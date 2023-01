Magyarok ezreit teszi tönkre a munkahelye: erre rámehet az egészséged, ha nem vigyázol

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Valószínűleg a legtöbben voltunk már abban a kellemetlen helyzetben, mikor plusz feladatot kaptunk a munkahelyünkön úgy, hogy már a meglévő munkáinkra is csak bajosan jutott idő. A felettesünknek nemet mondani sosem egyszerű feladat, hiszen senki sem szeretné, hogy azt gondolják, kikerüli a munkát. Azonban a túlvállalásból is komoly probléma lehet, ugyanis az egyre tornyosodó feladatok komoly stresszhez, és akár kiégéshez is vezethetnek. Most összeszedtük, hogyan előzhetjük meg, hogy a munkahelyünk tönkre tegyen minket.

Az év első pár hónapja sűrű időszak sok cég és munkavállaló életében. Számos helyen indulnak új projektek, a cégek pedig nem biztos, hogy a megnövekedett rezsi- és más költségek mellett hajlandóak lesznek új embereket toborozni ezekre a feladatokra. Ilyenkor könnyen kerülhetünk csapdába a munkahelyünkön, hiszen a legtöbb embernek nehéz nemet mondani a főnökének, ha az pluszmunkát akar rásózni. Ha viszont túl sok feladat kerül az emberhez, annak ritkán van jó vége: ez könnyen stresszhez, elmulasztott határidőkhöz és végső soron kiégéshez vezethet. Most a Business Insider cikke alapján összeszedtük, hogyan mondjunk nem az extramunkára, hogy elkerüljük az ünnepek utáni garantált kiégést. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Csendben szedi a munkahelyi áldozatokat Ugyan itthon viszonylag kevés szó esik róla, a munkahelyi kiégés egyre több ember számára jelent gondot világszerte. Egy felmérés szerint 2022-ben 10-ből 4 munkavállaló válaszolt úgy, hogy tavaly komoly problémát okozott számára a kiégés. A jelenségért persze nincs egy kifejezett ok, melyet felelőssé lehetne tenni azért, hogy rengeteg ember szenved a munkahelye miatt. A helyzet ennél jóval összetettebb: az utóbbi évben válságok sorozatát éltük át a koronavírustól az Ukrajnában zajló háború át az energiakrízisig, a brutális inflációról nem is beszélve. Így pedig nem csoda, ha egyre többen érzik úgy, nem tudnak megfelelően teljesíteni a munkahelyükön. Lassan három éve világszerte túlélő módban működünk. Senki sem tudja megmondani, mire számíthatunk holnap, ez pedig már extrém mértékű stresszt jelent – magyarázza a problémát Alexandra Levit, üzleti- és munkahelyi tanácsadó. A kiégés egyik legfőbb oka a krónikus munkahelyi stressz, melyet olyan tünetekről lehet felismerni, mint a folyamatos kimerültség, az általános negativitás és az alacsonyabb teljesítőképesség. A szakértők megpróbáltak nevet is adni az egyre növekvő jelenségnek; olyan munkahelyi fogalmakkal például, mint a „nagy felmondási válság” vagy a „csendes felmondás”, vagyis mikor az ember tényleg csak annyit tesz meg a munkahelyén, amennyit igazán muszáj. EZ IS ÉRDEKELHET Brutális, ami a hazai bérekkel történik: rengeteg magyar dolgozónak ez a rögvalóság A jelentős minmálbér-emelések ellenére is csökkent a magyar fizetések értéke európai összehasonlításban. Kérjünk segítséget Jessica Kriegel munkakultúrával foglalkozó szakember azt tanácsolja, hogy a legjobb védekezés a megelőzés, úgyhogy jobb azelőtt segítséget kérni, hogy a ránk tornyosuló feladathalommal együtt megnő a stressz is a munkahelyünkön. Ha további feladatokat kapunk, melyekről nem tudjuk, hogyan tudjuk, hogyan tudjuk majd azokat beilleszteni a munkánkba, akkor természetesen kérjünk segítséget – hangsúlyozza a szakértő, és hozzáteszi, hogy ilyenkor tegyük a fel a kezünket: szóljunk, hogy tanácsot szeretnénk a feladatok fontossági sorrendbe állításához. „Ez egy nagyon finom módja, hogy jelezzük, ez nem fog menni mind” – mondja Kriegel. EZ IS ÉRDEKELHET Kegyetlen bércsapdába kerültek a magyar dolgozók: sokakat fog kifosztani a 2023-as rögvalóság Tavaly októberben bruttó 515 500 forint a bruttó átlagkereset, ami viszont 2,2%-kal kevesebbet ért 2021 végéhez képest. Vonjuk be a főnökünket Levit szintén Kriegel tanácsát emelete ki: a legjobb, ha már előre felhívjuk a főnökünk figyelmét egy olyan stresszes szituációra, ami később akár kiégéshez is vezethetne. Lényegében ezzel a főnökünk viszi el helyettünk a kellemetlenséget. Mindig menjünk vissza ahhoz a kollégához, aki a plusz feladatot kiosztotta nekünk, és mondjuk el, hogy nagyon szívesen segítenénk, de saját főnökünk már más, fontosabb munkát adott ki nekünk – tanácsolta a szakértő. Levit szintén hangsúlyozta, hogy munkavállalóként a saját felettesünktől kapott feladatok kapnak elsőbbséget a listánkon. EZ IS ÉRDEKELHET Ezt még ma intézd el a munkahelyeden: rengeteg szabadnap múlhat rajta, ne hagyd, hogy elvegyék A leggyorsabb munkavállalók már ma előirányozhatják az év közbeni szabadságaikat, amiket ha jól válogatnak meg, akkor kevés szabival sokat maradhatnak otthon. Tudjuk, mikor lépjünk tovább S. Chris Edmonds HR-tanácsadó szerint a folyamatosan túlterhelt munkavállalókat nehéz döntés elé állítja a munkahelyük. Ha úgy érezzük, pár dolog kivételével jó a munkahelyünk, akkor gondoljuk végig, hogy ezekkel kapcsolatban mikor várhatunk javulást. Ha viszont azt látjuk, belátható időn belül nem fognak változni azok a feltételek, melyek plusz stresszt okoznak a munkahelyünkön, akkor inkább érdemes fontolóra vennünk a váltást. Itthon továbbra is magas a munkaerőhiány, így aki nem elégedett a munkájával, most még akár válogathat is, ezzel pedig hosszú távon a mentális és a fizikai egészségét is meg tudja védeni a kiégéstől. EZ IS ÉRDEKELHET Vérszemet kaptak a magyar dolgozók, óriási fegyver van a kezükben: bérsatuba kerültek a munkaadók Az év elején sokan ülnek le a főnökükkel átbeszélni a tavalyi teljesítményüket, erre pedig minden munkavállalónak érdemes jól felkészülnie. Szakmai megbecsülés, elismertség kutatás 2023 A Pénzcentrum új felmérése ismét arra keresi a választ, hogy milyen az egyes szakmák megítélése Magyarországon: elismertek-e, a társadalmilag hasznos szakmának tekinthetők-e, illetve túl- vagy alulfizetettnek tartott hivatások-e. Két éve, 2021-ben már elvégeztük ugyanezt a kutatást - melynek eredményei itt olvashatók -, így össze tudjuk majd vetni a korábbi adatokkal az új válaszokat. Ez alapján az is kiderül majd, mely szakmák megítélése változott sokat az elmúlt években. Köszönjük, hogy kérdéseinkre adott válaszaiddal segíted a munkánkat!

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK