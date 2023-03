Brutális fizetésemelést jelentett be a magyar lánc: 500 ezret is kereshet egy eladó-pénztáros

Infláció feletti, 20%-os béremelést hajtott végre a magyar tulajdonú EcoFamily kiskereskedelmi lánc.

A 100%-ban magyar tulajdonú, jövőre 20 éves EcoFamily kiskereskedelmi bolthálózat immár közel 1300 főnek biztosít munkát. A vállalat folyamatosan terjeszkedik, idén további 5 üzlettel bővíti kereskedelmi egységeit és a meglévő boltjait is fejleszti, így folyamatosan aktív a toborzási piacon is - írja friss közleményében a vállalat.

Beszámolójuk szerint a jelenlegi inflációs és gazdasági helyzetben a társaság mindent megtesz azért, hogy munkavállalói megőrizzék fizetésük reálértékét, ezért 2023 januárjában a teljes hálózatára vonatkozóan, pozíciótól függetlenül átlagosan 20%-os bérfejlesztést valósított meg, ami a hivatalos inflációs értéket és a piaci társak által eddig bejelentett emeléseket is jelentősen meghaladja

Ez azt jelenti, hogy minden juttatást összegezve egy eladó-pénztáros akár bruttó 495 ezer forintos havi jövedelemmel is számolhat az EcoFamily-nél. Raktárosként bruttó 490, biztonsági őrként bruttó 527, míg műszakvezetőként akár bruttó 587 ezer forintos fizetési csomagot is elérhetnek a munkavállalók az ország egyik legnagyobb magyar tulajdonú kiskereskedelmi láncánál. Ez azt jelenti, hogy a 2023-as minimálbér legalább kétszeresével számolhat az, aki belép hozzájuk - írják.

A havi bér és béren kívüli juttatásokon kívül más juttatásaik is vannak, mint például a 13. havi fizetés, ezen kívül a munkába járáshoz a törvény szerinti maximális díjazással térítik meg a távolsági bérletet, valamint az autóval történő bejárást 30 forint/km összeggel támogatják. Továbbá kedvezményes bankszámla és mobiltelefon csomagot is választhatnak a munkavállalóik. De van például zöldség, gyümölcs és vitamin juttatás is a cégnél. Ha pedig sportversenyeken vesz részt egy munkavállaló, akkor havi két alkalommal, összesen bruttó 20 ezer forint sportjutalmat is fizetnek számára.