezett „Kollektiv Vertrag”,tehát ágazati kollektív szerződés, amelyben megtalálható a „Lohntabelle” vagy „Lohntafel”, azaz a bértábla. Ezzel azért érdemes tisztában lenne, mert ezek az ágazati kollektív szerződések az interneten is elérhetőek bárki számára és

érdemes e-mailben előre elkérni a szerződést és alaposan átolvasni, majd összevetni az ágazati kollektív szerződéssel. Abban részletesen megtaláljuk, hogy a meglévő tapasztalattal az adott szektorban mennyi fizetés jár. Ezeket érdemes összenézni. Valamint amit még fontos tudni, hogy van, egy úgynevezett előszerződés (Vorvertag), ami egyetlen oldal. Ezt, ha aláírjuk azt vállaljuk, hogy a munkaszerződésben rögzített kezdésre megjelenünk a munkaadónál. Ez tulajdonképpen egy biztosíték mindkét fél számára, hogy biztosan megvalósul a munka betöltése. Tehát, ha ezt valaki aláírja, akkor is meg kell jelennie az első munkanapon, ha már máshol tervez dolgozni

– fejtette ki Anett Weinzierl. Majd azt is hozzátette, hogy ezeken felül még kevesen tudják azt, hogy hiába „csak” szezonmunkára megy ki valaki dolgozni, osztrák családi pótlék igénylésére jogosult, arra az időre, amíg kint dolgozik:

ha valakinek 18 év alatti gyermekei vannak, vagy 18 feletti nappali tagozatos jogviszonnyal (aki még nem 24), és egy háztartásba vannak bejelentve (akár Magyarországon), az jogosult az osztrák családi pótlékra, arra az időre, amíg Ausztriában volt bejelentve legalább részmunkaidős munkára.

- fejtette ki a HR szakértő. Azonban Dr. Nagy Levente Béla a szociális juttatások esetén elmondta, hogy nagyon más a kinti jogrendszer, mint itthon és azzal is jó, ha tisztában van az ember, hogy

szociális juttatások Ausztriában nem feltétlenül járnak (munkanélküli segély stb.). Ha itt valaki beteg lesz, és egy hétre vagy két hétre kidől, a munkaadó kirúghatja. A próbaidőre is érdemes odafigyelni, hogy mennyi. Mert olyan is van, hogy az ember kijön, örül, hogy itt van, aztán 2 hét múlva haza is küldik. Nagyon nagy biztonságról nincs szó, ha valaki itt dolgozik, akkor sem.

Az interjúk végén a szakértők hangsúlyozták, hogy persze alapvetően nagyon megéri ilyen munkára kimenni, de egyöntetűen hangsúlyozták, hogy ez igen megterhelő munka, és szociálisan is kizsigerelő.

Megéri, de ez egy kemény meló, nem egy könnyű egy hüttében dolgozni. Ott van az ember magason, nincsen olyan szociális élete. Ha szórakozni szeretne az ember, ott azért jóval drágább, mint mondjuk Bécsben. Ha persze csak dolgozol és a lakásban vagy, akkor jól keresel, de azért egy szezon akár lehet 5 hónap is, azért az hosszú így.

- zárta az ügyvéd. Azt is hangsúlyozták mind a ketten, hogy természetesen a magyar munkavállalók nincsen egyedül hagyva Ausztriában. Számos, az ilyen esetre specializálódott iroda működik kint, valamint Anett Weinzierl azt is kiemelte, hogy attól, hogy valaki szezonmunkán van és nem éves munkám, ugyanúgy igénybe veheti a kint működő dolgozói kamarát (Arbeiterkammer).