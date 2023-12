Nagyon veszélyesek lehetnek a magyarok kedvenc karácsonyi ajándékai, égősorai: itt a friss hatósági lista

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Európai Unió nemzetközi Gyorsriasztási Rendszerébe idén is számos veszélyes, nem élelmiszeripari termékről érkezett jelentés. A legtöbb a kozmetikumokból, gyermekjátékokból, járművekből, elektromos készülékekből és ruházati cikkekből, kiegészítőkből került a listára 2023-ban. Ahogy minden tagállam, az illetékes magyar hatóság is küldhet jelzést az EU-s rendszerbe, idén 303 veszélyes terméket jelentettek. A Pénzcentrum most megnézte, milyen játékok, égősorok, kozmetikumok, készülékek kerültek eddig a listára.

Címlapkép: Getty Images

