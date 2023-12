Megint az ősi trükkel próbálkoznak a magyar boltok: így bírnak rá, hogy többet költs 2023 karácsonyán

Ahogy közeledünk a karácsonyi ünnepek felé, egyre több üzlet jelenti be, hogy szenteste napján már ne számítsunk arra, hogy az utolsó pillanatban náluk még vásárolni tudunk. Az alkalmazottak ennek örülnek, a vásárlók viszont kevésbé - aki lemarad, az kimarad, ráadásul a tervezést is jelentősen felboríthatja mindez. A Pénzcentrumnak nyilatkozó marketingszakértő szerint ráadásul nem csak ezzel, hanem szabályos manipulációval is számolnunk kell az ajándékok és a menü alkotóelemeinek megvétele közben.

Már Advent második vasárnapja is elmúlt, vagyis egyre közelebb kerülünk a karácsonyhoz. Ez azt is jelenti, hogy egyre többen intézték, intézik el a karácsonyi bevásárlást, a menü megtervezésétől a barátoknak és családtagoknak szánt ajándékokig bezárólag. Az is egyre inkább biztos, hogy nem szabad ezt a legutolsó pillanatra hagyni, és nem csak azért, mert így jobban elkerülhetjük a komolyabb tömegeket az üzletekben, de azért is, mert egyre több és több hazai áruházlánc vagy bolt jelenti be, hogy szenteste napján, december 24-én egyáltalán nem nyit majd ki.

Az, hogy az érintett boltok dolgozói megkapják pihenőnek ezt a napot, örvendetes, ám a vásárlóknak olyan hatások is jelentkezhetnek emiatt, amelyre előzetesen talán nem is gondoltak. Emellett arra is figyelni kell, hogy ne engedjünk annak az érzelmi manipulációnak és számos marketingtrükknek, amelyekkel az üzletek ilyenkor még több és több pénz elköltésére próbálnak rávenni minket. Jagodics Rita marketingszakértő most összeszedte lapunkkal, pontosan mik ezek a hatások, és hogyan kerülhetjük el, hogy többet költsünk, mint eredetileg szerettünk volna - ami egyáltalán nem is mindegy a jelen gazdasági helyzetben.

Ezt teszi a boltzár a karácsonnyal

A Pénzcentrumon is több bolt esetében beszámoltunk róla, hogy egyes boltláncok nem nyitnak ki szenteste napján, vagyis december 24én. A Libri, a Penny, a Lidl és a JYSK például teljes boltzárat hirdettek, de számos üzletét nem nyitja ki a SPAR sem. Teljes boltzárat hirdetett még a Mountex, az OBI, az XXXLutz, a Rossmann és a Diego is.

Jagodics Rita marketingszakértő a Pénzcentrum kérdésére azt mondta: ha teljes lenne a boltzár - ugyanis még várható, hogy további láncok csatlakoznak a többiekhez - akkor a vásárlóknak is számolni kell bizonyos hatásokkal, és akár az egész ünnepi készülődést felboríthatja.

Ebben az esetben nem tudnak pontosan és jól kalkulálni az emberek, ezért aztán többletköltésük is lehet, hiszen nem két napra, hanem háromra (vagyis majdnem fél hétre) kell előre kalkulálniuk. A kereskedelemben jobban járnak azok, akik nyitva maradnak, mert "egy fecske nem csinál nyarat". Az emberek hozzá vannak szokva a vásárláshoz. A plázákban például kötelező kinyitni, ugyanakkor a forgalom egészen elenyésző ezen a napon például a ruházati üzleteknél

- fogalmazott a szakértő, mikor erről kérdeztük. Ennek kapcsán rögtön meg is érkeztünk ahhoz, hogy a gazdasági helyzet miatt, vagyis amikor elvileg spórolni kénytelenek az emberek, a karácsonyi készülődésre is átmentik ezt, vagy itt azért kicsit jobban elszabadulnak?

Készítettünk egy 1000 fős felmérést, amelyből az látszik, hogy spórolósabb lesz a karácsony. Minden ötödik magyar (22,5%) kevesebbet fog költeni idén, 39% jobban megnézi a termékek árait, a negyedük (24,5%) mindenen megpróbál spórolni. Arra a kérdésre, hogy tud-e idén a gazdasági helyzetre tekintettel spórolni a karácsonyi ajándékokon, 41% válaszolta azt, hogy sokkal kevesebbet fog költeni, 43% mondta azt, hogy kicsit kevesebbet. Volt még egy olyan kérdés is, hogy jobban megnézik-e az ajándékok árait. Minden 3. ember (34,9%) elsősorban az árakat veszi majd figyelembe az ajándékok esetében. 61,2% pedig azt válaszolta, hogy fontos az ár, de alapvetően a minőséget fogja választani. Csupán 3,9% felelte azt, hogy nem érdekli az ár, csak a minőségre figyel

- mondta erről Jagodics Rita.

A jó hangulatra játszanak rá

Jagodics Rita elmondta azt is, hogy a leértékelések, és egyáltalán a boltokban, a kereskedelemben ilyenkor tapasztalható karácsonyi millió teljesen tudatosan játszik rá arra, hogy többet költsünk a készülődés közepette.

Olyan ingerekkel vesznek körbe bennünket, amelynek célja a kognitív feldolgozásunk terhelése, így kevésbé valószínű, hogy teljesen végig gondoljuk a döntéseinket. Ilyen például a karácsonyi zene, a hangok. Ekkor engedjük, hogy elkapjon bennünket a jó érzés, és nem gondoljuk végig racionálisan a döntéseinket. Erősödik a fear of missing out, vagyis a kihagyástól való félelem

- mondja a szakértő. Emellett sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy bár spórolni lenne szükséges, többet költünk a megengedhetőnél.

Megengedik maguknak az emberek, hogy többet költsenek, extra költségeik legyenek. Karácsonykor a vásárlás motivációja nem annyira a szükségletből vagy az örömből születik, mint más időszakokban, hanem másoknak szeretnénk megfelelni, elköteleződni

- tette hozzá Jagodics Rita.

Óvatosan a leértékelésekkel!

A marketingszakértő elmondta még, hogy milyen marketingtrükkök vannak még, melyeknek egyetlen, ám nagyon is jelentős szerepe van, mégpedig a minél nagyobb költésre való rábírás.

Régi "trükk", és inkább a szupermarketekre jellemző, hogy szabott irányba terelnek minket a polcok. A bejárattól általában jobbra vezet az út, ami a jobbkezeseknek komfortosabb, otthonosabb érzéseket ad, így szívesebben nézelődnek, válogatnak a termékek között, és természetesebb számukra, hogy bekukkantsanak a sorok közé is

- mondta Jagodics Rita. De még a leértékeléseknél is találhatunk olyanokat, ami szinte már gyanúsan olcsó - és ez sem véletlenül van ám így.

Számoljunk utána annak, amit megvennénk! A nemlétező akciók jelenségcsoporton belül az egyik legkedveltebb módszer, ebben az esetben az árcédula vagy a csomagolás az sugallja, ha többet vagy csomagban veszünk egy adott termékből, olcsóbban kijövünk. Ha azonban utánaszámolunk, egyértelművé válik, hogy a nagyobb mennyiség valójában semmivel sem kedvezményesebb mint a darabáras termék. Jó példák itt az összecsomagolt karácsonyi ajándékok - szép dobozban illatszerek – lehet, hogy csak egyet szeretnénk vásárolni, de elcsábulunk, akkor már vegyük csomagban. Vagy: csak egy csokit vennék mikulásra, de ott van hozzá egy szarvas, megérdemli a gyerek

- tette hozzá a marketingszakértő. És ha már gyerekek: az üzletekben dolgozók bizony nagyon is tudatos stratégiát alkalmaznak arra nézvést is, hogy a gyerek egy boltlátogatás alkalmával minél több mindent kinézzen, nem feltétlenül csak karácsonyi ajándékként.

A boltok természetesen ki is használják a lehetőséget, hogy a gyerekek manipulálása sokkal egyszerűbb, mint a felnőtteké. A gyerekülések elhelyezése a bevásárlókocsikon bár kényelmesebbé és a gyerekek számára élvezetesebbé teszi a vásárlást, ez is csak a többletfogyasztás ösztönzésére szolgál

- zárta gondolatait Jagodics Rita.